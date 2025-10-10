Mit Select Luxury Travel zum Jahreswechsel in den hohen Norden

Tief ver­schneite Land­schaf­ten, stille Wei­ten und fas­zi­nie­rende Nord­lich­ter: Wer von ei­nem Jah­res­wech­sel der be­son­de­ren Art im ho­hen Nor­den von Finn­land träumt, fin­det bei Sel­ect Lu­xury Tra­vel be­son­dere Er­leb­nisse.

Der Ber­li­ner Lu­xus­rei­se­ver­an­stal­ter öff­net Tü­ren zu au­ßer­ge­wöhn­li­chen Or­ten und kom­bi­niert Kom­fort, Ex­klu­si­vi­tät und au­then­ti­sche Be­geg­nun­gen mit der Na­tur. Zwei ak­tu­elle High­lights füh­ren die Gäste auf lu­xu­riö­sen Sil­ves­ter­rei­sen in die fas­zi­nie­rende Win­ter­welt von Fin­nisch-Lapp­land und zu ei­ner spek­ta­ku­lä­ren Pri­vat-Ex­pe­di­tion nach Spitz­ber­gen.

Wil­der­ness Ho­tel Saa­ri­selkä /​ Arc­tic Sky Suite (c) Sel­ect Lu­xury Tra­vel

Im neu er­öff­ne­ten Wil­der­ness Ho­tel Saa­ri­selkä er­war­tet die Gäste der „Arc­tic Sky Sui­ten” mit Ka­min, Sauna und Pan­ora­ma­fens­tern eine per­fekte Sym­biose aus Lu­xus und Na­tur in­mit­ten der ark­ti­schen Wild­nis. Das Win­ter­pro­gramm be­inhal­tet Be­geg­nun­gen mit Ren­tie­ren, Husky-Sa­fa­ris, Schnee­mo­bil-Ex­pe­di­tio­nen auf der Su­che nach den Nord­lich­tern, Schnee­schuh­wan­de­run­gen zur his­to­ri­schen Gold­mine und ein Au­rora-Camp un­ter dem Ster­nen­him­mel. Am Sil­ves­ter­abend war­tet zu­dem ein fest­li­ches Gala-Din­ner.

Als be­son­ders in­time Al­ter­na­tive emp­fiehlt Sel­ect Lu­xury Tra­vel das neue Ni­vunki Vil­lage nahe Kit­tilä. Das High­light des Adults-only-Re­sorts mit nur 20 Un­ter­künf­ten sind die Hüt­ten „Kota”, in de­nen die Rei­sen­den un­ter den tan­zen­den Po­lar­lich­tern schla­fen – in­klu­sive Au­rora-Alarm, Sauna-Er­leb­nis­sen mit Blick auf die Po­lar­lich­ter und ei­nem Eis­bad im See.

Die Mög­lich­keit, die un­be­rührte Na­tur mit Schnee­schu­hen, im Hus­ky­schlit­ten, im Schnee­mo­bil oder bei Ren­tier­sa­fa­ris zu er­kun­den, schafft zu­gleich ein rundum be­ein­dru­cken­des Win­ter­er­leb­nis. Das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot lädt zu re­gio­nal in­spi­rier­ten Me­nüs ein – ser­viert in der his­to­ri­schen Old Lounge „Pirtti”, wo die Gäste nach ei­nem ak­ti­ven Tag am Ka­min ent­span­nen und die Stille der ark­ti­schen Land­schaft ge­nie­ßen kön­nen.

Wer die Ark­tis in ih­rer reins­ten Form er­le­ben möchte, fin­det mit ei­ner Pri­vat­reise nach Spitz­ber­gen ein un­ver­gleich­li­ches Aben­teuer. Un­ter­ge­bracht in der tra­di­ti­ons­rei­chen Fun­ken Lodge in Lon­gye­ar­byen, ge­nie­ßen die Gäste ein ex­klu­si­ves Am­bi­ente mit Bi­blio­thek, ed­ler Cham­pa­gner-Aus­wahl und Fine Di­ning.

Das Pro­gramm ver­bin­det Pri­vat­tou­ren durch Lon­gye­ar­byen in­klu­sive Be­such des Sval­bard Mu­se­ums, Snow­mo­bil-Ex­pe­di­tio­nen zur West­küste mit Über­nach­tung im Bou­ti­que­ho­tel Is­fjord Ra­dio, Hun­de­schlit­ten­fahr­ten durch die weite Tun­dra, Boots­exkur­sio­nen zu Glet­schern und Fjor­den in­klu­sive Wal­be­ob­ach­tung und ku­li­na­ri­sche Hö­he­punkte von der Kö­nigs­krabbe bis zum Sval­bard-Ren­tier.

Er­gän­zend kann die Reise durch eine Ex­pe­di­ti­ons­kreuz­fahrt mit der Han­sea­tic na­ture von Ha­pag-Lloyd Crui­ses er­wei­tert wer­den, die eben­falls die Po­lar­lich­ter und die Ark­tis in ei­nem un­ver­gess­li­chen ma­ri­ti­men Rah­men er­leb­bar macht.

Ob beim Stau­nen über die Au­rora Bo­rea­lis in Fin­nisch-Lapp­land oder beim Din­ner am Ende der Welt auf Spitz­ber­gen: Sel­ect Lu­xury Tra­vel bie­tet sei­nen Gäs­ten Er­leb­nisse, die weit über klas­si­sche Win­ter­ur­laube hin­aus­ge­hen. Mit ei­nem Netz­werk aus In­si­dern und Part­nern ent­ste­hen Rei­sen, die Au­then­ti­zi­tät, Kom­fort und Aben­teuer auf höchs­tem Ni­veau ver­ei­nen.

select-luxury.travel

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.