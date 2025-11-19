Jufenalm in Salzburg mit Wellness-Upgrade und Infinity-Pool

Well­ness-Fans dür­fen sich seit kur­zem auf das neue „Cloud Nine” freuen, mit dem sich die Ju­fen­alm in Ma­ria Alm im Salz­bur­ger Land vom Bou­ti­que­ho­tel mit fei­nem Spa­be­reich zum Well­ness­ho­tel mit vie­len An­ge­bo­ten ent­wi­ckelt hat.

Das erste Boho-Ho­tel der Al­pen heißt seit An­fang Ok­to­ber seine Gäste mit neuen Fea­tures will­kom­men. Mit stol­zen 42 Me­tern Länge prä­sen­tiert sich der neue In­fi­nity-Pool da­bei als High­light der um­fas­sen­den Re­no­vie­run­gen.

Mit acht neuen, lie­be­voll ge­stal­te­ten Wohn­ein­hei­ten er­wei­terte das Boho-Ho­tel Ju­fen­alm sein An­ge­bot auf ins­ge­samt 38 Zim­mer und Sui­ten. Die drei neuen Ka­te­go­rien ver­bin­den ge­schickt De­sign, Na­tur, Pan­orama und pri­vate Spa-Mo­mente mit dem be­son­de­ren Boho-De­sign und der Leich­tig­keit des Hau­ses.

Die „Sky Suite Him­mel­nah” bie­tet auf rund 45 Qua­drat­me­tern ei­nen Rück­zugs­ort mit viel Licht und ei­nem gro­ßen Bal­kon samt freiem Blick auf die Berge für bis zu fünf Per­so­nen. Auf Wunsch kann sie auch als Pent­house-Va­ri­ante ge­bucht wer­den – mit noch mehr Weite und Aus­sicht durch den of­fe­nen Gie­bel. Für Gäste, die ei­nen di­rek­ten Zu­gang zur Spa-Area und zum Na­tur­pool wün­schen, ist wie­derum die „Pool Suite Mor­gen­tau” mit Ter­rasse oder Win­ter­gar­ten und Blick ins Tal eine gute Wahl.

Ein­ge­bet­tet in die Na­tur und in un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Spa, prä­sen­tiert sich die „Gar­ten­suite Gar­ten­ge­flüs­ter” als Re­fu­gium für zwei bis vier Per­so­nen, die Ruhe, Stil und Na­tur ver­bin­den möch­ten. Groß­zü­gige Räume mit flie­ßen­dem Über­gang nach drau­ßen, ein ei­ge­ner Gar­ten di­rekt vor der Ter­rasse und der Blick ins Grüne la­den zum Durch­at­men ein. Sanfte Far­ben, na­tür­li­che Ma­te­ria­lien und lie­be­volle De­tails schaf­fen eine At­mo­sphäre, die Ge­bor­gen­heit ver­mit­telt.

Mit dem neuen In­fi­nity-Pool „Blue He­a­ven” er­wei­tert die Ju­fen­alm gleich­zei­tig ihr Well­ness-An­ge­bot um ein 42 Me­ter lan­ges, be­heiz­tes Au­ßen­be­cken auf 1.150 Me­tern See­höhe. Mit freiem Blick auf das Stei­nerne Meer kön­nen die Gäste schwe­re­los im Was­ser ent­span­nen. Wer mor­gens noch die Ruhe im Schwimm­be­cken ge­nie­ßen, aber auf sein Früh­stück nicht ver­zich­ten möchte, bucht das „Floa­ting Break­fast”.

Die Gast­fa­mi­lie Rohr­mo­ser schuf mit dem aus­ge­bau­ten Spa „Cloud Nine” ei­nen stil­vol­len Ort zum Ent­span­nen zwi­schen Him­mel und Erde. Er­ho­lung ver­spre­chen das Dampf­bad, die Kräu­ter- und die Eventsauna im Spa so­wie zwei fin­ni­sche Sau­nen im Au­ßen­be­reich. Alle vier bie­ten eine schöne Aus­sicht auf das Stei­nerne Meer oder ins Tal. Eine Er­leb­nis­du­sche un­ter freiem Him­mel und Ru­he­räume wie „The Gol­den”, „Little Nest” und „Si­lent Nest” run­den das Er­leb­nis ab.

„Uns war wich­tig, ein Well­ness-An­ge­bot zu schaf­fen, das nicht über­füllt, son­dern ex­klu­siv ist – mit viel Raum für Ruhe und per­sön­li­che Er­leb­nisse. Un­sere Gäste sol­len hier nicht nur Ur­laub ma­chen, son­dern auf ihre ei­gene kleine Reise ge­hen. Boho be­deu­tet für uns Frei­heit, In­di­vi­dua­li­tät und Nähe zur Na­tur. Mit den neuen Sui­ten, dem In­fi­nity-Pool und dem er­wei­ter­ten Spa möch­ten wir ge­nau die­ses Le­bens­ge­fühl spür­bar ma­chen.“ Gast­ge­be­rin Ste­fa­nie Rohr­mo­ser

Auch am Be­hand­lungs­kon­zept feilte die Fa­mi­lie und er­mög­licht ab so­fort ganz­heit­li­che Tre­at­ments wie die zwei­stün­dige „Bo­he­mian Si­gna­ture-Mas­sage”. Der Well­ness­be­reich ist ex­klu­siv den Ju­fen­alm-Gäs­ten vor­be­hal­ten und bie­tet bei der über­schau­ba­ren Be­su­cher­zahl viel Platz und Raum zum Ent­span­nen.

