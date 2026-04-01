Ella Rocrita: Neues Luxusresort an der ruhigen Ostküste von Kreta

Mit dem Ella Rocrita sind die Ella Resorts seit März 2026 erstmals auf Kreta vertreten. Das 355 Zimmer große Refugium liegt fernab der Touristenhotspots an der ruhigen Ostküste -, umgeben von schroffer Felslandschaft, Olivenhainen und versteckten Buchten mit smaragdgrünen Stränden.
Die facettenreiche Landschaft bietet Erkundungspotenzial für Aktive und Familien. Zugleich überzeugt das Ella Rocrita mit einem stimmigen Interior- und Architekturkonzept, das sich in seiner Farbgebung aus erdigen Tönen und Fresken-Motiven an die minoische Kultur anlehnt.
Das Ella Rocrita empfängt seine Gäste bis Oktober. Mit Tennis- und Padelcourts, drei großzügigen Outdoor-Pools und einem abwechslungsreichen Aktivprogramm aus Yoga, Reformer Pilates und Personal Training ist ein kurzweiliger Aufenthalt garantiert.
Gleichzeitig ist mit der Kulturreihe „Ellascapes” ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, das für alle spannend ist, die sich für die Tradition und Handwerkskunst Griechenlands interessieren. So kann man sich einmal fühlen wie bei „Mamma Mia” bei fröhlichem Volkstanz oder wie El Greco bei Töpfer- und Malkursen lokaler Künstler, um seine Kreativität frei zu entfalten.
Auch das Roée Wellness & Spa Center lehnt sich an die landestypische Kultur an und überzeugt mit verschiedenen Sauna-Optionen, einem Steam Room, einem Cold Room und speziellen Anwendungen mit regionalen Produkten. Im gesamten Spa spiegeln aromatische Kräuter wie Bergtee, Salbei und Oregano die botanische Vielfalt von Kreta mit antioxidativen Eigenschaften wider. Sie bilden ein Bindeglied zwischen der Insel, der Natur und einem ganzheitlichen Entspannungserlebnis.
Im Ella Land Club und im Kids Club erwartet Kinder ein liebevoll gestaltetes Programm mit kreativen Workshops, Sport, Spielen und einer altersgerechten Betreuung. Hier können die jüngsten Gäste mit viel Spaß ihre Kreativität entdecken und neue Freundschaften schließen. Ein besonderes Highlight ist im Freizeitbereich des Teen Club der Ninja Pool, der mit spielerischen Hindernissen und Wasserelementen für Action und Abwechslung sorgt.
Das Resort verfügt über sechs Restaurants. Das „Smigo” und „Anthema” überzeugen mit griechischer Küche, während das „Viola” mit italienischen Aromen und das „Caruma” mit einer amerikanisch-asiatischen Fusion locken. Die Rooftop Bar „Vóri” serviert dazu den passenden Aperitif mit atemberaubender Aussicht über die Ägäis und die kretische Küste.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.