„Amazing Thailand“: Neues eBook mit allen Zielen und Aktivitäten

Die Tou­rism Aut­ho­rity of Thai­land (TAT) hat mehr als 200 ih­rer Bro­schü­ren, Bü­cher, Kar­ten und Me­dien in ei­nem leicht durch­such­ba­ren, kos­ten­lo­sen eBook zu­sam­men­ge­stellt, das sämt­li­che Aspekte des thai­län­di­schen Tou­ris­mus ab­deckt – wahl­weise in Eng­lisch oder in Thai. Die Be­su­cher sol­len da­mit ein­fach und ef­fi­zi­ent das Ziel und die Ak­ti­vi­tät ih­rer Wahl fin­den.

Das neue „Ama­zing Thai­land eBook“ bie­tet die Mög­lich­keit, alle 77 Pro­vin­zen, Top-Rei­se­ziele, Ak­ti­vi­tä­ten und ku­li­na­ri­sche Orte aus ei­ner Quelle zu er­kun­den – in­klu­sive zwölf Tou­ris­ten­kar­ten. Ver­füg­bar ist der Rei­se­füh­rer als Web­site und als App für Smart­pho­nes und Ta­blets mit kla­rer Ka­te­go­ri­sie­rung zum Su­chen und Her­un­ter­la­den der In­for­ma­tio­nen.

„Dies al­les ist Teil der Vor­be­rei­tun­gen, die wir für die ge­plante Rück­kehr zum Tou­ris­mus in den nächs­ten Mo­na­ten tref­fen. Auf­grund un­se­rer ho­hen Er­folgs­quote bei der Ein­däm­mung des Co­ro­na­vi­rus er­war­ten wir, dass Thai­land als vor­ran­gi­ges Ziel stark nach­ge­fragt wird. Das eBook wird da­bei als zen­trale An­lauf­stelle die­nen”, er­klärt Vi­nid Rang­pu­eng, Di­rec­tor of Mar­ke­ting Ser­vice der TAT.

Ta­blet- und Smart­phone-Be­nut­zer fin­den die An­wen­dung in den App Stores für iOS und An­droid, in­dem sie nach dem Wort „Ama­zingt­hai­lan­de­book” (ohne Leer­zei­chen zwi­schen den Buch­sta­ben) su­chen. Spe­zi­elle Ki­oske mit dem ent­spre­chen­den QR-Code wur­den zu­dem auf den in­ter­na­tio­na­len Flug­hä­fen Su­varn­ab­humi und Don Mueang auf­ge­stellt.

www.amazingthailandebook.com