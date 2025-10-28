TrendingView All

Hotels, Restaurants, Attraktionen: Wiedereröffnungen in Fort Myers

vonElisabeth Kapral
28. Oktober 2025

Ein Jahr nach den Zer­stö­run­gen durch die bei­den Hur­ri­kans „He­lene” und „Mil­ton” zeigt sich die be­liebte De­sti­na­tion Fort My­ers an der West­küste von Flo­rida im Wan­del. Zahl­rei­che Un­ter­künfte, Re­stau­rants und At­trak­tio­nen wur­den frisch re­no­viert wie­der er­öff­net – von stil­vol­len Beach Re­sorts bis zu lo­ka­len Ge­heim­tipps.

Wäh­rend da­heim die Tage kür­zer und käl­ter wer­den, bleibt es in Fort My­ers an­ge­nehm warm. Gol­dene Son­nen­un­ter­gänge, eine milde Mee­res­brise und Tem­pe­ra­tu­ren um die 25 Grad la­den zu ei­ner ent­spann­ten Aus­zeit ein. Die Strände sind ru­hi­ger als im Som­mer und die Na­tur strahlt in war­men Tö­nen – per­fekt zum Durch­at­men.

Be­son­ders loh­nens­wert sind die kos­ten­lo­sen Na­tur­pro­gramme im Lo­vers Key State Park, der di­gi­tale „Sa­ni­bel Wild Mile Pass” und der Frei­zeit­pass „Parks, Points & Perks“ mit Vor­tei­len für Ent­de­cker­tou­ren. Auch das „Autumn Gar­den Fes­ti­val” und die „Edi­son & Ford Win­ter Es­tates Ho­li­day Nights”, die in die­sem Jahr ihr 50-jäh­ri­ges Ju­bi­läum fei­ern, sor­gen für fest­li­che Stim­mung.

Neu- und Wiedereröffnung von Unterkünften

South Seas Is­land Re­sort (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods
  • Shali­mar Beach Re­sort /​ Sa­ni­bel Is­land: Das Ho­tel wurde kom­plett sa­niert und neu auf­ge­baut. 33 Zim­mer, Stu­dios und Vil­len di­rekt am Was­ser ste­hen nun be­reit. Her­vor­he­ben muss man die spe­zi­elle Bau­weise, die auch stärks­ten Hur­ri­kans stand­hal­ten soll, und um­welt­freund­li­che Maß­nah­men wie das „Turtle Light­ing“.
  • South Seas /​ Cap­tiva Is­land: Das be­kannte In­sel­re­sort ist nach ei­ner um­fang­rei­chen Re­no­vie­rung wie­der ge­öff­net. Pools, Re­stau­rants, Was­ser­sport, Golf und Fit­ness sind be­reits in Be­trieb – und neue Was­ser­at­trak­tion fol­gen ab De­zem­ber 2025.
  • Jensen’s Twin Palm Re­sort & Ma­rina /​ Cap­tiva Is­land: Das his­to­ri­sche Re­sort mit 14 ma­ri­ti­men Cot­ta­ges und di­rek­tem Zu­gang zum Pine Is­land Sound ist ideal für Ang­ler und Ru­he­su­chende.
  • Best Wes­tern Plus Beach Re­sort /​ Fort My­ers Beach: Nach ei­ner kom­plet­ten Re­no­vie­rung ist Re­sort mit 75 Zim­mern und Sui­ten, Strand­zu­gang, Früh­stück in­klu­sive, be­heiz­tem Pool und Was­ser­sport wie­der ge­öff­net.
  • White Pe­li­can Vil­las /​ Sa­ni­bel Is­land: Die neu ge­bau­ten White Pe­li­can Vil­las pla­nen ihre Er­öff­nung für das Früh­jahr 2026 mit 22 Ein­hei­ten in drei Ge­bäu­den – et­was zu­rück­ver­setzt vom Strand.

Attraktionen und Freizeitangebote

Sand Sculp­ting Cham­pi­on­ship (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods
  • Kos­ten­lose Na­tur­pro­gramme im Lo­vers Key State Park: Un­ter dem Motto „Walk on the Wildside“ bie­tet der State Park wie­der span­nende kos­ten­lose Tou­ren und Pro­gramme für Na­tur­be­geis­terte.
  • Neue Was­ser­at­trak­tion in Pa­ra­dise Cove /​ Cape Co­ral: Der Sun Splash Fa­mily Wa­ter­park hat für rund vier  Mil­lio­nen US-Dol­lar ein neues High­light er­öff­net – ein 1.100 Qua­drat­me­ter gro­ßes Wel­len­bad mit sie­ben Wel­len­stu­fen und ge­plan­ten „Dive-In Mo­vies“.
  • Sa­ni­bel Wild Mile Pass: Mit die­sem kos­ten­lo­sen di­gi­ta­len Pass las­sen sich die Na­tur-High­lights auf Sa­ni­bel Is­land per­fekt er­kun­den – dar­un­ter das Wild­life-Hos­pi­tal CROW, das J.N. „Ding” Dar­ling Na­tio­nal Wild­life Re­fuge und das Bai­ley-Matthews Na­tio­nal Shell Mu­seum & Aqua­rium. Wer sich an den Sta­tio­nen ein­checkt, sam­melt zu­dem Punkte und kann Preise ge­win­nen.
  • Parks, Points & Perks: Wer mit die­sem kos­ten­lo­sen Frei­zeit­pass bis Mai 2026 mehr als 30 re­gio­nale Parks, Strände und Na­tur­zen­tren be­sucht, sam­melt Punkte, löst kleine Be­loh­nun­gen ein und nimmt an Ver­lo­sun­gen teil – etwa von ei­nem Ho­tel­auf­ent­halt oder ei­nem Fa­mi­li­en­pa­ket im Lakes Park.
  • Big City Kids /​ Bo­nita Springs: Die­ses fan­ta­sie­volle In­door-Spiel­pa­ra­dies mit Mini-Stadt, krea­ti­ven Spiel­be­rei­chen und ei­nem Café für die El­tern ist die per­fekte Schlecht­wet­ter-Al­ter­na­tive ‑ideal für Fa­mi­lien mit klei­nen Kin­dern.

Dining und Entertainment

Bubble Room Cake (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods
  • The Beach Bar /​ Fort My­ers Beach: Die Kult-Bar hat nach fast drei Jah­ren mit ei­nem neuen, ro­bus­ten Open-Air-De­sign wie­der er­öff­net – ein wich­ti­ges Sym­bol für den Wie­der­auf­bau von Fort My­ers Beach.
  • The Bubble Room /​ Cap­tiva Is­land: Nach ei­ner drei­jäh­ri­gen Re­no­vie­rung ist das Kult-Re­stau­rant mit Mo­dell­zü­gen, Weih­nachts­be­leuch­tung und le­gen­dä­ren Des­serts zu­rück – ganz im nost­al­gi­schen Stil. Ge­öff­net hat es üb­ri­gens für Lunch und Din­ner.
  • Slipa­way Food Truck Park & Ma­rina /​ Cape Co­ral: Die­ser neue Hot­spot di­rekt am Was­ser bie­tet zehn Food­trucks, eine Bar, schat­tige Sitz­be­rei­che, Boots­an­le­ger, eine Tank­stelle, ei­nen La­den und Live-Mu­sik.
  • Tap 42 Craft Kit­chen & Bar /​ Fort My­ers: Eine neue sty­li­sche Adresse im Bell Tower, die mit ame­ri­ka­ni­scher Kü­che, Ro­of­top-Bar und Live-Mu­sik von Mitt­woch bis Sams­tag auf­war­tet. Das mo­derne Am­bi­ente ist von Ver­sace-Ta­pe­ten und Le­der-Sitz­ni­schen ge­prägt.
  • Lazy Fla­mingo /​ Sa­ni­bel Is­land: Wie­der­eröff­nung mit den be­lieb­ten Klas­si­kern wie Conch Frit­ters, Fisch-Ta­cos, Knob­lauch­brot & Shrimps – al­les wie frü­her.
  • The Sil­ver King Co­as­tal Kit­chen /​ Fort My­ers: Das Si­gna­ture-Re­stau­rant im Lu­mi­nary Ho­tel prä­sen­tiert sich neu mit Ta­pas, fri­schen lo­ka­len Zu­ta­ten und ei­nem Chef’s Tasting Menü in fünf Gän­gen.

Events bis Dezember

Edi­son House (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods

07. – 08. No­vem­ber: Sa­ni­bel Is­land Wri­ters Con­fe­rence
14. – 15. No­vem­ber: BIG ARTS Film Fes­ti­val auf Sa­ni­bel Is­land
20. – 24. No­vem­ber: 35. Ame­ri­can Sand Sculp­ting Cham­pi­on­ship am Fort My­ers Beach
22. – 23. No­vem­ber: Autumn Gar­den Fes­ti­val der Edi­son & Ford Win­ter Es­tates in Fort My­ers
28. No­vem­ber – 4. Jän­ner 2026: Edi­son & Ford Win­ter Es­tates Ho­li­day Nights (50 Jahre)
05. – 06. De­zem­ber: 40. Sa­ni­bel Is­land Ho­li­day Lu­mi­nary Stroll – fest­li­cher Lich­ter­spa­zier­gang am 5. De­zem­ber auf Sa­ni­bel Is­land und am 6. De­zem­ber auf Cap­tiva Is­land
06. De­zem­ber: 37. Fort My­ers Beach Christ­mas Boat Pa­rade
20. De­zem­ber: Cape Co­ral Ho­li­day Boat-a-Long (Bi­mini Ba­sin)
22. – 24. De­zem­ber: Mur­der Mys­tery Din­ner Train „Ho­li­day Ha­voc“ in Fort My­ers
24. De­zem­ber: Santa’s Dol­phin- & Christ­mas Eve Sun­set-Cruise in Fort My­ers

www.visitfortmyers.com

Autorin: Elisabeth Kapral

Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.

