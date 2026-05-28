Edge at Hudson Yards: Neues von der besten Aussicht in New York

New Yorks le­gen­däre Aus­sichts­platt­form Edge at Hud­son Yards prä­sen­tiert ab dem Som­mer 2026 neue, dau­er­hafte Er­leb­nisse, die den Blick auf die Sky­line mit in­ter­ak­ti­ven In­nen­räu­men ver­bin­den. Sie wur­den in Zu­sam­men­ar­beit mit welt­weit an­er­kann­ten Un­ter­hal­tungs- und De­sign­stu­dios ent­wi­ckelt.

Edge at Hud­son Yards gilt als die höchste Aus­sichts­platt­form mit In­nen- und Au­ßen­be­reich in der west­li­chen He­mi­sphäre. Ab dem 11. Juni 2026 war­tet hier eine voll­stän­dige Neu­ge­stal­tung des un­ver­wech­sel­ba­ren New-York-Er­leb­nis­ses. Sie soll die Be­su­cher in eine ka­lei­do­sko­pi­sche Welt aus Licht, Farbe und Be­we­gung ein­tau­chen las­sen, wäh­rend sie sich 335 Me­ter über dem Stra­ßen­ni­veau in der Sky­line von Man­hat­tan be­fin­den.

Edge NYC /​ Out­door Sky Deck (c) Cour­tesy of Re­la­ted-Ox­ford Edge NYC /​ Eas­tern Over­hang (c) Cour­tesy of Edge Edge NYC /​ Wes­tern Over­hang (c) Cour­tesy of Edge Edge NYC at Sun­set (c) Cour­tesy of Re­la­ted-Ox­ford Edge NYC /​ Crys­tal Cave (c) SOFT­lab for Edge NYC Edge NYC (c) SOFT­lab for Edge NYC Edge NYC (c) SOFT­lab for Edge NYC

Die neuen per­ma­nen­ten In­stal­la­tio­nen er­stre­cken sich über die ge­samte In­nen­flä­che – vom Ein­gang im vier­ten Stock bis zur Aus­sichts­platt­form im 100. Stock. Sie la­den die Be­su­cher zu ei­ner mul­ti­sen­so­ri­schen Reise ein, die sich auf ein­zig­ar­tige Weise von der Mor­gen­däm­me­rung bis zum Son­nen­un­ter­gang und im Wech­sel der Jah­res­zei­ten ent­fal­tet, so­dass je­der Be­such et­was Neues bie­tet.

Um Aus­stel­lungs­ele­mente der nächs­ten Ge­ne­ra­tion zu ent­wer­fen und zu in­stal­lie­ren, ar­bei­tete Hud­son Yards Ex­pe­ri­en­ces mit dem Stra­te­gie- und Ex­pe­ri­ence-De­sign-Team der Agen­tur Jour­ney, dem Stu­dio für Er­leb­nis­un­ter­hal­tung Mo­ment Fac­tory und dem De­sign­stu­dio SOFT­lab zu­sam­men. Je­der neue Raum lädt die Be­su­cher dazu ein, in ei­ner völ­lig an­de­ren Welt zu ver­wei­len, be­vor sie die atem­be­rau­bendste Aus­sichts­platt­form im Freien be­tre­ten, de­ren Glas­bo­den und schräge Glas­wände ei­nem das Ge­fühl ge­ben, in der Luft zu schwe­ben.

Die Indoor-Erlebnisse

Edge NYC /​ Crys­tal Cave (c) SOFT­lab for Edge NYC

Prism: Das Er­leb­nis be­ginnt hier, wenn die Be­su­cher durch das „Ob­jek­tiv“ ei­nes sich stän­dig ver­än­dern­den Pris­mas schrei­ten, in dem sich die wech­seln­den Bil­der von New York City in neue Win­kel, Far­ben und Mus­ter bre­chen und so eine dy­na­mi­sche, vi­su­elle Trans­for­ma­tion der Stadt ent­steht.

Das Er­leb­nis be­ginnt hier, wenn die Be­su­cher durch das „Ob­jek­tiv“ ei­nes sich stän­dig ver­än­dern­den Pris­mas schrei­ten, in dem sich die wech­seln­den Bil­der von New York City in neue Win­kel, Far­ben und Mus­ter bre­chen und so eine dy­na­mi­sche, vi­su­elle Trans­for­ma­tion der Stadt ent­steht. Pulse: Mehr als 350 leuch­tende, farb­wech­selnde Ku­geln um­ge­ben die Be­su­cher und re­agie­ren auf ihre Be­we­gung mit pul­sie­ren­den wei­ßen Licht­im­pul­sen. So ent­steht für je­den Gast ein ein­zig­ar­ti­ges, in­di­vi­du­ell er­leb­ba­res vi­su­el­les Spek­ta­kel.

Mehr als 350 leuch­tende, farb­wech­selnde Ku­geln um­ge­ben die Be­su­cher und re­agie­ren auf ihre Be­we­gung mit pul­sie­ren­den wei­ßen Licht­im­pul­sen. So ent­steht für je­den Gast ein ein­zig­ar­ti­ges, in­di­vi­du­ell er­leb­ba­res vi­su­el­les Spek­ta­kel. Sky­rise: Die Ge­schwin­dig­keit der Stadt wird in ei­nem film­rei­fen Auf­zugs­er­leb­nis spür­bar, das mit vi­su­el­len und akus­ti­schen Ef­fek­ten die Er­fah­rung si­mu­liert, in we­ni­ger als ei­ner Mi­nute 100 Stock­werke über Man­hat­tan auf­zu­stei­gen.

Die Ge­schwin­dig­keit der Stadt wird in ei­nem film­rei­fen Auf­zugs­er­leb­nis spür­bar, das mit vi­su­el­len und akus­ti­schen Ef­fek­ten die Er­fah­rung si­mu­liert, in we­ni­ger als ei­ner Mi­nute 100 Stock­werke über Man­hat­tan auf­zu­stei­gen. Re­flec­tions: Ein Wald aus 200 sich dre­hen­den Spie­gel­flä­chen lädt zum Ein­tau­chen ein, wo­bei sich die Ele­mente schein­bar den Be­su­chern zu­wen­den. Die ki­ne­ti­sche Skulp­tur be­ein­druckt mit dy­na­mi­schen, auf Be­we­gung re­agie­ren­den Licht­shows und sorgt für ein ein­drucks­vol­les, im­mersi­ves Er­leb­nis.

Ein Wald aus 200 sich dre­hen­den Spie­gel­flä­chen lädt zum Ein­tau­chen ein, wo­bei sich die Ele­mente schein­bar den Be­su­chern zu­wen­den. Die ki­ne­ti­sche Skulp­tur be­ein­druckt mit dy­na­mi­schen, auf Be­we­gung re­agie­ren­den Licht­shows und sorgt für ein ein­drucks­vol­les, im­mersi­ves Er­leb­nis. Ka­lei­do­scope: Eine Reise durch meh­rere rie­sige Ka­lei­do­skop-Räume, dar­un­ter das größte Ka­lei­do­skop New Yorks, in de­nen sich Licht und Far­ben kon­ti­nu­ier­lich ver­än­dern und in al­len Rich­tun­gen re­flek­tiert wer­den, un­ter­malt von ei­gens kom­po­nier­ter Mu­sik. Er­gän­zende Be­rei­che bie­ten wech­selnde Mus­ter, Fo­to­spots so­wie in­ter­ak­tive Ele­mente, die sich im Ta­ges­ver­lauf ste­tig wei­ter­ent­wi­ckeln.

Eine Reise durch meh­rere rie­sige Ka­lei­do­skop-Räume, dar­un­ter das größte Ka­lei­do­skop New Yorks, in de­nen sich Licht und Far­ben kon­ti­nu­ier­lich ver­än­dern und in al­len Rich­tun­gen re­flek­tiert wer­den, un­ter­malt von ei­gens kom­po­nier­ter Mu­sik. Er­gän­zende Be­rei­che bie­ten wech­selnde Mus­ter, Fo­to­spots so­wie in­ter­ak­tive Ele­mente, die sich im Ta­ges­ver­lauf ste­tig wei­ter­ent­wi­ckeln. Crys­tal Cave: Un­ter ei­ner rund 7,5 Me­ter ho­hen De­cke aus rie­si­gen Kris­tal­len be­we­gen sich die Be­su­cher durch eine In­stal­la­tion, in der das Licht ein­ge­fan­gen und in re­gen­bo­gen­ar­tige Farb­spiele auf den Bo­den pro­ji­ziert wird.

Un­ter ei­ner rund 7,5 Me­ter ho­hen De­cke aus rie­si­gen Kris­tal­len be­we­gen sich die Be­su­cher durch eine In­stal­la­tion, in der das Licht ein­ge­fan­gen und in re­gen­bo­gen­ar­tige Farb­spiele auf den Bo­den pro­ji­ziert wird. In­fi­nite City: Die In­stal­la­tion um­fasst 18 groß­for­ma­tige, licht­durch­flu­tete Säu­len, die von den Wol­ken­krat­zern New Yorks in­spi­riert sind. Ihre spie­geln­den und licht­durch­läs­si­gen Ober­flä­chen re­flek­tie­ren die Sky­line und re­agie­ren auf die Be­we­gun­gen der Be­su­cher mit wel­len­ar­ti­gen Farb- und Klang­ver­läu­fen.

Edge NYC (c) SOFT­lab for Edge NYC

Die neuen, vi­su­ell atem­be­rau­ben­den Er­leb­nisse und In­halte las­sen die Be­su­cher in ei­nem Meer aus pris­ma­ti­schen Wol­ken schwe­ben. Da­bei durch­lau­fen sie die leuch­ten­den Far­ben ei­nes Ta­ges in New York City bis zu ei­nem spek­ta­ku­lä­ren Son­nen­un­ter­gang und tau­chen schließ­lich in die tie­fen Abs­trak­tio­nen der nächt­li­chen Stadt ein, be­vor sie die be­rühmte Aus­sichts­platt­form im Freien er­rei­chen. So soll Edge zu ei­nem fes­seln­den Un­ter­hal­tungs­er­leb­nis wer­den, wie es die Stadt noch nie zu­vor ge­se­hen hat.

„Auf ei­ner Höhe von 335 Me­tern über ei­ner der groß­ar­tigs­ten Städte der Welt ge­le­gen, wird ‚Edge at Hud­son Yards‘ das Ver­ständ­nis da­von, was ein New Yor­ker Wahr­zei­chen aus­macht, neu de­fi­nie­ren. Die Gäste wer­den in eine atem­be­rau­bende, ka­lei­do­sko­pi­sche Welt ent­führt, noch be­vor sie un­sere auf­re­gende Aus­sichts­platt­form im Freien er­rei­chen. Das neue Edge zeich­net sich durch ein fes­seln­des De­sign, emo­tio­nale Ge­schich­ten und un­se­ren Wunsch aus, Er­leb­nisse zu schaf­fen, die die Men­schen tei­len möch­ten und zu de­nen sie im­mer wie­der zu­rück­keh­ren.“ An­drew Lust­gar­ten, Vor­stands­vor­sit­zen­der von Hud­son Yards Ex­pe­ri­en­ces

Hoch über den Wol­ken er­war­tet die Be­su­cher in den neu ge­stal­te­ten In­nen- und Au­ßen­bars des Edge im 100. Stock auch ein ganz neues Ni­veau an Gast­lich­keit. Die wet­ter­un­ab­hän­gi­gen Gas­tro­no­mie­be­rei­che bie­ten ex­klu­siv für Edge ent­wi­ckelte Small Pla­tes – also kleine Ge­richte, hand­ge­mixte Cock­tails und die ty­pi­schen Er­fri­schun­gen der „Edge Cham­pa­gne Bar”, die den Be­such mit erst­klas­si­gem ku­li­na­ri­schem Ge­nuss und Lu­xus be­rei­chern.

Die Neu­ge­stal­tung des In­nen­be­reichs von Edge NYC um­fasst auch die neue „Sky­line Bar & Café”. Ihre Spei­se­karte bie­tet eine ge­ho­bene Aus­wahl an Frühstücks‑, Lunch- und Af­ter­noon-Snack-Op­tio­nen – in­spi­riert von den iko­nischs­ten Ge­rich­ten New Yorks. Dazu zäh­len un­ter an­de­rem Mini-Smoky-Ba­gel-Bi­tes, Babka-Pa­stry-Sticks, Wa­gyu-Hot-Dogs und Mini-Can­noli. Auch die rund 560 Qua­drat­me­ter große Di­ning- und Event­flä­che wurde um­fas­send neu ge­stal­tet und greift ge­stal­te­risch die iko­ni­sche Art-Déco-Ar­chi­tek­tur Man­hat­tans auf. Zu den neuen ku­li­na­ri­schen Kon­zep­ten zäh­len zu­dem das neu in­ter­pre­tierte Re­stau­rant „Peak with Pri­ce­l­ess“ und die neue „Ave­nue Sky Lounge”.

Edge NYC at Sun­set (c) Cour­tesy of Re­la­ted-Ox­ford

Nach ei­ner her­aus­ra­gen­den ers­ten Sai­son ist zu­dem mit 1. Mai 2026 das sai­so­nale Out­door-Nacht­er­leb­nis „Mar­quee Sky­deck” als fes­ter Be­stand­teil zu­rück­ge­kehrt. Der Ver­an­stal­tungs­ort bie­tet ein Line-up mit erst­klas­si­gen in­ter­na­tio­na­len Künst­lern – etwa MK, Benny Benassi, Cas­sian, Ga­reth Emery, Kaz Ja­mes, Layla Be­ni­tez, Hot Since 82 und vie­len wei­te­ren, die noch fol­gen wer­den. Bis zur of­fi­zi­el­len Pre­miere der neuen At­trak­tio­nen bleibt Edge wei­ter­hin sie­ben Tage die Wo­che ge­öff­net.

www.edgenyc.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.