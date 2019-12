Sydney: Neues Fullerton Hotel in der historischen Postzentrale

Syd­ney be­grüßt ein neues Lu­xus­ho­tel: Wie das be­rühmte Ful­ler­ton Ho­tel in Sin­ga­pur be­fin­det sich auch das so­eben er­öff­nete Ful­ler­ton Ho­tel in Syd­ney im his­to­ri­schen Haupt­ge­bäude der Post mit­ten im zen­tra­len Ge­schäfts­vier­tel der Me­tro­pole – nicht weit vom Syd­ney Opera House und der Syd­ney Har­bour Bridge ent­fernt.

Das ehe­ma­lige Ge­ne­ral Post Of­fice (GPO) am Mar­tin Place Nr. 1 stammt aus dem Jahr 1891 und wurde bis 1996 von der aus­tra­li­schen Post ge­nutzt. Da­nach be­her­bergte es das The Wes­tin Syd­ney Ho­tel, ehe es 2017 von der Fu­l­­ler­­ton-Mu­t­­ter­ge­­sel­l­­schaft Sino Group um um­ge­rech­net 93 Mil­lio­nen Euro er­wor­ben und zwei Jahre lang auf­wän­dig re­no­viert wurde.

1 of 9

Die 416 Zim­mer und Sui­ten ver­tei­len sich auf zwei Ka­te­go­rien – die ge­die­ge­nen „He­ri­tage Rooms” im his­to­ri­schen GPO-Ge­bäude und die mo­der­ne­ren „Tower Rooms” im an­gren­zen­den Hoch­haus. Alle sind mit Blu­e­­tooth-Lau­t­­spre­chern von Har­man Kar­don und Nes­­presso-Ma­­schi­­nen aus­ge­stat­tet. Mit ei­ge­nen Ta­blets kön­nen die Gäste den Con­cierge-Ser­vice des Ho­tels nut­zen und bei­spiels­weise ei­nen maß­ge­schnei­der­ten Fu­l­­ler­­ton-Bur­ger auf das Zim­mer be­stel­len.

Das Re­stau­rant „The Place” auf Ebene 1 des sechs­stö­cki­gen Atri­ums bie­tet mo­derne aus­tra­li­sche Ge­richte und eine au­then­ti­sche süd­ost­asia­ti­sche Kü­che mit Blick auf den ehe­ma­li­gen, nun mit ei­nem Glas­dach ge­schlos­se­nen In­nen­hof des GPO. „The Bar“ war­tet mit ex­klu­si­ven Cock­tails wie dem „Sin­g­a­pore Sling“ und dem neuen „Syd­ney Sling“ auf.

Auf der Spei­se­karte ste­hen Ge­richte wie Lobs­ter Cor­net a l’O­ri­en­tal, En­­­ten-Ril­­le­t­­tes mit Se­sam­bröt­chen und Räu­cher­lachs-Mille-Feuille mit Ka­viar so­wie Des­serts wie Schoko-Mo­el­­leux, Pe­­kan­­nuss-Ahorn-Tarte oder Pan­­dan-La­­min­g­­ton. Auch der Nach­mit­tags­tee wird hier ser­viert.

Öffentliche Führungen durch das historische Gebäude

Der 1.058 Qua­drat­me­ter um­fas­sende „Grand Ball­room” ist der größte Ball­saal ohne Säu­len in Syd­ney mit Platz für bis zu 1.400 Gäste. Der „He­ri­tage Ball­room“ be­fin­det sich auf der sechs­ten Etage des his­to­ri­schen GPO-Ge­bäu­­des und ver­fügt über eine 11 Me­ter hohe Kup­pel­de­cke. Ein Busi­ness Cen­ter, eine Exe­cu­tive Club Lounge, ein Fit­­ness-Stu­­dio und das „En­dota Spa“ run­den das An­ge­bot ab.

Be­son­ders in­ter­es­sant: Das Ful­ler­ton Ho­tel Syd­ney bie­tet im­mer am Frei­tag und am Sams­tag um 11.45 Uhr öf­fent­lich zu­gäng­li­che „He­ri­tage Tou­ren” durch das his­to­ri­sche Ge­bäude an. Sie dau­ern rund 90 Mi­nu­ten und bie­ten Platz für je­weils 15 Gäste. Wer daran teil­neh­men möchte, kann sich beim Ho­­tel-Con­cierge oder per E‑Mail an das Ho­tel an­mel­den.

www.fullertonhotels.com/fullerton-hotel-sydney