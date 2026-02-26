Filmwelten in Nordirland: SCENEic Route führt zu den Drehorten

Nord­ir­land glänzt schon lange als Star in­ter­na­tio­na­ler Film- und Se­ri­en­pro­duk­tio­nen und ist auf der Lein­wand ent­spre­chend ver­tre­ten – mit spek­ta­ku­lä­ren Land­schaf­ten, his­to­ri­schen Städ­ten und pul­sie­ren­den Stra­ßen.

Mit der neuen „SCEN­Eic Route” kön­nen die Be­su­cher nun selbst in diese Film­wel­ten in Nord­ir­land ein­tau­chen. Die il­lus­trierte Karte führt zu 20 Dreh­or­ten, die in in­ter­na­tio­na­len Pro­duk­tio­nen eine Haupt­rolle ge­spielt und welt­weit Mil­lio­nen von Zu­se­hern fas­zi­niert ha­ben.

Derry Girls Mu­ral (c) SCEN­Eic Route /​ Tou­rism Ire­land

Fans von „Derry Girls” ent­de­cken Ori­gi­nal­schau­plätze in Derry~Londonderry, wäh­rend in Bel­fast die Er­mitt­lun­gen aus „Line of Duty” wie­der auf­le­ben. In den Sper­rin Moun­ta­ins führt „An Irish Good­bye” in die ma­le­ri­sche Na­tur und Ar­magh wird durch „The Fran­ken­stein Chro­nic­les” zum Er­leb­nis.

Wei­tere Sta­tio­nen sind un­ter an­de­rem das Uls­ter Folk Mu­seum („The School for Good & Evil”), Ty­rella Beach („Mi­ckybo and Me”) oder der Giant’s Cau­se­way („Hell­boy II: The Gol­den Army”). Ein High­light ent­lang der Route ist das Castle Ward in County Down. Fans von „Game of Thro­nes” ken­nen es als „Win­ter­fell“. Bei the­ma­ti­schen Spa­zier­gän­gen oder Wan­de­run­gen rund um den Strang­ford Lough ver­bin­den sich Ge­schichte, Na­tur und Film­welt.

Game of Thro­nes Stu­dio Tour (c) Li­nen Mill Stu­dios Ltd

Die „SCEN­Eic Route” ist eine In­itia­tive von Tou­rism Nor­t­hern Ire­land, denn der so­ge­nannte „Screen Tou­rism” ist längst ein wich­ti­ger Wirt­schafts­fak­tor ge­wor­den. Er ver­län­gert Auf­ent­halte, schafft Ar­beits­plätze und bin­det lo­kale An­bie­ter ein. Gleich­zei­tig in­spi­riert die Route die Be­su­cher, au­then­ti­sche Er­fah­run­gen zu sam­meln, die Land­schaf­ten hin­ter den Ge­schich­ten zu ent­de­cken und die Men­schen ken­nen­zu­ler­nen, die sie ge­prägt ha­ben.

Game of Thro­nes Stu­dio Tour (c) Li­nen Mill Stu­dios /​ HBO-Pro­duk­tion

Wer noch tie­fer in die Film­welt ein­tau­chen möchte, sollte die „Game of Thro­nes Stu­dio Tour” in Ban­bridge be­su­chen. In den Li­nen Mill Stu­dios er­hal­ten die Be­su­cher ex­klu­sive Ein­bli­cke hin­ter die Ku­lis­sen der preis­ge­krön­ten Se­rie. Ori­gi­nal-Kos­tüme, de­tail­rei­che Film­sets und di­gi­tale In­stal­la­tio­nen ma­chen die Dreh­ar­bei­ten le­ben­dig. Er­gänzt durch in­ter­ak­tive Sta­tio­nen, wird die Tour zu ei­nem Er­leb­nis für alle Al­ters­grup­pen, das die „SCEN­Eic Route” per­fekt ab­run­det.

