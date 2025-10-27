Metropole der Superlative: Dubai für preisbewusste Gäste

Dubai hat speziell in den Wintermonaten seinen ganz besonderen Reiz. Die Metropole der Superlative steht für Luxus und Rekorde. Im Programm von TUI findet sich aber auch eine große Auswahl an günstigeren Unterkünften - Dubai für preisbewusste Gäste.
Die Unterkünfte können von Dezember bis März mit fünf wöchentlichen Direktflügen von Austrian Airlines zu einem Preis ab 314 Euro ab Wien kombiniert werden. Weitere Direktflüge stehen mit Emirates ab Wien, Salzburg und München bereit.
Hoteltipps für den kleinen Geldbeutel
Milde Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad, bis zu neun Sonnenstunden pro Tag und unzählige Erlebnisse zwischen Strand, Wüste, Altstadt, Shopping, Kulinarik und Kunst locken sowohl Paare als auch Familien und Alleinreisende im Winter nach Dubai. Ob Boutiquehotel, Apartment oder City-Hotel: TUI macht Dubai auch für kleinere Budgets erlebbar und bietet dabei authentische und persönliche Reiseerlebnisse mitten in der Metropole.
Das Boutiquehotel Golden Sands Hotel Creek liegt direkt am historischen Dubai Creek und bietet moderne Zimmer mit stilvollem Design. Besonders beliebt sind der Pool auf der Dachterrasse und die „Sky View Bar” mit Blick auf die Altstadt. Ideal für Reisende, die Kultur und Komfort verbinden möchten. Sieben Nächte mit Frühstück sind zum Beispiel bei Anreise am 2. Dezember ab 445 Euro pro Person ohne Flug buchbar.
Familien fühlen sich wiederum in den voll ausgestatteten Golden Sands Apartments wohl. Die zentrale Lage in Bur Dubai ermöglicht es, die Stadt auch mit Kindern flexibel und unabhängig zu erkunden. Sieben Nächte mit Frühstück kosten zum Beispiel bei Anreise am 4. Jänner ab 310 Euro pro Person ohne Flug.
Das Hilton Garden Inn Dubai, Mall Avenue liegt direkt neben der Mall of the Emirates und überzeugt mit modernen Zimmern, einem Outdoor-Pool, einem Wellnessbereich und einer guten Metro-Anbindung. Shopping, berühmte Sehenswürdigkeiten und Restaurants warten in unmittelbarer Nähe. Sieben Nächte mit Frühstück kosten zum Beispiel bei Anreise am 8. Dezember ab 595 Euro pro Person ohne Flug.
Das elegante Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai bietet sowohl klassische Zimmer als auch großzügige Apartments. Mit Rooftop-Pool, mehreren Restaurants und der Nähe zu Dubai Frame und Dubai Mall ist es ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Tage in der Stadt. Sieben Nächte mit Frühstück kosten zum Beispiel bei Anreise am 3. Dezember ab 400 Euro pro Person ohne Flug.
280 einzigartige Aktivitäten
Ob beim Bummel durch die Altstadt, beim Sonnenbaden am Jumeirah Beach oder bei einer Wüstensafari im Morgenlicht: Der Winter ist die perfekte Zeit, um Dubai mit seiner ganzen Vielfalt zu erleben. Die Skyline mit dem weltweit höchsten Gebäude Burj Khalifa, historische Viertel wie Al Fahidi, Souks, Strände, Rooftop-Bars und Wüstenerlebnisse machen die Stadt zu einem einzigartigen Reiseziel.
Bei TUI Musement finden Dubai-Reisende eine vielfältige Auswahl an insgesamt 280 Erlebnissen, die von geführten Stadttouren über Eintrittskarten zu Top-Attraktionen bis zu Dinner Cruises und Helikopterflügen reichen.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.