Metropole der Superlative: Dubai für preisbewusste Gäste

Du­bai hat spe­zi­ell in den Win­ter­mo­na­ten sei­nen ganz be­son­de­ren Reiz. Die Me­tro­pole der Su­per­la­tive steht für Lu­xus und Re­korde. Im Pro­gramm von TUI fin­det sich aber auch eine große Aus­wahl an güns­ti­ge­ren Un­ter­künf­ten - Du­bai für preis­be­wusste Gäste.

Die Un­ter­künfte kön­nen von De­zem­ber bis März mit fünf wö­chent­li­chen Di­rekt­flü­gen von Aus­trian Air­lines zu ei­nem Preis ab 314 Euro ab Wien kom­bi­niert wer­den. Wei­tere Di­rekt­flüge ste­hen mit Emi­ra­tes ab Wien, Salz­burg und Mün­chen be­reit.

Hoteltipps für den kleinen Geldbeutel

Du­bai (c) DTCM

Milde Tem­pe­ra­tu­ren zwi­schen 25 und 28 Grad, bis zu neun Son­nen­stun­den pro Tag und un­zäh­lige Er­leb­nisse zwi­schen Strand, Wüste, Alt­stadt, Shop­ping, Ku­li­na­rik und Kunst lo­cken so­wohl Paare als auch Fa­mi­lien und Al­lein­rei­sende im Win­ter nach Du­bai. Ob Bou­ti­que­ho­tel, Apart­ment oder City-Ho­tel: TUI macht Du­bai auch für klei­nere Bud­gets er­leb­bar und bie­tet da­bei au­then­ti­sche und per­sön­li­che Rei­se­er­leb­nisse mit­ten in der Me­tro­pole.

Das Bou­ti­que­ho­tel Gol­den Sands Ho­tel Creek liegt di­rekt am his­to­ri­schen Du­bai Creek und bie­tet mo­derne Zim­mer mit stil­vol­lem De­sign. Be­son­ders be­liebt sind der Pool auf der Dach­ter­rasse und die „Sky View Bar” mit Blick auf die Alt­stadt. Ideal für Rei­sende, die Kul­tur und Kom­fort ver­bin­den möch­ten. Sie­ben Nächte mit Früh­stück sind zum Bei­spiel bei An­reise am 2. De­zem­ber ab 445 Euro pro Per­son ohne Flug buch­bar.

Ain Du­bai (c) DTCM

Fa­mi­lien füh­len sich wie­derum in den voll aus­ge­stat­te­ten Gol­den Sands Apart­ments wohl. Die zen­trale Lage in Bur Du­bai er­mög­licht es, die Stadt auch mit Kin­dern fle­xi­bel und un­ab­hän­gig zu er­kun­den. Sie­ben Nächte mit Früh­stück kos­ten zum Bei­spiel bei An­reise am 4. Jän­ner ab 310 Euro pro Per­son ohne Flug.

Das Hil­ton Gar­den Inn Du­bai, Mall Ave­nue liegt di­rekt ne­ben der Mall of the Emi­ra­tes und über­zeugt mit mo­der­nen Zim­mern, ei­nem Out­door-Pool, ei­nem Well­ness­be­reich und ei­ner gu­ten Me­tro-An­bin­dung. Shop­ping, be­rühmte Se­hens­wür­dig­kei­ten und Re­stau­rants war­ten in un­mit­tel­ba­rer Nähe. Sie­ben Nächte mit Früh­stück kos­ten zum Bei­spiel bei An­reise am 8. De­zem­ber ab 595 Euro pro Per­son ohne Flug.

Das ele­gante Mö­ven­pick Ho­tel & Apart­ments Bur Du­bai bie­tet so­wohl klas­si­sche Zim­mer als auch groß­zü­gige Apart­ments. Mit Ro­of­top-Pool, meh­re­ren Re­stau­rants und der Nähe zu Du­bai Frame und Du­bai Mall ist es ein idea­ler Aus­gangs­punkt für ab­wechs­lungs­rei­che Tage in der Stadt. Sie­ben Nächte mit Früh­stück kos­ten zum Bei­spiel bei An­reise am 3. De­zem­ber ab 400 Euro pro Per­son ohne Flug.

280 einzigartige Aktivitäten

Al Fa­hidi /​ Du­bai (c) DTCM

Ob beim Bum­mel durch die Alt­stadt, beim Son­nen­ba­den am Ju­mei­rah Beach oder bei ei­ner Wüs­ten­sa­fari im Mor­gen­licht: Der Win­ter ist die per­fekte Zeit, um Du­bai mit sei­ner gan­zen Viel­falt zu er­le­ben. Die Sky­line mit dem welt­weit höchs­ten Ge­bäude Burj Kha­lifa, his­to­ri­sche Vier­tel wie Al Fa­hidi, Souks, Strände, Ro­of­top-Bars und Wüs­ten­er­leb­nisse ma­chen die Stadt zu ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Rei­se­ziel.

Bei TUI Mu­se­ment fin­den Du­bai-Rei­sende eine viel­fäl­tige Aus­wahl an ins­ge­samt 280 Er­leb­nis­sen, die von ge­führ­ten Stadt­tou­ren über Ein­tritts­kar­ten zu Top-At­trak­tio­nen bis zu Din­ner Crui­ses und He­li­ko­pter­flü­gen rei­chen.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.