Ella Rocrita: Neues Luxusresort an der ruhigen Ostküste von Kreta

Mit dem Ella Ro­crita sind die Ella Re­sorts seit März 2026 erst­mals auf Kreta ver­tre­ten. Das 355 Zim­mer große Re­fu­gium liegt fernab der Tou­ris­tenhot­spots an der ru­hi­gen Ost­küste -, um­ge­ben von schrof­fer Fels­land­schaft, Oli­ven­hai­nen und ver­steck­ten Buch­ten mit sma­ragd­grü­nen Strän­den.

Die fa­cet­ten­rei­che Land­schaft bie­tet Er­kun­dungs­po­ten­zial für Ak­tive und Fa­mi­lien. Zu­gleich über­zeugt das Ella Ro­crita mit ei­nem stim­mi­gen In­te­rior- und Ar­chi­tek­tur­kon­zept, das sich in sei­ner Farb­ge­bung aus er­di­gen Tö­nen und Fres­ken-Mo­ti­ven an die mi­noi­sche Kul­tur an­lehnt.

Ro­crita (c) Ella Re­sorts Ro­crita (c) Ella Re­sorts Ella Ro­crita (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Out­door Sea­ting (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Pre­mium Room Sea View (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Ju­nior Suite (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Pool (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Pool & Beach Bar Ma­malu (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Ku­li­na­rik Do­Menu (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Ku­li­na­rik Ca­ro­uma (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Ku­li­na­rik An­thema (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Ku­li­na­rik Viola (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Roof Gar­den Cock­tail Bar Vori (c) Ella Re­sorts Ro­crita (c) Ella Re­sorts Ro­crita /​ Spa Re­cep­tion (c) Ella Re­sorts

Das Ella Ro­crita emp­fängt seine Gäste bis Ok­to­ber. Mit Ten­nis- und Pa­del­courts, drei groß­zü­gi­gen Out­door-Pools und ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen Ak­tiv­pro­gramm aus Yoga, Re­for­mer Pi­la­tes und Per­so­nal Trai­ning ist ein kurz­wei­li­ger Auf­ent­halt ga­ran­tiert.

Gleich­zei­tig ist mit der Kul­tur­reihe „El­l­as­capes” ein ab­wechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm ge­bo­ten, das für alle span­nend ist, die sich für die Tra­di­tion und Hand­werks­kunst Grie­chen­lands in­ter­es­sie­ren. So kann man sich ein­mal füh­len wie bei „Mamma Mia” bei fröh­li­chem Volks­tanz oder wie El Greco bei Töp­fer- und Mal­kur­sen lo­ka­ler Künst­ler, um seine Krea­ti­vi­tät frei zu ent­fal­ten.

Auch das Roée Well­ness & Spa Cen­ter lehnt sich an die lan­des­ty­pi­sche Kul­tur an und über­zeugt mit ver­schie­de­nen Sauna-Op­tio­nen, ei­nem Steam Room, ei­nem Cold Room und spe­zi­el­len An­wen­dun­gen mit re­gio­na­len Pro­duk­ten. Im ge­sam­ten Spa spie­geln aro­ma­ti­sche Kräu­ter wie Berg­tee, Sal­bei und Ore­gano die bo­ta­ni­sche Viel­falt von Kreta mit an­ti­oxi­da­tiven Ei­gen­schaf­ten wi­der. Sie bil­den ein Bin­de­glied zwi­schen der In­sel, der Na­tur und ei­nem ganz­heit­li­chen Ent­span­nungs­er­leb­nis.

Ella Ro­crita /​ Ju­nior Suite (c) Ella Re­sorts

Im Ella Land Club und im Kids Club er­war­tet Kin­der ein lie­be­voll ge­stal­te­tes Pro­gramm mit krea­ti­ven Work­shops, Sport, Spie­len und ei­ner al­ters­ge­rech­ten Be­treu­ung. Hier kön­nen die jüngs­ten Gäste mit viel Spaß ihre Krea­ti­vi­tät ent­de­cken und neue Freund­schaf­ten schlie­ßen. Ein be­son­de­res High­light ist im Frei­zeit­be­reich des Teen Club der Ninja Pool, der mit spie­le­ri­schen Hin­der­nis­sen und Was­ser­ele­men­ten für Ac­tion und Ab­wechs­lung sorgt.

Das Re­sort ver­fügt über sechs Re­stau­rants. Das „Smigo” und „An­thema” über­zeu­gen mit grie­chi­scher Kü­che, wäh­rend das „Viola” mit ita­lie­ni­schen Aro­men und das „Caruma” mit ei­ner ame­ri­ka­nisch-asia­ti­schen Fu­sion lo­cken. Die Ro­of­top Bar „Vóri” ser­viert dazu den pas­sen­den Ape­ri­tif mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht über die Ägäis und die kre­ti­sche Küste.

www.ellaresorts.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.