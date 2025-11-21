Frisch renoviert: Riu Palace Calypso auf Fuerteventura ist zurück

Nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung ist das Riu Ca­lypso an der Playa de Jan­día auf Fuer­te­ven­tura nun wie­der ge­öff­net und ge­hört ab so­fort als „Riu Pa­lace Ca­lypso” zur Pre­mium-Ka­te­go­rie „RIU Pa­lace”. Zu­dem ist es nun Teil des Kon­zepts „Nur für Er­wach­sene by RIU”.

Die Gäste dür­fen sich auf ein er­wei­ter­tes gas­tro­no­mi­sches An­ge­bot, kom­plett neu ge­stal­tete Räum­lich­kei­ten, eine ver­bes­serte Bar­rie­re­frei­heit und ei­nen deut­lich op­ti­mier­ten Meer­blick in al­len Ho­tel­be­rei­chen und Zim­mern freuen.

Das Vier-Sterne-Ho­tel ver­fügt wei­ter­hin über 248 Zim­mer, die alle voll­stän­dig re­no­viert wur­den. Von al­len Ter­ras­sen ge­nie­ßen die Gäste nun ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Pan­ora­ma­blick auf den At­lan­tik. Das neue Zim­mer­de­sign be­sticht durch eine mo­derne, zeit­los-ele­gante Äs­the­tik in ei­ner un­auf­dring­li­chen Farb­kom­po­si­tion.

Auch alle Ge­mein­schafts­be­rei­che wur­den um­ge­baut. Dazu ge­hört un­ter an­de­rem die er­wei­terte und neu ge­stal­tete Lobby. Der Gast blickt nun di­rekt beim Be­tre­ten des Ge­bäu­des auf das Meer. Au­ßer­dem wur­den eine neue Lounge-Bar im Au­ßen­be­reich, eine wei­tere neue Bar im In­nen­be­reich und eine Son­nen­ter­rasse mit Bali-Lie­gen ge­schaf­fen – pas­send zum Chill-out-Cha­rak­ter ei­nes Ho­tels nur für Er­wach­sene.

Mit der Er­öff­nung des Gour­met-Re­stau­rants „Krys­tal” ist das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot auf nun­mehr drei Op­tio­nen ge­wach­sen. Das neue À‑la-carte-Re­stau­rant er­gänzt das Haupt­re­stau­rant und die Snack­bar. Beide wur­den eben­falls kom­plett re­no­viert, wo­bei im Haupt­re­stau­rant der Ein­fall von Ta­ges­licht zum we­sent­li­chen Ge­stal­tungs­merk­mal wurde. Da­hin­ter steht der Ge­danke, durch schlichte Ele­ganz ei­nen Raum mit ganz ei­ge­nem Cha­rak­ter zu schaf­fen.

Ge­treu den Nach­hal­tig­keits­prin­zi­pien der „Proudly Committed”-Strategie von RIU wurde im Zuge der Re­no­vie­rung die En­er­gie­ef­fi­zi­enz des Ho­tels er­heb­lich ver­bes­sert, wo­für un­ter an­de­rem neue Pho­to­vol­ta­ik­mo­dule sor­gen. Zu­sätz­lich wur­den die Ba­de­wan­nen in al­len Zim­mern durch Du­schen er­setzt und Fil­ter in­stal­liert, um den Was­ser­ver­brauch zu re­du­zie­ren. Das Was­ser im Pool wird durch eine Salz­elek­tro­ly­se­an­lage ge­rei­nigt. Dar­über hin­aus ste­hen fortan acht bar­rie­re­freie Zim­mer zur Ver­fü­gung.

RIU be­treibt auf den Ka­na­ri­schen In­seln ins­ge­samt 16 Ho­tels – sie­ben auf Gran Ca­na­ria, vier auf Te­ne­riffa, ei­nes auf Lan­za­rote und vier auf Fuer­te­ven­tura. Mit dem Um­bau des Riu Pa­lace Ca­lypso sind hier nun alle groß­an­ge­leg­ten Re­no­vie­rungs­maß­nah­men der letz­ten Jahre ab­ge­schlos­sen – und die Ka­na­ren blei­ben al­lein schon we­gen des Zim­mer­kon­tin­gents und der Mit­ar­bei­ter­zahl die wich­tigste De­sti­na­tion für RIU in ganz Eu­ropa.

