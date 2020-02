Desaru Coast: Anantara eröffnet Luxusresort in Malaysia

Die asia­ti­sche Lu­xus­ho­tel­kette An­an­t­ara ist nun auch in Ma­lay­sia ver­tre­ten: Das neue An­an­t­ara Desaru Co­ast Re­sort & Vil­las liegt in ei­ner weit­läu­fi­gen, tro­pi­schen An­lage di­rekt an ei­nem 17 Ki­lo­me­ter lan­gen Sand­strand an der süd­öst­li­chen Spitze des Lan­des und ist mit dem Auto von Sin­ga­pur aus in rund zwei Stun­den zu er­rei­chen.

Das neu er­baute Lu­xus­re­sort be­steht aus 90 Zim­mern und Sui­ten so­wie 13 Pool-Vil­­len mit ei­nem oder zwei Schlaf­zim­mern. Dazu kom­men noch 20 Re­si­den­zen mit drei bis vier Schlaf­zim­mern, In­fi­nity Pool, voll aus­ge­stat­te­ter Kü­che und Koch- und Bu­t­­ler-Ser­vice. Das De­sign ist ge­prägt von tra­di­tio­nel­len Ma­te­ria­lien wie Korb- und Web­wa­ren. In der De­ko­ra­tion fin­den sich aus­ge­wählte Stü­cke lan­des­ty­pi­scher Hand­werks­kunst wie­der.

Fein­schme­cker ge­nie­ßen im Re­stau­rant „Sea.Fire.Salt” di­rekt am Strand un­ter freiem Him­mel ge­grillte Fleisch­ge­richte und fang­fri­schen Fisch. In ei­nem wei­te­ren Re­stau­rant wer­den mit­tags und abends lo­kale Spe­zia­li­tä­ten so­wie asia­ti­sche und in­ter­na­tio­nale Spei­sen ser­viert. Das für An­an­t­ara ty­pi­sche „Di­ning By De­sign” ver­spricht ein in­di­vi­du­ell ab­ge­stimm­tes Abend­essen mit ei­ge­nem Koch an be­son­de­ren Plät­zen der An­lage.

Zwei Bars, ein „An­an­t­ara Spa”, ein Fit­ness­cen­ter, zwei große Pools und ein Kids Clubs mit ei­nem Ak­tiv­pro­gramm für ver­schie­dene Al­ters­grup­pen run­den die Aus­stat­tung ab. Als Teil der auf­stre­ben­den Tou­ris­mus­de­sti­na­tion Desaru Co­ast be­fin­det sich das An­an­t­ara in un­mit­tel­ba­rer Nähe zu zwei re­nom­mier­ten Golf­plät­zen, ei­nem Was­ser­park und zahl­rei­chen Ein­­kaufs- und Aus­geh­mög­lich­kei­ten.

www.anantara.com/desaru-coast