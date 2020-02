Auf den Spuren der DSDS-Superstars in Südafrika

Ab 18. Fe­bruar 2020 führt die neue Staf­fel von „Deutsch­land sucht den Su­per­star“ (DSDS) die Jury rund um Die­ter Boh­len und die 26 bes­ten Sän­ge­rin­nen und Sän­ger der Show zu ei­ni­gen der schöns­ten Orte in Süd­afrika. In vier Fol­gen kämp­fen die Stars von mor­gen vor den Traum­ku­lis­sen der „Gar­den Route” und Kap­stadt um den Ein­zug in die Live-Shows.

Die Pro­duk­tion der 17. Staf­fel von „Deutsch­land sucht den Su­per­star“ fand im Ok­to­ber 2019 statt. Wer Süd­afrika auf den Spu­ren von Die­ter Boh­len und Co. selbst er­le­ben möchte, fin­det auf der Web­site des süd­afri­ka­ni­schen Frem­den­ver­kehrs­am­tes www.southafrica.net alle In­for­ma­tio­nen zu den Dreh­or­ten, Rei­se­tipps und Ein­bli­cke hin­ter die Ku­lis­sen des Drehs – vom Traum­strand in Kap­stadt über ma­le­ri­sche Wein­berge bis zur rauen Küste des Tsits­ikamma Na­tio­nal­parks.

Paradiesisch: Tsitsikamma Nationalpark

Der erste Dreh fand im Nature‘s Val­ley statt. Die pa­ra­die­si­sche Bucht – na­hezu un­be­rührt und um­ge­ben von den rie­si­gen Bäu­men des Tsits­ikamma Na­tio­nal­parks – ist für viele Be­su­cher der schönste Ort an der „Gar­den Route”. Der Na­tio­nal­park be­hei­ma­tet auch ei­nen der letz­ten Ur­wäl­der Süd­afri­kas: Jahr­hun­der­te­alte Yel­­lo­w­wood-Bäume ra­gen hier hoch über die Wald­krone hin­aus. Die zahl­rei­chen Flüsse ha­ben auf ih­rem Weg zum Meer tiefe Schluch­ten in die Berge ge­spült. Mit sei­nem ganz­jäh­rig mil­den Klima ist der Park der per­fekte Ort für Aben­teu­rer in der Na­tur.

Postkartenidylle: Storms River Bridge

Wei­ter ging es zu Süd­afri­kas wohl be­rühm­tes­ter Hän­ge­brü­cke – der Storms Ri­ver Bridge. Eben­falls im Tsits­ikamma Na­tio­nal­park zu fin­den, ist sie ein be­lieb­tes Fo­to­mo­tiv bei Süd­­afrika-Ur­lau­bern. Auf ei­ner Länge von 192 Me­ter führt sie über die schmale Schlucht des Storms Ri­ver, die auch mit dem Kanu ent­deckt wer­den kann.

Traumstrand: Camps Bay

In Kap­stadts schi­ckem Vor­ort Camps Bay hieß es dann „se­hen und ge­se­hen wer­den“. Ma­le­risch ge­le­gen am Fuße der „Twelve Apos­tels“, des Ta­fel­berg­mas­sivs und des Lion‘s Head, zieht die Strand­pro­me­nade im­mer wie­der Ein­hei­mi­sche und Tou­ris­ten in die an­ge­sag­ten Strand­bars und Re­stau­rants. Die Vic­to­ria Road ist im­mer be­lebt und be­sitzt doch ein ent­spann­tes Flair. Der Sun­dow­ner am Strand ge­hört zu je­dem Ka­p­­stadt-Ur­­laub dazu.

Köstlich: Auf ein Weinchen in die Winelands

Der letzte Aus­­­lands-Re­­call führte die Jury und die ver­blei­ben­den Kan­di­da­ten in Süd­afri­kas be­rühmte Wein­re­gion – nur 45 Mi­nu­ten von Kap­stadt ent­fernt. Am Fuße der Groot Dra­ken­stein Moun­tains wurde das Wein­gut Bo­schendal in Franschhoek zur DSDS-Bühne. Der Ort gilt als Süd­afri­kas „Gour­­met-Haupt­­stadt”, denn Franschhoek be­deu­tet so viel wie „Fran­zö­si­sche Ecke” – und so ist das his­to­ri­sche Erbe der hu­ge­not­ti­schen Ein­wan­de­rer über­all zu spü­ren. Ihr Ein­fluss zieht sich durch den Wein­an­bau, die Ess­kul­tur, die Kunst und das De­sign.

Die Reise ent­lang der „Gar­den Route” bis nach Kap­stadt gilt als Klas­si­ker un­ter Süd­­afrika-Rei­­sen­­den und führt zu ei­ni­gen der schöns­ten Orte des Lan­des. Auf die Be­su­cher war­ten eine gut aus­ge­baute In­fra­struk­tur, güns­tige Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten, eine her­vor­ra­gende Kü­che, freund­li­che Men­schen und viele ein­drucks­volle Se­hens­wür­dig­kei­ten.