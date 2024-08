Malaysia: Luxus-Erlebnisse für Anspruchsvolle in Südostasien

Ver­schie­dene asia­ti­sche Hoch­kul­tu­ren, eine her­vor­ra­gende Kü­che, eine atem­be­rau­bende Na­tur und pa­ra­die­si­sche Strände ma­chen die Fas­zi­na­tion von Ma­lay­sia aus. Dar­über hin­aus über­zeugt das süd­ost­asia­ti­sche Land mit Si­cher­heit und ei­ner gu­ten In­fra­struk­tur – die per­fekte Ku­lisse für ex­klu­sive Lu­xus-Rei­sen und ganz be­son­dere Er­leb­nisse.

Schlafen wie auf Wolke Sieben

The Ban­ja­ran Hot­springs Retreat (c) Tou­rism Ma­lay­sia

Auf­re­gende Tage und ent­span­nende Nächte. Da­für steht Ma­lay­sia mit ei­ner gro­ßen Aus­wahl an ex­klu­si­ven Un­ter­künf­ten mit dem ge­wis­sen Et­was. Ei­nen Welt­klasse-Ser­vice er­hal­ten bei­spiels­weise die Gäste des The Ban­ja­ran Hot­springs Retreat – ei­ner Oase der Ruhe mit Ther­mal­quel­len und ei­nem na­tür­lich be­heiz­ten Pool in­mit­ten der tro­pi­schen Na­tur von Ipoh im Bun­des­staat Perak.

Ne­ben dem Spa-Be­reich mit Dampf­grotte und Eis­bä­der la­den auch die ge­räu­mi­gen Vil­len zum Ent­span­nen und Ab­schal­ten ein, denn jede von ih­nen ver­fügt über ei­nen ei­ge­nen Pool so­wie ei­nen Whirl­pool im Freien. Beim Bu­chen muss man sich ent­schei­den, wenn es darum geht, eine Gar­ten­villa mit herr­li­chem Blick ins Grüne oder eine Was­ser­villa di­rekt am ma­le­ri­schen Fluss aus­zu­wäh­len.

The Da­tai Lang­kawi /​ One Be­d­room Beach Villa (c) Tou­rism Ma­lay­sia

Ei­nen un­ver­gess­li­chen Auf­ent­halt ver­spricht auch das The Da­tai Lang­kawi vor der wil­den Ku­lisse üp­pi­ger Berge im un­be­rühr­ten Re­gen­wald der In­sel Lang­kawi. Mit et­was Glück er­späht man hier wäh­rend des Auf­ent­halts Dusky-Lan­gu­ren, Große Nas­horn­vö­gel und Sunda-Co­lugos.

Das Lu­xus­ho­tel mit sei­nen 121 Zim­mern, Sui­ten und Vil­len be­sticht durch seine erst­klas­sige Lage di­rekt am Strand und seine mo­derne, aber den­noch au­then­ti­sche Ar­chi­tek­tur. Zu den High­lights ge­hört der preis­ge­krönte 18-Loch-Golf­kurs – ein­ge­bet­tet zwi­schen dem Re­gen­wald und der sma­ragd­grü­nen An­da­ma­nen­see.

(c) The Ra­nee Bou­tique Sui­tes

Fa­mi­liäre Tage in Ku­ch­ing ver­spricht das The Ra­nee Bou­tique Sui­tes. Das Bou­ti­que­ho­tel liegt stra­te­gisch güns­tig im Her­zen der ma­le­ri­schen Alt­stadt von Ku­ch­ing – der Haupt­stadt des Bun­des­staa­tes Sa­ra­wak. Durch eine auf­wän­dige Re­no­vie­rung sind hier zwei tra­di­tio­nelle Ge­schäfts­häu­ser aus dem 19. Jahr­hun­dert zu ei­nem mo­der­nen Ho­tel ver­schmol­zen, in dem jede der 24 ge­räu­mi­gen Sui­ten mit ih­rem ei­ge­nen Charme ver­zückt.

Ne­ben dem ein­la­den­den „MBar & Bis­tro” ist das The Ra­nee ein per­fek­ter Aus­gangs­punkt für Er­kun­dun­gen der Stadt. Das Sa­ra­wak Mu­seum, das alte Ge­richts­ge­bäude und die Car­pen­ter Street sind nur ei­nen Kat­zen­sprung ent­fernt. Auch ge­führte Ta­ges­aus­flüge in ei­nen der Na­tio­nal­parks oder eine Ka­jak­tour durch den un­be­rühr­ten Re­gen­wald auf der Su­che nach den Orang-Utans von Bor­neo wer­den vom Ho­tel an­ge­bo­ten.

Ausgewählte Gaumenfreuden

Ma­lay­sias Kü­che zählt zu den viel­fäl­tigs­ten in ganz Süd­ost­asien. Das liegt vor al­lem an den Ein­flüs­sen der zahl­rei­chen Kul­tu­ren, die in die­sem Land be­hei­ma­tet sind. Die Ver­schmel­zung ih­rer Aro­men und ku­li­na­ri­schen Tra­di­tio­nen macht Ma­lay­sia zu ei­nem Pa­ra­dies für je­den Fein­schme­cker.

Das wohl be­kann­teste Sterne-Re­stau­rant Ma­lay­sias ist das „De­wa­kan”, des­sen Name so viel wie „Es­sen von Gott“ be­deu­tet. Chef­koch Dar­ren Teoh und sein Team über­zeu­gen mit ei­nem au­then­ti­schen Spei­se­er­leb­nis ers­ter Klasse. Alle Zu­ta­ten stam­men aus nach­hal­ti­ger und lo­ka­ler Pro­duk­tion. So­gar das Ge­schirr wird von ein­hei­mi­schen Künst­lern ge­fer­tigt.

De­wa­kan Re­stau­rant /​ Di­ning Room (c) Tou­rism Ma­lay­sia

So ent­hal­ten die Ge­richte viele Pro­dukte, die im Haus fer­men­tiert oder tro­cken ge­reift wer­den, so­wie Früchte und Kräu­ter der Sai­son. Auf der Spei­se­karte aus­wäh­len kön­nen die Gäste al­ler­dings nicht, denn es gibt nur ein De­gus­ta­ti­ons­menü. Die Krab­ben­kopf-Scho­ko­la­den-Pe­tit Fours gel­ten als eine der Spe­zia­li­tä­ten des Hau­ses.

Eine wei­tere be­son­dere Adresse ist das „Atas” im RuMa Ho­tel in Kuala Lum­pur. Das Ziel des Re­stau­rants ist es, seine Gäste mit Spei­sen wie blauen Ti­ger­gar­ne­len mit Be­tel­blät­tern und Ko­kos­nuss-Sam­bal so­wie hand­getauch­ten Ja­kobs­mu­scheln auf eine ku­li­na­ri­sche Reise über die ma­lay­si­sche Halb­in­sel mit­zu­neh­men. Herz­stück ist die of­fene Kü­che, die mit Zinn­flie­sen der tra­di­ti­ons­rei­chen Firma Royal Se­lan­gor de­ko­riert ist.

Wer nach dem Es­sen ei­nen Ab­sa­cker fernab der üb­li­chen Cock­tails sucht, sollte der mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ten Bar „Tri­gona” im Four Sea­sons Ho­tel – hoch oben über den Dä­chern Kuala Lum­purs – ei­nen Be­such ab­stat­ten, wo die fach­kun­di­gen Bar­kee­per für ihre Gäste in­di­vi­du­elle Cock­tails kre­ieren.

Luxus auf Schienen: Eastern & Oriental Express

Eas­tern and Ori­en­tal Ex­press (c) Tou­rism Ma­lay­sia

Asi­ens lu­xu­riö­ser Nacht­zug – der Eas­tern & Ori­en­tal Ex­press – ist wie­der auf die Schie­nen zu­rück­ge­kehrt. Erst­mals in Be­trieb ge­nom­men wurde der Lu­xus­zug 1993 auf der Stre­cke zwi­schen Sin­ga­pur, Ma­lay­sia und Thai­land. Nun fährt er seit Fe­bruar 2024 nach ei­ner mehr als drei­jäh­ri­gen Pause wie­der auf zwei Rou­ten.

Die Drei-Nächte-Route „Es­sence of Ma­lay­sia“ führt da­bei ab Sin­ga­pur durch üp­pige Re­gen­wäl­der und vor­bei an Reis­fel­dern und Dör­fern nach Kuala Lum­pur und wei­ter bis nach Alor Setar ganz im Nor­den des Lan­des, wo ein Aus­flug auf die In­sel Lan­kawi auf dem Pro­gramm steht. Über Pe­nang geht es dann wie­der zu­rück nach Sin­ga­pur.

Die zweite Route „Wild Ma­lay­sia“ dau­ert drei Nächte und er­mög­licht es den Pas­sa­gie­ren, un­be­rührte Ge­gen­den des Lan­des zu ent­de­cken. Sie führt ab und bis Sin­ga­pur durch den Os­ten der Halb­in­sel bis zum Ta­man Ne­gara Na­tio­nal­park – ei­nem der welt­weit äl­tes­ten tro­pi­schen Re­gen­wäl­der, in dem un­ter an­de­rem das ge­fähr­dete Su­ma­tra-Nas­horn be­hei­ma­tet ist. Wei­tere Stopps sind zu­dem in Kuala Lum­pur und Pe­nang vor­ge­se­hen.

www.malaysia.travel /​ www.tourismmalaysiablog.de