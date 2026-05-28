Edge at Hudson Yards: Neues von der besten Aussicht in New York

New Yorks legendäre Aussichtsplattform Edge at Hudson Yards präsentiert ab dem Sommer 2026 neue, dauerhafte Erlebnisse, die den Blick auf die Skyline mit interaktiven Innenräumen verbinden. Sie wurden in Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Unterhaltungs- und Designstudios entwickelt.
Edge at Hudson Yards gilt als die höchste Aussichtsplattform mit Innen- und Außenbereich in der westlichen Hemisphäre. Ab dem 11. Juni 2026 wartet hier eine vollständige Neugestaltung des unverwechselbaren New-York-Erlebnisses. Sie soll die Besucher in eine kaleidoskopische Welt aus Licht, Farbe und Bewegung eintauchen lassen, während sie sich 335 Meter über dem Straßenniveau in der Skyline von Manhattan befinden.
Die neuen permanenten Installationen erstrecken sich über die gesamte Innenfläche – vom Eingang im vierten Stock bis zur Aussichtsplattform im 100. Stock. Sie laden die Besucher zu einer multisensorischen Reise ein, die sich auf einzigartige Weise von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang und im Wechsel der Jahreszeiten entfaltet, sodass jeder Besuch etwas Neues bietet.
Um Ausstellungselemente der nächsten Generation zu entwerfen und zu installieren, arbeitete Hudson Yards Experiences mit dem Strategie- und Experience-Design-Team der Agentur Journey, dem Studio für Erlebnisunterhaltung Moment Factory und dem Designstudio SOFTlab zusammen. Jeder neue Raum lädt die Besucher dazu ein, in einer völlig anderen Welt zu verweilen, bevor sie die atemberaubendste Aussichtsplattform im Freien betreten, deren Glasboden und schräge Glaswände einem das Gefühl geben, in der Luft zu schweben.
Die Indoor-Erlebnisse
- Prism: Das Erlebnis beginnt hier, wenn die Besucher durch das „Objektiv“ eines sich ständig verändernden Prismas schreiten, in dem sich die wechselnden Bilder von New York City in neue Winkel, Farben und Muster brechen und so eine dynamische, visuelle Transformation der Stadt entsteht.
- Pulse: Mehr als 350 leuchtende, farbwechselnde Kugeln umgeben die Besucher und reagieren auf ihre Bewegung mit pulsierenden weißen Lichtimpulsen. So entsteht für jeden Gast ein einzigartiges, individuell erlebbares visuelles Spektakel.
- Skyrise: Die Geschwindigkeit der Stadt wird in einem filmreifen Aufzugserlebnis spürbar, das mit visuellen und akustischen Effekten die Erfahrung simuliert, in weniger als einer Minute 100 Stockwerke über Manhattan aufzusteigen.
- Reflections: Ein Wald aus 200 sich drehenden Spiegelflächen lädt zum Eintauchen ein, wobei sich die Elemente scheinbar den Besuchern zuwenden. Die kinetische Skulptur beeindruckt mit dynamischen, auf Bewegung reagierenden Lichtshows und sorgt für ein eindrucksvolles, immersives Erlebnis.
- Kaleidoscope: Eine Reise durch mehrere riesige Kaleidoskop-Räume, darunter das größte Kaleidoskop New Yorks, in denen sich Licht und Farben kontinuierlich verändern und in allen Richtungen reflektiert werden, untermalt von eigens komponierter Musik. Ergänzende Bereiche bieten wechselnde Muster, Fotospots sowie interaktive Elemente, die sich im Tagesverlauf stetig weiterentwickeln.
- Crystal Cave: Unter einer rund 7,5 Meter hohen Decke aus riesigen Kristallen bewegen sich die Besucher durch eine Installation, in der das Licht eingefangen und in regenbogenartige Farbspiele auf den Boden projiziert wird.
- Infinite City: Die Installation umfasst 18 großformatige, lichtdurchflutete Säulen, die von den Wolkenkratzern New Yorks inspiriert sind. Ihre spiegelnden und lichtdurchlässigen Oberflächen reflektieren die Skyline und reagieren auf die Bewegungen der Besucher mit wellenartigen Farb- und Klangverläufen.
Die neuen, visuell atemberaubenden Erlebnisse und Inhalte lassen die Besucher in einem Meer aus prismatischen Wolken schweben. Dabei durchlaufen sie die leuchtenden Farben eines Tages in New York City bis zu einem spektakulären Sonnenuntergang und tauchen schließlich in die tiefen Abstraktionen der nächtlichen Stadt ein, bevor sie die berühmte Aussichtsplattform im Freien erreichen. So soll Edge zu einem fesselnden Unterhaltungserlebnis werden, wie es die Stadt noch nie zuvor gesehen hat.
Hoch über den Wolken erwartet die Besucher in den neu gestalteten Innen- und Außenbars des Edge im 100. Stock auch ein ganz neues Niveau an Gastlichkeit. Die wetterunabhängigen Gastronomiebereiche bieten exklusiv für Edge entwickelte Small Plates – also kleine Gerichte, handgemixte Cocktails und die typischen Erfrischungen der „Edge Champagne Bar”, die den Besuch mit erstklassigem kulinarischem Genuss und Luxus bereichern.
Die Neugestaltung des Innenbereichs von Edge NYC umfasst auch die neue „Skyline Bar & Café”. Ihre Speisekarte bietet eine gehobene Auswahl an Frühstücks‑, Lunch- und Afternoon-Snack-Optionen – inspiriert von den ikonischsten Gerichten New Yorks. Dazu zählen unter anderem Mini-Smoky-Bagel-Bites, Babka-Pastry-Sticks, Wagyu-Hot-Dogs und Mini-Cannoli. Auch die rund 560 Quadratmeter große Dining- und Eventfläche wurde umfassend neu gestaltet und greift gestalterisch die ikonische Art-Déco-Architektur Manhattans auf. Zu den neuen kulinarischen Konzepten zählen zudem das neu interpretierte Restaurant „Peak with Priceless“ und die neue „Avenue Sky Lounge”.
Nach einer herausragenden ersten Saison ist zudem mit 1. Mai 2026 das saisonale Outdoor-Nachterlebnis „Marquee Skydeck” als fester Bestandteil zurückgekehrt. Der Veranstaltungsort bietet ein Line-up mit erstklassigen internationalen Künstlern – etwa MK, Benny Benassi, Cassian, Gareth Emery, Kaz James, Layla Benitez, Hot Since 82 und vielen weiteren, die noch folgen werden. Bis zur offiziellen Premiere der neuen Attraktionen bleibt Edge weiterhin sieben Tage die Woche geöffnet.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.