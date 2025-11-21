Frisch renoviert: Riu Palace Calypso auf Fuerteventura ist zurück

Nach einer umfassenden Renovierung ist das Riu Calypso an der Playa de Jandía auf Fuerteventura nun wieder geöffnet und gehört ab sofort als „Riu Palace Calypso” zur Premium-Kategorie „RIU Palace”. Zudem ist es nun Teil des Konzepts „Nur für Erwachsene by RIU”.
Die Gäste dürfen sich auf ein erweitertes gastronomisches Angebot, komplett neu gestaltete Räumlichkeiten, eine verbesserte Barrierefreiheit und einen deutlich optimierten Meerblick in allen Hotelbereichen und Zimmern freuen.
Das Vier-Sterne-Hotel verfügt weiterhin über 248 Zimmer, die alle vollständig renoviert wurden. Von allen Terrassen genießen die Gäste nun einen spektakulären Panoramablick auf den Atlantik. Das neue Zimmerdesign besticht durch eine moderne, zeitlos-elegante Ästhetik in einer unaufdringlichen Farbkomposition.
Auch alle Gemeinschaftsbereiche wurden umgebaut. Dazu gehört unter anderem die erweiterte und neu gestaltete Lobby. Der Gast blickt nun direkt beim Betreten des Gebäudes auf das Meer. Außerdem wurden eine neue Lounge-Bar im Außenbereich, eine weitere neue Bar im Innenbereich und eine Sonnenterrasse mit Bali-Liegen geschaffen – passend zum Chill-out-Charakter eines Hotels nur für Erwachsene.
Mit der Eröffnung des Gourmet-Restaurants „Krystal” ist das gastronomische Angebot auf nunmehr drei Optionen gewachsen. Das neue À‑la-carte-Restaurant ergänzt das Hauptrestaurant und die Snackbar. Beide wurden ebenfalls komplett renoviert, wobei im Hauptrestaurant der Einfall von Tageslicht zum wesentlichen Gestaltungsmerkmal wurde. Dahinter steht der Gedanke, durch schlichte Eleganz einen Raum mit ganz eigenem Charakter zu schaffen.
Getreu den Nachhaltigkeitsprinzipien der „Proudly Committed”-Strategie von RIU wurde im Zuge der Renovierung die Energieeffizienz des Hotels erheblich verbessert, wofür unter anderem neue Photovoltaikmodule sorgen. Zusätzlich wurden die Badewannen in allen Zimmern durch Duschen ersetzt und Filter installiert, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Das Wasser im Pool wird durch eine Salzelektrolyseanlage gereinigt. Darüber hinaus stehen fortan acht barrierefreie Zimmer zur Verfügung.
RIU betreibt auf den Kanarischen Inseln insgesamt 16 Hotels – sieben auf Gran Canaria, vier auf Teneriffa, eines auf Lanzarote und vier auf Fuerteventura. Mit dem Umbau des Riu Palace Calypso sind hier nun alle großangelegten Renovierungsmaßnahmen der letzten Jahre abgeschlossen – und die Kanaren bleiben allein schon wegen des Zimmerkontingents und der Mitarbeiterzahl die wichtigste Destination für RIU in ganz Europa.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.