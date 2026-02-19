Historische Schwimmhalle Yrjönkatu in Helsinki ist wieder eröffnet

Die his­to­ri­sche Schwimm­halle Yr­jön­katu in Hel­sinki – ver­steckt in ei­nem Stadt­block im Zen­trum der fin­ni­schen Haupt­stadt – ist nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung wie­der für die Öf­fent­lich­keit zu­gäng­lich. Im Jahr 1928 er­öff­net, gilt sie als ei­nes der äl­tes­ten Hal­len­bä­der in Skan­di­na­vien und ein le­ben­di­ges Stück der Ba­de­tra­di­tion Hel­sin­kis.

Wäh­rend die Sau­na­kul­tur in letz­ter Zeit auch in­ter­na­tio­nale Po­pu­la­ri­tät er­langt hat, ist sie seit Jahr­hun­der­ten ein zen­tra­ler Be­stand­teil des fin­ni­schen Le­bens. In Hel­sinki ent­wi­ckelte sich diese Tra­di­tion im 19. Jahr­hun­dert zu ei­ner Kur­kul­tur, als die Stadt für ihre See­bä­der und Kur­orte be­kannt wurde.

Noora Sand­gren Wa­ter Bo­dies (c) Kerttu Ma­li­nen /​ HAM

Die Yr­jön­katu-Schwimm­halle setzt diese Ge­schichte als Finn­lands erste Schwimm­halle fort, die für ganz­jäh­ri­ges Ba­den, Sport und Ent­span­nung kon­zi­piert wurde und bis heute ei­nes der best­ge­hü­te­ten Ge­heim­nisse der Stadt ist.

„Die Yr­jön­katu-Schwimm­halle ist bei den Ein­woh­nern Hel­sin­kis sehr be­liebt. Das wurde in den Rück­mel­dun­gen deut­lich, die wir wäh­rend der Re­no­vie­rungs­pla­nung er­hal­ten ha­ben. Die Bot­schaft war ein­fach: Ver­än­dert nichts an ih­rem Cha­rak­ter. Be­wahrt die At­mo­sphäre und den Cha­rak­ter, die sie so be­son­ders ma­chen.“ Paavo Ar­hin­mäki, stell­ver­tre­ten­der Bür­ger­meis­ter der Stadt Hel­sinki

Ar­chi­tek­to­nisch re­prä­sen­tiert die Schwimm­halle Yr­jön­katu den nor­di­schen Klas­si­zis­mus, an­ge­rei­chert mit Ein­flüs­sen des Art déco. Das von dem Ar­chi­tek­ten Väinö Vähä­kal­lio ent­wor­fene und vom Bau­un­ter­neh­mer Jalo N. Sy­vä­huoko er­baute Ge­bäude hebt sich durch sein raf­fi­nier­tes In­te­ri­eur und seine tech­nisch an­spruchs­volle Struk­tur von den eher kom­mer­zi­el­len und in­dus­tri­el­len Wer­ken Vähä­kal­lios ab. Die Schwimm­halle, die auf ei­nem kom­pak­ten Grund­stück in ei­nem dicht be­bau­ten Stadt­zen­trum er­rich­tet wurde, war für ihre Zeit ein be­son­ders an­spruchs­vol­les In­ge­nieur­pro­jekt.

Nordischer Klassizismus trifft auf Art déco

Yr­jön­katu small pool (c) Katri Leh­tola /​ Keksi Agency

Im Erd­ge­schoss be­fin­den sich ein gro­ßes Schwimm­be­cken, Wasch­räume und Sau­nen, die den funk­tio­na­len Kern der Halle bil­den. Im zwei­ten Stock gibt es pri­vate Ent­span­nungs­ka­bi­nen, und die Be­su­cher kön­nen von den Ca­fé­ti­schen aus auf das Schwimm­be­cken hin­un­ter­bli­cken. Hier wird das Er­leb­nis eher zu ei­nem Spa-Er­leb­nis, mit meh­re­ren ver­schie­de­nen Sau­nen, dar­un­ter eine tra­di­tio­nelle Holz­sauna und eine Dampf­sauna. Ein klei­ne­res Schwimm­be­cken und Ein­rich­tun­gen für Grup­pen­gym­nas­tik ver­voll­stän­di­gen das En­sem­ble.

Bei ih­rer Er­öff­nung war die Yr­jön­katu-Schwimm­halle weit mehr als nur ein Ort zum Schwim­men. In den 1920er- und 1930er-Jah­ren konn­ten Be­su­cher ihre Schuhe put­zen, ihre Klei­dung bü­geln und ihre Haare sty­len las­sen, be­vor sie di­rekt von der Sauna zu ei­ner Tanz­schule oder ei­nem Re­stau­rant gin­gen, ein ech­tes Zen­trum der städ­ti­schen Frei­zeit­ge­stal­tung.

Renovierung unter Berücksichtigung des kulturellen Erbes

Yr­jön­katu Swim­ming Pool se­cond floor (c) Katri Leh­tola /​ Keksi Agency

Wäh­rend der ge­sam­ten Re­no­vie­rung wurde die Schwimm­halle wie ein denk­mal­ge­schütz­tes Ge­bäude be­han­delt. Das Pro­jekt wurde in en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit den Ex­per­ten für Kul­tur und Denk­mal­schutz der Stadt Hel­sinki durch­ge­führt, mit dem Ziel, die his­to­ri­schen, ar­chi­tek­to­ni­schen und kul­tu­rel­len Werte zu be­wah­ren.

Das In­nere der his­to­ri­schen Schwimm­halle ist von au­ßer­ge­wöhn­li­cher ar­chi­tek­to­ni­scher Be­deu­tung und auch tech­nisch ein­zig­ar­tig, da die Schwimm­be­cken ver­ti­kal über­ein­an­der an­ge­ord­net sind – eine zum Zeit­punkt der Er­rich­tung sel­tene Lö­sung. Bei der Re­no­vie­rung lag der Schwer­punkt auf der Er­hal­tung des ur­sprüng­li­chen Aus­se­hens und der Pro­por­tio­nen der Räume bei gleich­zei­ti­ger Ver­bes­se­rung der Bar­rie­re­frei­heit und Mo­der­ni­sie­rung der Ge­bäu­de­tech­nik, um mo­der­nen Stan­dards und Um­welt­zie­len ge­recht zu wer­den. Ent­spre­chend den Rück­mel­dun­gen der Öf­fent­lich­keit wur­den die Än­de­run­gen be­wusst mi­ni­mal ge­hal­ten, wo­bei sich die sicht­bars­ten Neue­run­gen auf den Kon­troll­be­reich der Ret­tungs­schwim­mer und den Ti­cket­schal­ter be­schränk­ten.

„Die Yr­jön­katu-Schwimm­halle ist nicht nur eine Sport­an­lage, son­dern auch ein kul­tu­rel­les Wahr­zei­chen von na­tio­na­ler Be­deu­tung. Jede De­sign­ent­schei­dung wurde sorg­fäl­tig ab­ge­wo­gen, um die ur­sprüng­li­chen Ma­te­ria­lien, räum­li­chen Qua­li­tä­ten und De­tails so weit wie mög­lich zu er­hal­ten, ins­be­son­dere die cha­rak­te­ris­ti­schen Ke­ra­mik­flie­sen aus den 1920er Jah­ren.” Katri Olli, Pro­jekt­ma­na­ge­rin der Ab­tei­lung für städ­ti­sche Um­welt der Stadt Hel­sinki

Im Rah­men der Re­no­vie­rung wurde auch ein neues öf­fent­li­ches Kunst­werk ein­ge­führt, das nach dem Prin­zip „Pro­zent für Kunst“ der Stadt Hel­sinki in Auf­trag ge­ge­ben wurde. Das Werk „Wa­ter Bo­dies“ der Fo­to­künst­le­rin Noora Sand­gren be­steht aus sechs auf Glas ge­druck­ten Fo­to­gra­fien, die am Ein­gang der Schwimm­halle in­stal­liert sind. Das Werk ze­le­briert Was­ser als le­bens­spen­dende Kraft und hebt die In­ter­ak­tion zwi­schen ver­schie­de­nen Or­ga­nis­men her­vor. Im Rah­men des Pro­gramms „Pro­zent für Kunst“ wird ein Teil des Bau- und Re­no­vie­rungs­bud­gets der Stadt für neue öf­fent­li­che Kunst­werke be­reit­ge­stellt.

Ein unvergleichliches Badeerlebnis

Wood hea­ted sauna (c) Katri Leh­tola /​ Keksi Agency

Die Schwimm­halle Yr­jön­katu ist un­ter den öf­fent­li­chen Schwimm­an­la­gen Hel­sin­kis ein­zig­ar­tig, da sie den Be­su­chern die Mög­lich­keit bie­tet, je nach per­sön­li­cher Vor­liebe ent­we­der nackt oder in Ba­de­klei­dung zu schwim­men. Die Schwimm­tage sind nach ei­ner lang­jäh­ri­gen Tra­di­tion ge­trennt für Frauen und Män­ner an­ge­setzt.

Die bei­den Eta­gen des Ge­bäu­des bie­ten kon­trast­rei­che, aber sich er­gän­zende Er­leb­nisse. Das Erd­ge­schoss dient als tra­di­tio­nel­les Schwimm­bad für Sport und Bah­nen, wäh­rend die zweite Etage die Be­su­cher mit pri­va­ten Ka­bi­nen, meh­re­ren Sau­nen und ei­nem Café mit Blick auf das Schwimm­be­cken zu ei­nem ver­wei­len­den Spa-Er­leb­nis ein­lädt. Zu­sam­men bil­den sie eine ein­zig­ar­tige und be­liebte Kom­bi­na­tion aus öf­fent­li­cher Schwimm­halle und his­to­ri­schem städ­ti­schem Spa.

