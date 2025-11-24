Hong Kong WinterFest: Mit Licht und Magie in die Weihnachtszeit

Wenn in Hong­kong die Weih­nachts­zeit be­ginnt, ver­wan­delt sich das Herz der Me­tro­pole in ein glit­zern­des Lich­ter­meer. Bis 4. Jän­ner 2026 lädt das „Hong Kong Win­ter­Fest” dazu ein, den Stadt­teil Cen­tral in ei­ner völ­lig neuen Di­men­sion zu er­le­ben.

Acht Wahr­zei­chen der Stadt wer­den erst­mals zur Bühne ei­ner groß an­ge­leg­ten „Im­mersive Lights Show“, die mit 3D-Pro­jek­tio­nen, Mu­sik und mo­derns­ter Licht­tech­nik die Sky­line er­strah­len lässt. Das er­wei­terte Pro­gramm soll Hong­kongs Stel­lung als in­of­fi­zi­elle „Weih­nachts­haupt­stadt Asi­ens” wei­ter fes­ti­gen und Be­su­cher aus al­ler Welt an­zie­hen.

Hong­kong Christ­mas Town (c) Hong Kong Tou­rism Board

Zum ers­ten Mal wer­den acht iko­ni­sche Ge­bäude – dar­un­ter das HSBC Main Buil­ding, der Bank of China-Tower und das his­to­ri­sche Court of Fi­nal Ap­peal – ge­mein­sam als Pro­jek­ti­ons­flä­che ge­nutzt. Die Lich­ter­show kom­bi­niert 3D-Map­ping, Ani­ma­tion und Klang­kunst zu ei­nem im­mersi­ven Er­leb­nis, bei dem Ren­tiere, En­gel und Schnee­flo­cken über die Fas­sa­den tan­zen. So ent­steht ein Zu­sam­men­spiel aus Tra­di­tion und mo­der­ner Stadt­ku­lisse, das Hong­kongs nächt­li­che Sky­line in neuem Glanz er­schei­nen lässt.

Im Sta­tue Square Gar­den ent­steht wäh­rend des Win­ter­Fests eine far­ben­präch­tige „Christ­mas Town”. Mit­tel­punkt ist ein 20 Me­ter ho­her Weih­nachts­baum – um­ge­ben von ver­spiel­ten De­ko­ra­tio­nen und ei­ner mär­chen­haf­ten Win­ter­land­schaft. Dar­über hin­aus la­den zwölf weih­nacht­lich ge­stal­tete Cha­lets zu ei­nem stim­mungs­vol­len Markt mit sai­so­na­len Köst­lich­kei­ten, Ge­schenk­ideen und krea­ti­ven Work­shops ein.

Im­mersive Light Show in Cen­tral (c) Hong Kong Tou­rism Board

Die be­nach­barte Cha­ter Road wird als „Star­light Bou­le­vard” il­lu­mi­niert. Mehr als 30 Bäume und meh­rere Fuß­gän­ger­brü­cken er­strah­len im Lich­ter­glanz und über dem Ein­gang zum Cha­ter House schwebt eine spek­ta­ku­läre Licht­in­stal­la­tion. Täg­lich ab 17 Uhr ver­wan­delt sich die Straße in ein fest­li­ches Frei­luft­pan­orama.

Ein wei­te­rer Hö­he­punkt ist das „No­ë­lia at Land­mark“ im Land­mark Atrium. Die rund 30 Me­ter breite In­stal­la­tion mit ei­nem elf Me­ter ho­hen Leucht­turm und ei­nem in­ter­ak­ti­ven „Wis­hing Lake“ gilt als ei­nes der meist­fo­to­gra­fier­ten Weih­nachts­er­leb­nisse Hong­kongs. Sie ver­bin­det Licht­kunst, Ar­chi­tek­tur und fest­li­che Emo­tio­nen zu ei­ner at­mo­sphä­ri­schen In­sze­nie­rung mit­ten im Ge­schäfts­vier­tel.

Hong­kong, Vic­to­ria Har­bour (c) Hong Kong Tou­rism Board

Das Hong Kong Tou­rism Board rich­tet das Win­ter­Fest ge­mein­sam mit zahl­rei­chen Part­nern aus Han­del, Gas­tro­no­mie und Tou­ris­mus aus. Die Ver­an­stal­tungs­reihe schafft so nicht nur ein un­ver­gleich­li­ches Stadt­er­leb­nis, son­dern setzt zu­gleich Im­pulse für den Tou­ris­mus und das lo­kale Stadt­le­ben.

„Das dies­jäh­rige Hong Kong Win­ter­Fest wird in ei­nem neuen For­mat prä­sen­tiert und bie­tet das bis­lang um­fang­reichste Pro­gramm mit den viel­fäl­tigs­ten Ele­men­ten. Ziel ist es, in der ge­sam­ten Stadt eine starke fest­li­che At­mo­sphäre zu schaf­fen.“ Dr. Pe­ter Lam, Chair­man des Hong Kong Tou­rism Board

Be­glei­tend zum Event star­tet im De­zem­ber die Kam­pa­gne „Win­ter­Fest De­lights“, die über 300 ex­klu­sive An­ge­bote für Gas­tro­no­mie, Shop­ping, Se­hens­wür­dig­kei­ten und Trans­port um­fasst. Eine zen­trale On­line-Platt­form bün­delt alle Ak­tio­nen und er­leich­tert die Rei­se­pla­nung wäh­rend der Fei­er­tage.

Ocean Ter­mi­nal Deck /​ Hong­kong (c) Har­bour City Es­tates Li­mi­ted

Den Ab­schluss des sechs­wö­chi­gen Fes­tes bil­det das tra­di­tio­nelle Sil­ves­ter­feu­er­werk über dem Vic­to­ria Har­bour, das Hong­kongs Sky­line in ein spek­ta­ku­lä­res Farb­spiel taucht und den Jah­res­wech­sel glanz­voll in­sze­niert. Wäh­rend des ge­sam­ten Win­ter­Fests prä­sen­tie­ren sich Ein­kaufs­zen­tren, Ho­tels, Frei­zeit­parks und Se­hens­wür­dig­kei­ten in fest­li­cher De­ko­ra­tion und ma­chen Hong­kong in die­ser Zeit zu ei­nem au­ßer­ge­wöhn­li­chen Rei­se­ziel für Gäste aus al­ler Welt.

www.discoverhongkong.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.