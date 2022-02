Kimpton Kitalay Samui: Neues Boutiquehotel direkt am Strand

Die IHG Ho­tels & Re­sorts ha­ben das erste Re­sort ih­rer Lu­xus-Bou­tique-Marke „Kimp­ton“ in Süd­ost­asien er­öff­net: Das Kimp­ton Ki­talay Sa­mui liegt in ei­ner ab­ge­le­ge­nen Bucht am Choe­ng­mon Be­ach im Nord­os­ten von Koh Sa­mui – weit weg vom Tru­bel in Cha­weng und trotz­dem nur we­nige Mi­nu­ten vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen ent­fernt.

In den 138 Zim­mern, Sui­ten und Pool-Vil­len hat die thai­län­di­sche De­si­gnagen­tur P49 Dee­sign eine be­zau­bernde Ver­schmel­zung von zeit­ge­nös­si­schem De­sign und tra­di­tio­nel­len Ak­zen­ten ge­schaf­fen. Er­dige Farb­töne, wie­der­ver­wen­de­tes Treib­holz, nost­al­gi­sche Ve­randa-Ele­mente, von Wel­len in­spi­rierte Ter­ras­sen­mö­bel und lo­kale Kunst­werke prä­gen das Am­bi­ente.

Die Ba­de­zim­mer sind mit hand­ge­web­ten oze­an­blauen Baum­woll­män­teln aus­ge­stat­tet, die von ein­hei­mi­schen Schnei­dern auf Sa­mui ent­wor­fen wur­den. In der über­gro­ßen Ba­de­wanne er­war­tet die Gäste ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Ba­de­er­leb­nis mit den nach Meer­salz und Patchouli duf­ten­den Ba­de­zu­sät­zen von HARNN.

Für das leib­li­che Wohl ste­hen fünf Re­stau­rants be­reit. Wie eine Art Bi­blio­thek kon­zi­piert, bie­tet das „La­nai” eine Ent­de­ckungs­reise durch lo­kal pro­du­zierte Spi­ri­tuo­sen, hand­werk­lich her­ge­stellte Tees und fein ku­ra­tierte Kaf­fee­sor­ten, zu de­nen auch der thai­län­di­sche Sin­gle-Ori­gin-Kaf­fee ge­hört.

Im ge­ho­be­nen, ganz­tä­gig ge­öff­ne­ten Strand­re­stau­rant „Fish House” wer­den fri­scher Fisch und Mee­res­früchte ser­viert. Die Gäste kön­nen auch in der „Shades Ocean Lounge & Pool Bar” ent­span­nen und er­fri­schende Cock­tails am Pool und am Strand ge­nie­ßen, im thai­län­di­schen Life­style-Café „Boho” spei­sen oder sich in der „HOM Baking Com­pany” mit krea­ti­ven Back- und Süß­wa­ren zu Tees oder kalt­ge­press­ten Säf­ten ver­wöh­nen las­sen.

Nicht feh­len darf na­tür­lich die für Kimp­ton ty­pi­sche „So­cial Hour” am Abend. Im 500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Kids Club kön­nen die klei­nen Gäste neue Fer­tig­kei­ten wie das Fär­ben und We­ben von Ko­kos­nuss­blät­tern er­ler­nen oder ei­nen Tag lang die Är­mel hoch­krem­peln, um sich um Pflan­zen zu küm­mern und im Kräu­ter­gar­ten des Re­sorts ihre ei­ge­nen Spros­sen an­zu­bauen.

Das „Pi­mãanda by HARNN” ver­wöhnt alle, die ihr Gleich­ge­wicht wie­der­her­stel­len möch­ten, mit ei­nem 14-stu­fi­gen Spa-Ri­tual und der Si­gna­ture-Be­hand­lung „Pa­ra­dise of Wond­rous Sea”. Ne­ben ei­nem Fit­ness­stu­dio kön­nen die Gäste auch ein er­fri­schen­des Bad im Au­ßen­pool neh­men. Die fle­xi­blen Ra­ten be­gin­nen bei 266 Euro pro Zim­mer und Nacht – in­klu­sive Früh­stück, Steu­ern und Ge­büh­ren. Die Pool-Vil­len sind ab ca. 600 Euro pro Nacht buch­bar.

