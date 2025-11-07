Mandarin Oriental eröffnet neues Luxushotel in Downtown Dubai

Man­da­rin Ori­en­tal hat ein neues Lu­xus­ho­tel im 303 Me­ter ho­hen Wasl Tower an der Sheikh Zayed Road in Du­bai er­öff­net. Das Man­da­rin Ori­en­tal Down­town Du­bai ist das zweite Ho­tel der Marke in der Stadt nach dem Man­da­rin Ori­en­tal Ju­meira auf der künst­li­chen In­sel The Palm, das 2019 an den Start ging.

Dank sei­ner skulp­tu­ra­len, ge­dreh­ten Form mit der höchs­ten ke­ra­mi­schen Fas­sade der Re­gion gilt der erst im Vor­jahr fer­tig­ge­stellte Wasl Tower als jüngs­tes ar­chi­tek­to­ni­sches Meis­ter­werk in Du­bai, das groß­zü­gige Aus­bli­cke auf den Ara­bi­schen Golf oder die Sky­line von Du­bai bie­tet. Zu­dem ist der Wol­ken­krat­zer nur 20 Mi­nu­ten zu Fuß (oder sie­ben Mi­nu­ten mit dem Taxi) vom Burj Kha­lifa und der Du­bai Mall ent­fernt.

Speisen wie in Hongkong in den 1960er-Jahren

Das Man­da­rin Ori­en­tal Down­town Du­bai ver­fügt über 259 Zim­mer und Sui­ten, zehn gas­tro­no­mi­sche Kon­zepte und ein Ro­of­top-He­li­pad, das VIP-Gäs­ten eine dis­krete An­kunft er­mög­licht. Das De­sign ver­bin­det das asia­ti­sche Erbe von Man­da­rin Ori­en­tal mit ei­nem zeit­ge­nös­si­schen Stil. Die Zim­mer und Sui­ten sind in war­men, de­zen­ten Farb­wel­ten ge­hal­ten und mit maß­ge­fer­tig­ten Mö­beln aus­ge­stat­tet – er­gänzt durch Werke re­gio­na­ler und in­ter­na­tio­na­ler Künst­ler, die die Farb­welt der Wüste auf­grei­fen.

Das ku­li­na­ri­sche High­light bil­den „Yù & Mì“ – ein mo­der­nes chi­ne­si­sches Re­stau­rant mit Bar, die beide vom Hong­kong der 1960er-Jahre in­spi­riert sind. Das „Yù“ ser­viert da­bei kunst­volle Cock­tails zu Mu­sik und Pan­ora­ma­blick, wäh­rend das „Mì“ kan­to­ne­si­sche und Si­chuan-Aro­men im Stil der ge­hei­men Sup­per Clubs je­ner Zeit prä­sen­tiert. Auf der­sel­ben Etage lädt das „Chi­tarra“ dazu ein, Ita­li­ens au­then­ti­sche Kü­che mit hand­ge­mach­ter Pasta zu fei­ern.

Rooftop-Terrasse mit Pool und Restaurant

Auf der Ro­of­top-Ter­rasse ver­bin­det das „Noia by the Pool“ me­di­ter­rane Le­bens­freude mit grie­chi­schen Spe­zia­li­tä­ten. Dar­über hin­aus wird das gas­tro­no­mi­sche Port­fo­lio in Kürze um in­ter­na­tio­nale und lo­kale Kon­zepte er­wei­tert. Dazu ge­hö­ren ein „Bil­lionaire“ und ein „Lion in the Sun“ der Ma­jes­tas Group so­wie das ge­fei­erte Nik­kei-Kon­zept „Osaka“ und ein „Pa­vyl­lon Du­bai“ des Ster­ne­kochs Yan­nick Al­léno.

Das Well­ness-An­ge­bot im Man­da­rin Ori­en­tal Down­town Du­bai ba­siert auf vier in­no­va­ti­ven Säu­len: Er­näh­rung, In-Room-Well­ness, Be­auty und In­tel­li­gent Mo­ve­ment. Auf zwei Eta­gen ste­hen neun Be­hand­lungs­räume, zwei Sui­ten für Paare und eine VIP-Suite mit Ham­mam so­wie Vi­ta­lity Pools, Tepi­da­rium-Lie­gen, Er­leb­nis­du­schen, eine Sauna, ein Dampf­bad und ein Fit­ness­stu­dio mit maß­ge­fer­tig­ten Man­da­rin Ori­en­tal Tech­no­gym-Ge­rä­ten be­reit.

Zimmerpreise im Winter ab 763 Euro

Man­da­rin Ori­en­tal Down­town Du­bai (c) Man­da­rin Ori­en­tal /​ Alex Jef­fries

Die Pool­ter­rasse punk­tet mit ei­nem 25-Me­ter-Lap-Pool, ei­nem Frei­zeit­be­cken und ei­nem Kin­der­pool – er­gänzt durch pri­vate Ca­ba­nas, eine Tee­lounge und ein Be­we­gungs­stu­dio. Der Kids’ Club Hana & Fri­ends run­det das An­ge­bot ab. Die Zim­mer­preise in­klu­sive Früh­stück, Steu­ern und Ge­büh­ren be­gin­nen bis Ende Mai bei um­ge­rech­net 763 Euro und da­nach bis Sep­tem­ber bei 578 Euro. Ein Club Zim­mer mit Zu­gang zur MO Club Lounge ist ab 956 bzw. 833 Euro buch­bar.

