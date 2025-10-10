Mit Select Luxury Travel zum Jahreswechsel in den hohen Norden

Tief verschneite Landschaften, stille Weiten und faszinierende Nordlichter: Wer von einem Jahreswechsel der besonderen Art im hohen Norden von Finnland träumt, findet bei Select Luxury Travel besondere Erlebnisse.
Der Berliner Luxusreiseveranstalter öffnet Türen zu außergewöhnlichen Orten und kombiniert Komfort, Exklusivität und authentische Begegnungen mit der Natur. Zwei aktuelle Highlights führen die Gäste auf luxuriösen Silvesterreisen in die faszinierende Winterwelt von Finnisch-Lappland und zu einer spektakulären Privat-Expedition nach Spitzbergen.
Im neu eröffneten Wilderness Hotel Saariselkä erwartet die Gäste der „Arctic Sky Suiten” mit Kamin, Sauna und Panoramafenstern eine perfekte Symbiose aus Luxus und Natur inmitten der arktischen Wildnis. Das Winterprogramm beinhaltet Begegnungen mit Rentieren, Husky-Safaris, Schneemobil-Expeditionen auf der Suche nach den Nordlichtern, Schneeschuhwanderungen zur historischen Goldmine und ein Aurora-Camp unter dem Sternenhimmel. Am Silvesterabend wartet zudem ein festliches Gala-Dinner.
Als besonders intime Alternative empfiehlt Select Luxury Travel das neue Nivunki Village nahe Kittilä. Das Highlight des Adults-only-Resorts mit nur 20 Unterkünften sind die Hütten „Kota”, in denen die Reisenden unter den tanzenden Polarlichtern schlafen – inklusive Aurora-Alarm, Sauna-Erlebnissen mit Blick auf die Polarlichter und einem Eisbad im See.
Die Möglichkeit, die unberührte Natur mit Schneeschuhen, im Huskyschlitten, im Schneemobil oder bei Rentiersafaris zu erkunden, schafft zugleich ein rundum beeindruckendes Wintererlebnis. Das kulinarische Angebot lädt zu regional inspirierten Menüs ein – serviert in der historischen Old Lounge „Pirtti”, wo die Gäste nach einem aktiven Tag am Kamin entspannen und die Stille der arktischen Landschaft genießen können.
Wer die Arktis in ihrer reinsten Form erleben möchte, findet mit einer Privatreise nach Spitzbergen ein unvergleichliches Abenteuer. Untergebracht in der traditionsreichen Funken Lodge in Longyearbyen, genießen die Gäste ein exklusives Ambiente mit Bibliothek, edler Champagner-Auswahl und Fine Dining.
Das Programm verbindet Privattouren durch Longyearbyen inklusive Besuch des Svalbard Museums, Snowmobil-Expeditionen zur Westküste mit Übernachtung im Boutiquehotel Isfjord Radio, Hundeschlittenfahrten durch die weite Tundra, Bootsexkursionen zu Gletschern und Fjorden inklusive Walbeobachtung und kulinarische Höhepunkte von der Königskrabbe bis zum Svalbard-Rentier.
Ergänzend kann die Reise durch eine Expeditionskreuzfahrt mit der Hanseatic nature von Hapag-Lloyd Cruises erweitert werden, die ebenfalls die Polarlichter und die Arktis in einem unvergesslichen maritimen Rahmen erlebbar macht.
Ob beim Staunen über die Aurora Borealis in Finnisch-Lappland oder beim Dinner am Ende der Welt auf Spitzbergen: Select Luxury Travel bietet seinen Gästen Erlebnisse, die weit über klassische Winterurlaube hinausgehen. Mit einem Netzwerk aus Insidern und Partnern entstehen Reisen, die Authentizität, Komfort und Abenteuer auf höchstem Niveau vereinen.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.