Kaiserliche Nächte in der Grand Suite im Schloss Schönbrunn

Wo einst Kaiserin Maria Theresia lebte und residierte, öffnet sich heute eine der exklusivsten Türen in Wien für ein unvergleichliches Übernachtungserlebnis: Die imperiale Grand Suite im Schloss Schönbrunn mit Blick auf die Gloriette ist ab sofort für kurze Zeit mit 30 Prozent Preisnachlass buchbar.
Der „Imperial Deal” umfasst eine Übernachtung für zwei Personen in der Grand Suite mit einem herrschaftlichen Frühstück im nahegelegenen Parkhotel Schönbrunn zu einem reduzierten Preis ab 890 Euro. Das Arrangement vereint dabei imperiale Geschichte und modernen Luxus auf 167 Quadratmetern und bietet alles, was das Herz von Royal-Fans höherschlagen lässt.
Die Grand Suite im Osttrakt der einstigen Sommerresidenz des Kaiserhauses umfasst zwei Schlafzimmer, ein romantisches Himmelbett, zwei großzügige Bäder, einen eleganten Wohnraum, ein Esszimmer und eine moderne Küche. Eine hochwertige Ausstattung und viele historische Details schaffen dabei eine einzigartige Atmosphäre.
Nachts, wenn die Tore für Besucher und Touristen geschlossen sind, entfaltet sich die besondere Magie des Schlosses. Von der Grand Suite blicken die Gäste auf den prächtigen, menschenleeren Park und werden Teil einer Geschichte, die seit Jahrhunderten die Welt fasziniert.
Imperial Deal
- Übernachtung in der Grand Suite
- Reisezeitraum: ab sofort bis 31. Jänner 2026
- Buchungszeitraum: ab sofort bis 19. Oktober 2025
- Preis für zwei Personen: ab 890 Euro
- Check-in und Frühstück im nahegelegenen Parkhotel Schönbrunn
- Abrufbares Shuttle Service zwischen Schloss und Parkhotel
- Angebot gültig nach Verfügbarkeit
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.