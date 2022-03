Kroatien: Der Frühling erwacht in den Lošinj Hotels & Villas

Im Früh­ling ver­wan­delt sich Lošinj in der kroa­ti­schen Re­gion Kvar­ner in ein blü­hen­des Pa­ra­dies – per­fekt für ei­nen Ak­tiv­ur­laub mit der gan­zen Fa­mi­lie. Bei an­ge­neh­men 15 bis 20 Grad und Son­nen­schein war­tet auf die Gäste der Lošinj Ho­tels & Vil­las ein um­fang­rei­ches Be­we­gungs- und Sport­an­ge­bot.

Am bes­ten lässt sich die In­sel zu die­ser Jah­res­zeit na­tür­lich zu Fuß er­kun­den. Wer lie­ber in die Pe­dale tritt, leiht sich ein Moun­tain­bike – oder man er­kun­det die um­lie­gen­den Küs­ten ganz be­quem mit dem Mo­tor­boot. In den groß­zü­gi­gen Sport­an­la­gen der Re­sorts kön­nen sich die Klei­nen in Boc­cia, Bow­ling oder Mi­ni­golf üben.

Mehr als 250 Ki­lo­me­ter Wan­der- und Moun­tain­bi­ke­wege füh­ren über Lošinj und die Nach­bar­in­sel Cres. Auf der be­lieb­ten „Del­fin­route” geht es bei­spiels­weise von der Bucht Bo­rik ent­lang der Küste zur Bucht Krvica – ei­nem leuch­tend grü­nen Mi­nifjord. Da­nach führt der Weg zum Berg­gip­fel des Hei­li­gen Ivan, wo sich bei ei­nem Pick­nick mit der Fa­mi­lie un­ter dem Schat­ten der Pi­nien ein Pan­ora­ma­blick auf Veli Lošinj bie­tet.

Wer noch hö­her hin­aus will, stat­tet dem Osoršćica ei­nen Be­such ab: Über den Berg­rü­cken führt ein leicht zu be­ge­hen­der Pfad, auf dem man nach ei­nem kur­zen Auf­stieg den höchs­ten Berg der In­sel er­klim­men kann. Be­lohnt wer­den die Wan­de­rer mit der Aus­sicht über Lošinj und die Adria – und mit et­was Glück kann man so­gar Del­fine ent­de­cken, die rund um die In­sel le­ben.

Das Vier-Sterne-Ho­tel Punta Vi­ta­lity ist auf Ak­tiv­ur­laub spe­zia­li­siert und ver­fügt über zwölf Ten­nis­plätze, ei­nen 450 Qua­drat­me­ter gro­ßen Fit­ness-Be­reich und eine mo­derne Sport­me­di­zin-Ab­tei­lung. Auf Früh­auf­ste­her war­tet ein be­son­de­res Er­leb­nis: Noch vor dem Son­nen­auf­gang wan­dern Yoga-Be­geis­terte auf ei­nen Berg­gip­fel und hei­ßen die Sonne beim „Morning Yoga” will­kom­men.

Auch in den bei­den Lu­xus­häu­sern der Lošinj Ho­tels & Vil­las – dem Ho­tel Bel­le­vue und dem Bou­tique-Ho­tel Al­ham­bra in der Či­kat Bucht – blei­ben die Gäste fit. Da­für bie­tet sich ein Per­so­nal Trai­ning in den ho­tel­ei­ge­nen Fit­ness­stu­dios an, aber auch Out­door-Fit­ness in der Court-An­lage in der Son­nen­bucht oder Pi­la­tes im duf­ten­den Kie­fern­wald.

Ein High­light für Fa­mi­lien ist der Pan­ora­ma­flug mit dem He­li­ko­pter über die In­sel. Von oben ge­nie­ßen sie ei­nen fan­tas­ti­schen Blick auf die blü­hen­den In­seln und das tief­blaue Meer. Der Flug dau­ert zwi­schen 15 und 30 Mi­nu­ten und ist ein un­ver­gess­li­ches Er­leb­nis für die ganze Fa­mi­lie, das im Früh­ling ganz be­son­ders schön ist.

