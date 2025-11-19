Jufenalm in Salzburg mit Wellness-Upgrade und Infinity-Pool

Wellness-Fans dürfen sich seit kurzem auf das neue „Cloud Nine” freuen, mit dem sich die Jufenalm in Maria Alm im Salzburger Land vom Boutiquehotel mit feinem Spabereich zum Wellnesshotel mit vielen Angeboten entwickelt hat.
Das erste Boho-Hotel der Alpen heißt seit Anfang Oktober seine Gäste mit neuen Features willkommen. Mit stolzen 42 Metern Länge präsentiert sich der neue Infinity-Pool dabei als Highlight der umfassenden Renovierungen.
Mit acht neuen, liebevoll gestalteten Wohneinheiten erweiterte das Boho-Hotel Jufenalm sein Angebot auf insgesamt 38 Zimmer und Suiten. Die drei neuen Kategorien verbinden geschickt Design, Natur, Panorama und private Spa-Momente mit dem besonderen Boho-Design und der Leichtigkeit des Hauses.
Die „Sky Suite Himmelnah” bietet auf rund 45 Quadratmetern einen Rückzugsort mit viel Licht und einem großen Balkon samt freiem Blick auf die Berge für bis zu fünf Personen. Auf Wunsch kann sie auch als Penthouse-Variante gebucht werden – mit noch mehr Weite und Aussicht durch den offenen Giebel. Für Gäste, die einen direkten Zugang zur Spa-Area und zum Naturpool wünschen, ist wiederum die „Pool Suite Morgentau” mit Terrasse oder Wintergarten und Blick ins Tal eine gute Wahl.
Eingebettet in die Natur und in unmittelbarer Nähe zum Spa, präsentiert sich die „Gartensuite Gartengeflüster” als Refugium für zwei bis vier Personen, die Ruhe, Stil und Natur verbinden möchten. Großzügige Räume mit fließendem Übergang nach draußen, ein eigener Garten direkt vor der Terrasse und der Blick ins Grüne laden zum Durchatmen ein. Sanfte Farben, natürliche Materialien und liebevolle Details schaffen eine Atmosphäre, die Geborgenheit vermittelt.
Mit dem neuen Infinity-Pool „Blue Heaven” erweitert die Jufenalm gleichzeitig ihr Wellness-Angebot um ein 42 Meter langes, beheiztes Außenbecken auf 1.150 Metern Seehöhe. Mit freiem Blick auf das Steinerne Meer können die Gäste schwerelos im Wasser entspannen. Wer morgens noch die Ruhe im Schwimmbecken genießen, aber auf sein Frühstück nicht verzichten möchte, bucht das „Floating Breakfast”.
Die Gastfamilie Rohrmoser schuf mit dem ausgebauten Spa „Cloud Nine” einen stilvollen Ort zum Entspannen zwischen Himmel und Erde. Erholung versprechen das Dampfbad, die Kräuter- und die Eventsauna im Spa sowie zwei finnische Saunen im Außenbereich. Alle vier bieten eine schöne Aussicht auf das Steinerne Meer oder ins Tal. Eine Erlebnisdusche unter freiem Himmel und Ruheräume wie „The Golden”, „Little Nest” und „Silent Nest” runden das Erlebnis ab.
Auch am Behandlungskonzept feilte die Familie und ermöglicht ab sofort ganzheitliche Treatments wie die zweistündige „Bohemian Signature-Massage”. Der Wellnessbereich ist exklusiv den Jufenalm-Gästen vorbehalten und bietet bei der überschaubaren Besucherzahl viel Platz und Raum zum Entspannen.
