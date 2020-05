Die Home-Bar ist eröffnet: Cocktail-Rezepte zum Selbermachen

Es­presso Mar­tini /​​ Four Sea­sons Ho­tel Mi­lan (c) Four Sea­sons Ho­tels & Re­sorts

Luca An­geli ist Bar-Ma­­na­ger in der „Il Foyer Bar” des Four Sea­sons Ho­tel Mi­lan. Be­kannt für ex­zel­len­ten Ser­vice, teilt Four Sea­sons Ho­tels & Re­sorts un­ter dem Hash­tag #FSMas­ter­dish die be­lieb­tes­ten Drinks und Ge­richte sei­ner Ster­ne­kö­che via In­sta­gram.

ZUTATEN

VKA Wodka

Es­sen­tae Lu­nae Kaf­fee­li­kör

Es­presso, eine Prise Salz

PRÄSENTATION

Am bes­ten in ei­nem Es­presso Mar­tini Glas ser­vie­ren, aber ein ein­fa­ches Glas tut’s zur Not auch. Wer kei­nen Wodka mag: Die al­ko­hol­freie Va­ri­ante ser­viert Luca An­geli als so­ge­nann­ten „Shake­­rato-Kaf­­fee” mit Va­nil­le­si­rup. Auch köst­lich!