Avani+ Koh Lanta: Neues Vier-Sterne-Resort im Süden von Thailand

Mit dem Avani+ Koh Lanta Krabi Re­sort glänzt ein neues Ju­wel der asia­ti­schen Ho­tel­marke Avani Ho­tels & Re­sorts in Thai­land. Idyl­lisch auf der In­sel Koh Lanta am süd­lichs­ten Zip­fel der Pro­vinz Krabi ge­le­gen, fü­gen sich die 92 Zim­mer, Sui­ten und Pool-Vil­len har­mo­nisch in die Um­ge­bung ein.

Nach ei­ner Neu­ge­stal­tung des ehe­ma­li­gen Crown Lanta Re­sort & Spa ver­eint das De­sign des Vier-Sterne-Re­sorts alle kul­tu­relle Strö­mun­gen der Re­gion, zu de­nen auch die Mo­ken, Mus­lime und Chi­ne­sen zäh­len: Wäh­rend sich auf den Ta­pe­ten tra­di­tio­nelle ma­lai­ische Mus­ter wie­der­fin­den, grei­fen die Flie­sen chi­ne­si­sche Aspekte auf.

Als idea­ler Rück­zugs­ort für Fa­mi­lien und Freun­des­grup­pen eig­net sich die ex­klu­sive „Grand Ocean Re­si­dence” mit ei­ge­nem Pool, Son­nen­ter­rasse und Gar­ten. Auf 235 Qua­drat­me­tern bie­tet sie viel Platz und Pri­vat­sphäre für bis zu sechs Er­wach­sene. Die atem­be­rau­bende Aus­sicht auf die An­da­ma­nen­see ge­nie­ßen die Gäste aber in al­len Un­ter­künf­ten.

Zu den High­lights des Re­sorts ge­hö­ren die bei­den Strände Koh Kwang und Klong Dao so­wie die bei­den Pools. Un­mit­tel­bar da­ne­ben ge­nie­ßen die Gäste im Re­stau­rant „Cliff” in­ter­na­tio­nale und lan­des­ty­pi­sche Spe­zia­li­tä­ten mit Fisch und Mee­res­früch­ten, wäh­rend die „Reg­gae Bar” mit Cock­tails zum Son­nen­un­ter­gang lockt.

Als Avani+ dür­fen sich Häu­ser der life­style-af­fi­nen Marke be­zeich­nen, wenn sie mit ei­ner erst­klas­si­gen Lage, auf­fal­len­der Ar­chi­tek­tur und aus­ge­wähl­ten Ser­vice auf­war­ten kön­nen. Die­ser Ka­te­go­rie ge­hö­ren der­zeit sechs Avani-Ho­tels an. Die Über­nach­tungs­preise im Avani+ Koh Lanta Krabi Re­sort be­gin­nen bei 103 Euro für zwei Er­wach­sene in ei­nem Zim­mer mit Pool­blick in­klu­sive Früh­stück.

www.avanihotels.com/en/koh-lanta-krabi