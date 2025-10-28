Hotels, Restaurants, Attraktionen: Wiedereröffnungen in Fort Myers

Ein Jahr nach den Zer­stö­run­gen durch die bei­den Hur­ri­kans „He­lene” und „Mil­ton” zeigt sich die be­liebte De­sti­na­tion Fort My­ers an der West­küste von Flo­rida im Wan­del. Zahl­rei­che Un­ter­künfte, Re­stau­rants und At­trak­tio­nen wur­den frisch re­no­viert wie­der er­öff­net – von stil­vol­len Beach Re­sorts bis zu lo­ka­len Ge­heim­tipps.

Wäh­rend da­heim die Tage kür­zer und käl­ter wer­den, bleibt es in Fort My­ers an­ge­nehm warm. Gol­dene Son­nen­un­ter­gänge, eine milde Mee­res­brise und Tem­pe­ra­tu­ren um die 25 Grad la­den zu ei­ner ent­spann­ten Aus­zeit ein. Die Strände sind ru­hi­ger als im Som­mer und die Na­tur strahlt in war­men Tö­nen – per­fekt zum Durch­at­men.

Be­son­ders loh­nens­wert sind die kos­ten­lo­sen Na­tur­pro­gramme im Lo­vers Key State Park, der di­gi­tale „Sa­ni­bel Wild Mile Pass” und der Frei­zeit­pass „Parks, Points & Perks“ mit Vor­tei­len für Ent­de­cker­tou­ren. Auch das „Autumn Gar­den Fes­ti­val” und die „Edi­son & Ford Win­ter Es­tates Ho­li­day Nights”, die in die­sem Jahr ihr 50-jäh­ri­ges Ju­bi­läum fei­ern, sor­gen für fest­li­che Stim­mung.

Neu- und Wiedereröffnung von Unterkünften

South Seas Is­land Re­sort (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods

Attraktionen und Freizeitangebote

Sand Sculp­ting Cham­pi­on­ship (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods

Dining und Entertainment

Bubble Room Cake (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods

Events bis Dezember

Edi­son House (c) Fort My­ers – Is­lands, Be­a­ches & Neigh­bor­hoods

07. – 08. No­vem­ber: Sa­ni­bel Is­land Wri­ters Con­fe­rence

14. – 15. No­vem­ber: BIG ARTS Film Fes­ti­val auf Sa­ni­bel Is­land

20. – 24. No­vem­ber: 35. Ame­ri­can Sand Sculp­ting Cham­pi­on­ship am Fort My­ers Beach

22. – 23. No­vem­ber: Autumn Gar­den Fes­ti­val der Edi­son & Ford Win­ter Es­tates in Fort My­ers

28. No­vem­ber – 4. Jän­ner 2026: Edi­son & Ford Win­ter Es­tates Ho­li­day Nights (50 Jahre)

05. – 06. De­zem­ber: 40. Sa­ni­bel Is­land Ho­li­day Lu­mi­nary Stroll – fest­li­cher Lich­ter­spa­zier­gang am 5. De­zem­ber auf Sa­ni­bel Is­land und am 6. De­zem­ber auf Cap­tiva Is­land

06. De­zem­ber: 37. Fort My­ers Beach Christ­mas Boat Pa­rade

20. De­zem­ber: Cape Co­ral Ho­li­day Boat-a-Long (Bi­mini Ba­sin)

22. – 24. De­zem­ber: Mur­der Mys­tery Din­ner Train „Ho­li­day Ha­voc“ in Fort My­ers

24. De­zem­ber: Santa’s Dol­phin- & Christ­mas Eve Sun­set-Cruise in Fort My­ers

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.