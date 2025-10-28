Hotels, Restaurants, Attraktionen: Wiedereröffnungen in Fort Myers

Ein Jahr nach den Zerstörungen durch die beiden Hurrikans „Helene” und „Milton” zeigt sich die beliebte Destination Fort Myers an der Westküste von Florida im Wandel. Zahlreiche Unterkünfte, Restaurants und Attraktionen wurden frisch renoviert wieder eröffnet – von stilvollen Beach Resorts bis zu lokalen Geheimtipps.
Während daheim die Tage kürzer und kälter werden, bleibt es in Fort Myers angenehm warm. Goldene Sonnenuntergänge, eine milde Meeresbrise und Temperaturen um die 25 Grad laden zu einer entspannten Auszeit ein. Die Strände sind ruhiger als im Sommer und die Natur strahlt in warmen Tönen – perfekt zum Durchatmen.
Besonders lohnenswert sind die kostenlosen Naturprogramme im Lovers Key State Park, der digitale „Sanibel Wild Mile Pass” und der Freizeitpass „Parks, Points & Perks“ mit Vorteilen für Entdeckertouren. Auch das „Autumn Garden Festival” und die „Edison & Ford Winter Estates Holiday Nights”, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern, sorgen für festliche Stimmung.
Neu- und Wiedereröffnung von Unterkünften
- Shalimar Beach Resort / Sanibel Island: Das Hotel wurde komplett saniert und neu aufgebaut. 33 Zimmer, Studios und Villen direkt am Wasser stehen nun bereit. Hervorheben muss man die spezielle Bauweise, die auch stärksten Hurrikans standhalten soll, und umweltfreundliche Maßnahmen wie das „Turtle Lighting“.
- South Seas / Captiva Island: Das bekannte Inselresort ist nach einer umfangreichen Renovierung wieder geöffnet. Pools, Restaurants, Wassersport, Golf und Fitness sind bereits in Betrieb – und neue Wasserattraktion folgen ab Dezember 2025.
- Jensen’s Twin Palm Resort & Marina / Captiva Island: Das historische Resort mit 14 maritimen Cottages und direktem Zugang zum Pine Island Sound ist ideal für Angler und Ruhesuchende.
- Best Western Plus Beach Resort / Fort Myers Beach: Nach einer kompletten Renovierung ist Resort mit 75 Zimmern und Suiten, Strandzugang, Frühstück inklusive, beheiztem Pool und Wassersport wieder geöffnet.
- White Pelican Villas / Sanibel Island: Die neu gebauten White Pelican Villas planen ihre Eröffnung für das Frühjahr 2026 mit 22 Einheiten in drei Gebäuden – etwas zurückversetzt vom Strand.
Attraktionen und Freizeitangebote
- Kostenlose Naturprogramme im Lovers Key State Park: Unter dem Motto „Walk on the Wildside“ bietet der State Park wieder spannende kostenlose Touren und Programme für Naturbegeisterte.
- Neue Wasserattraktion in Paradise Cove / Cape Coral: Der Sun Splash Family Waterpark hat für rund vier Millionen US-Dollar ein neues Highlight eröffnet – ein 1.100 Quadratmeter großes Wellenbad mit sieben Wellenstufen und geplanten „Dive-In Movies“.
- Sanibel Wild Mile Pass: Mit diesem kostenlosen digitalen Pass lassen sich die Natur-Highlights auf Sanibel Island perfekt erkunden – darunter das Wildlife-Hospital CROW, das J.N. „Ding” Darling National Wildlife Refuge und das Bailey-Matthews National Shell Museum & Aquarium. Wer sich an den Stationen eincheckt, sammelt zudem Punkte und kann Preise gewinnen.
- Parks, Points & Perks: Wer mit diesem kostenlosen Freizeitpass bis Mai 2026 mehr als 30 regionale Parks, Strände und Naturzentren besucht, sammelt Punkte, löst kleine Belohnungen ein und nimmt an Verlosungen teil – etwa von einem Hotelaufenthalt oder einem Familienpaket im Lakes Park.
- Big City Kids / Bonita Springs: Dieses fantasievolle Indoor-Spielparadies mit Mini-Stadt, kreativen Spielbereichen und einem Café für die Eltern ist die perfekte Schlechtwetter-Alternative ‑ideal für Familien mit kleinen Kindern.
Dining und Entertainment
- The Beach Bar / Fort Myers Beach: Die Kult-Bar hat nach fast drei Jahren mit einem neuen, robusten Open-Air-Design wieder eröffnet – ein wichtiges Symbol für den Wiederaufbau von Fort Myers Beach.
- The Bubble Room / Captiva Island: Nach einer dreijährigen Renovierung ist das Kult-Restaurant mit Modellzügen, Weihnachtsbeleuchtung und legendären Desserts zurück – ganz im nostalgischen Stil. Geöffnet hat es übrigens für Lunch und Dinner.
- Slipaway Food Truck Park & Marina / Cape Coral: Dieser neue Hotspot direkt am Wasser bietet zehn Foodtrucks, eine Bar, schattige Sitzbereiche, Bootsanleger, eine Tankstelle, einen Laden und Live-Musik.
- Tap 42 Craft Kitchen & Bar / Fort Myers: Eine neue stylische Adresse im Bell Tower, die mit amerikanischer Küche, Rooftop-Bar und Live-Musik von Mittwoch bis Samstag aufwartet. Das moderne Ambiente ist von Versace-Tapeten und Leder-Sitznischen geprägt.
- Lazy Flamingo / Sanibel Island: Wiedereröffnung mit den beliebten Klassikern wie Conch Fritters, Fisch-Tacos, Knoblauchbrot & Shrimps – alles wie früher.
- The Silver King Coastal Kitchen / Fort Myers: Das Signature-Restaurant im Luminary Hotel präsentiert sich neu mit Tapas, frischen lokalen Zutaten und einem Chef’s Tasting Menü in fünf Gängen.
Events bis Dezember
07. – 08. November: Sanibel Island Writers Conference
14. – 15. November: BIG ARTS Film Festival auf Sanibel Island
20. – 24. November: 35. American Sand Sculpting Championship am Fort Myers Beach
22. – 23. November: Autumn Garden Festival der Edison & Ford Winter Estates in Fort Myers
28. November – 4. Jänner 2026: Edison & Ford Winter Estates Holiday Nights (50 Jahre)
05. – 06. Dezember: 40. Sanibel Island Holiday Luminary Stroll – festlicher Lichterspaziergang am 5. Dezember auf Sanibel Island und am 6. Dezember auf Captiva Island
06. Dezember: 37. Fort Myers Beach Christmas Boat Parade
20. Dezember: Cape Coral Holiday Boat-a-Long (Bimini Basin)
22. – 24. Dezember: Murder Mystery Dinner Train „Holiday Havoc“ in Fort Myers
24. Dezember: Santa’s Dolphin- & Christmas Eve Sunset-Cruise in Fort Myers
