Filmwelten in Nordirland: SCENEic Route führt zu den Drehorten

Nordirland glänzt schon lange als Star internationaler Film- und Serienproduktionen und ist auf der Leinwand entsprechend vertreten – mit spektakulären Landschaften, historischen Städten und pulsierenden Straßen.
Mit der neuen „SCENEic Route” können die Besucher nun selbst in diese Filmwelten in Nordirland eintauchen. Die illustrierte Karte führt zu 20 Drehorten, die in internationalen Produktionen eine Hauptrolle gespielt und weltweit Millionen von Zusehern fasziniert haben.
Fans von „Derry Girls” entdecken Originalschauplätze in Derry~Londonderry, während in Belfast die Ermittlungen aus „Line of Duty” wieder aufleben. In den Sperrin Mountains führt „An Irish Goodbye” in die malerische Natur und Armagh wird durch „The Frankenstein Chronicles” zum Erlebnis.
Weitere Stationen sind unter anderem das Ulster Folk Museum („The School for Good & Evil”), Tyrella Beach („Mickybo and Me”) oder der Giant’s Causeway („Hellboy II: The Golden Army”). Ein Highlight entlang der Route ist das Castle Ward in County Down. Fans von „Game of Thrones” kennen es als „Winterfell“. Bei thematischen Spaziergängen oder Wanderungen rund um den Strangford Lough verbinden sich Geschichte, Natur und Filmwelt.
Die „SCENEic Route” ist eine Initiative von Tourism Northern Ireland, denn der sogenannte „Screen Tourism” ist längst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Er verlängert Aufenthalte, schafft Arbeitsplätze und bindet lokale Anbieter ein. Gleichzeitig inspiriert die Route die Besucher, authentische Erfahrungen zu sammeln, die Landschaften hinter den Geschichten zu entdecken und die Menschen kennenzulernen, die sie geprägt haben.
Wer noch tiefer in die Filmwelt eintauchen möchte, sollte die „Game of Thrones Studio Tour” in Banbridge besuchen. In den Linen Mill Studios erhalten die Besucher exklusive Einblicke hinter die Kulissen der preisgekrönten Serie. Original-Kostüme, detailreiche Filmsets und digitale Installationen machen die Dreharbeiten lebendig. Ergänzt durch interaktive Stationen, wird die Tour zu einem Erlebnis für alle Altersgruppen, das die „SCENEic Route” perfekt abrundet.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.