Mallorca: Das sind die zehn kulturellen Highlights der Insel

Licht- und Farbspiele in der Kristallkirche

Igle­sia La Por­ci­un­cula (c) spiritualmallorca.com

Deut­lich we­ni­ger Bau­zeit nahm die Igle­sia La Por­ci­un­cula in An­spruch. Die so­ge­nannte „Kris­tall­kir­che” liegt eben­falls in der Haupt­stadt, nahe der Playa de Palma. Cha­rak­te­ris­tisch für die Ka­the­drale aus dem Jahr 1968 ist ihre be­ein­dru­ckende Front aus Glas, die dem Be­su­cher im In­nen­raum ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Licht- und Far­ben­spiel bie­tet. An­gren­zend an die Kir­che gibt es ein Klos­ter­mu­seum mit in­ter­es­san­ten his­to­ri­schen Ex­po­na­ten.