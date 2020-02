Neun Redewendungen für die nächste Postkarte aus dem Urlaub

„Ge­zel­lig­heid“. Was in Skan­di­na­vien als „Hygge” be­zeich­net wird, ist in den Nie­der­lan­den die „Ge­zel­lig­heid“. Das Wort be­schreibt die Be­hag­lich­keit, das Wohl­be­fin­den und die Wärme, die man emp­fin­det, wenn man mit Fa­mi­lie und Freun­den in an­ge­neh­mer At­mo­sphäre bei­sam­men ist.