Deutschland: Das sind die elf besten Festivals im Sommer 2020

Das „Southside Fes­ti­val” ver­bin­det: Hier tref­fen mu­sik­ver­liebte Men­schen als Fremde auf­ein­an­der und wer­den im Ein­klang von Rock, Pop und Al­ter­na­tive schließ­lich zu ei­ner tan­zen­den Gruppe. Mit 60.000 Be­su­chern ist das Fes­ti­val eine Num­mer klei­ner als der Zwil­ling „Hur­ri­cane” im Nor­den. Ver­ste­cken muss es sich aber kei­nes­falls – schließ­lich füll­ten schon Künst­ler wie Pla­cebo, The Cran­ber­ries, Green Day und Lin­kin Park die At­mo­sphäre mit ih­ren ein­zig­ar­ti­gen Tö­nen.

In die­sem Jahr brin­gen un­ter an­de­rem Kings of Leon, Seeed und Deich­kind den Bo­den zum Be­ben. Für drei Tage Mu­sik, Show und Cam­ping zah­len die Be­su­cher 219 Euro. Das ist zwar mehr als der Durch­schnitt in Deutsch­land, doch im Hin­blick auf die Welt­stars, die 2020 am Start sind, zah­len Mu­sik­lieb­ha­ber die­sen Be­trag si­cher gern.

Tipps für das perfekte Festival

1 /​​ Auf je­des Wet­ter vor­be­rei­tet sein. Re­gen­wol­ken hän­gen über der Fes­­ti­val-Sai­­son wie ein Fluch. Sei der Som­mer noch so per­fekt, am Fes­­ti­val-Wo­chen­ende reg­net es IMMER. Und nichts ist schlim­mer, als ohne Re­gen­pon­cho das Zelt ge­gen den auf­zie­hen­den Sturm rüs­ten zu müs­sen. Klar, schön ist an­ders – aber Lun­gen­ent­zün­dun­gen sind schließ­lich auch nicht das Gelbe vom Ei.

2 /​​ Weg mit den Chucks, her mit den Gum­mi­stie­feln. Die meis­ten Fes­ti­vals in Deutsch­land fin­den auf wei­ten Acker­flä­chen statt. So­bald die ers­ten Re­gen­trop­fen fal­len, wird es also mat­schig. So sehr die Chucks auch ge­liebt wer­den – ge­gen knie­tiefe Matsch­wege hel­fen Gum­mi­stie­fel im­mer noch am bes­ten.

3 /​​ Gaffa kann al­les. Müll­sack ge­ris­sen, Schuh ka­putt oder Loch im Zelt? Egal, so­lang Gaffa-Tape am Start ist, kann Fes­ti­val­be­su­cher so schnell nichts aus der Ruhe brin­gen.

4 /​​ Alt ist das neue Neu. Teil­weise kann es auf Fes­ti­vals sehr chao­tisch wer­den: Sei es ein be­trun­ke­ner Fan, der im Dun­keln in fremde Zelte fällt oder je­mand, der die Toi­lette nicht recht­zei­tig fin­det – bring lie­ber kein Zelt mit, das du nach dem Fes­ti­val noch­mal be­nut­zen möch­test. Glei­ches gilt für Klei­dung, Schuhe und sons­tige Aus­rüs­tung.

5 /​​ Der frühe Vo­gel fängt den Wurm. Keine Lust, ki­lo­me­ter­weit vom Cam­ping­platz zur Bühne zu lau­fen? Dann ist ei­nes ganz wich­tig: So früh wie mög­lich an­rei­sen. Der Kampf um die bes­ten Zelt­plätze ist je­des Jahr un­um­gäng­lich.

6 /​​ Pla­nung ist das halbe Le­ben. Gro­ßes Line-Up be­deu­tet meist meh­rere Büh­nen. Ei­nige Tage vor Fes­ti­val­be­ginn ver­öf­fent­li­chen die Ver­an­stal­ter des­halb ei­nen Time­ta­ble, der Ort und Uhr­zeit der je­wei­li­gen Künst­ler ver­an­schau­licht. Da­mit die Lieb­lings­band nicht ver­passt wird, sollte frü­hest­mög­lich ge­plant wer­den, wel­che Acts ein Muss sind und wel­che even­tu­ell aus­ge­las­sen wer­den kön­nen.

7 /​​ Der per­fekte Start in den Mor­gen. Drei Tage Cam­ping ohne Kühl­schrank – gar nicht so ein­fach, sich aus­rei­chend mit Es­sen zu ver­sor­gen. Des­halb sollte auf Kon­ser­ven und tro­ckene Le­bens­mit­tel zu­rück­ge­grif­fen wer­den. Zum Früh­stück eig­nen sich Müsli und Milch aus klei­nen Trink­päck­chen – so ver­dirbt der Li­ter im gro­ßen Te­tra­pack nicht in der Som­mer­hitze.

www.travelcircus.de/urlaubsziele/top-festivals-in-deutschland