Iberostar Selection Fuerteventura Palace feiert seine Wiedereröffnung

Ibe­r­o­star Ho­tels & Re­sorts hat die Wie­der­eröff­nung des Ibe­r­o­star Sel­ec­tion Fuer­te­ven­tura Pa­lace gefei­ert. Das Fünf-Sterne-Ho­tel di­rekt am Strand von Jan­día auf der In­sel Fuer­te­ven­tura prä­sen­tiert sich nach ei­ner um­fang­rei­chen Re­no­vie­rung in neuem Glanz.

Mit dem Fo­kus auf Qua­li­tät und ei­nem kla­ren Be­kennt­nis zu ver­ant­wor­tungs­vol­lem Tou­ris­mus un­ter­streicht das Un­ter­neh­men sein lang­jäh­ri­ges En­ga­ge­ment auf den Ka­na­ri­schen In­seln. In­spi­riert von der ru­hi­gen At­mo­sphäre der In­sel, prä­sen­tiert sich das Ibe­r­o­star Sel­ec­tion Fuer­te­ven­tura Pa­lace als Re­fu­gium für Er­ho­lung, Wohl­be­fin­den und Ver­bun­den­heit mit der Um­ge­bung.

Die 437 groß­zü­gi­gen Zim­mer wur­den re­no­viert und spie­geln in Far­ben und Ma­te­ria­lien die Kon­traste von Fuer­te­ven­tura wi­der – von den Grün- und Ter­ra­kot­ta­tö­nen der Land­schaf­ten und des Ber­ges Tin­daya bis zu den Blau-Nu­an­cen des At­lan­tiks. Vier Pools, ein Fit­ness­raum, das Spa „Sen­sa­ti­ons” so­wie drei Re­stau­rants und drei Bars sind ei­nige der High­lights, die den Auf­ent­halt be­rei­chern.

Zu den jüngs­ten Neue­run­gen zäh­len das rund um die Uhr ge­öff­nete „Star Café”, die Lobby-Bar „San­sofí” mit Au­ßen­ter­rasse, das Strand­re­stau­rant „al­Mar” mit lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten und das er­wei­terte „Tepp­an­yaki Tsu­kiji” mit neuer Spei­se­karte. Zu­sätz­lich ge­nie­ßen Gäste, die sich für „Star Pres­tige” ent­schei­den, den Zu­gang zu ei­nem neuen, ex­klu­si­ven Be­reich mit ei­nem So­la­rium, ei­ner Lounge und ei­nem Pool.

Engagement für Menschen und Umwelt

Pool /​ Fuer­te­ven­tura Pa­lace (c) Ibe­r­o­star Beach­front Re­sort

Mit der Re­no­vie­rung des Ibe­r­o­star Sel­ec­tion Fuer­te­ven­tura Pa­lace treibt die Ho­tel­gruppe auch die Um­set­zung ih­rer glo­ba­len Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie „Wave of Ch­ange” kon­se­quent voran. Das Fünf-Sterne-Ho­tel setzt da­bei auf ein ver­ant­wor­tungs­vol­les Tou­ris­mus­mo­dell, das Men­schen und Um­welt glei­cher­ma­ßen in den Mit­tel­punkt stellt.

So pro­fi­tie­ren die mehr als 300 Mit­ar­bei­ter von ei­nem brei­ten An­ge­bot zur För­de­rung ih­res Wohl­be­fin­dens, wäh­rend KI-ge­stützte Sys­teme zur Re­duk­tion der Le­bens­mit­tel­ab­fälle bei­tra­gen. Dar­über hin­aus stam­men fast alle Fisch- und Mee­res­früchte in der Kü­che aus ver­ant­wor­tungs­vol­len Quel­len.

100 Pro­zent des Stroms, den das Ho­tel ver­braucht, stam­men aus er­neu­er­ba­ren Quel­len, um den CO2-Fuß­ab­druck zu mi­ni­mie­ren. Das Ho­tel för­dert auch ak­tiv In­itia­ti­ven der Kreis­lauf­wirt­schaft, wie bei­spiels­weise ein Pi­lot­pro­jekt zur Ent­sor­gung or­ga­ni­scher Ab­fälle in Zu­sam­men­ar­beit mit ei­ner lo­ka­len Kom­pos­tie­rungs­an­lage, wo­durch hoch­wer­ti­ger Kom­post ex­por­tiert wer­den kann.

Das En­ga­ge­ment für die Kreis­lauf­wirt­schaft wird durch die Teil­nahme an ei­nem Tex­til­ma­nage­ment­pro­gramm er­gänzt, das un­ter an­de­rem dazu bei­trägt, aus­ge­dien­ten Uni­for­men und Stof­fen ein zwei­tes Le­ben zu ge­ben.

www.iberostar.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.