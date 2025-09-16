Kaiserliche Nächte in der Grand Suite im Schloss Schönbrunn

Wo einst Kai­se­rin Ma­ria The­re­sia lebte und re­si­dierte, öff­net sich heute eine der ex­klu­sivs­ten Tü­ren in Wien für ein un­ver­gleich­li­ches Über­nach­tungs­er­leb­nis: Die im­pe­riale Grand Suite im Schloss Schön­brunn mit Blick auf die Glo­ri­ette ist ab so­fort für kurze Zeit mit 30 Pro­zent Preis­nach­lass buch­bar.

Der „Im­pe­rial Deal” um­fasst eine Über­nach­tung für zwei Per­so­nen in der Grand Suite mit ei­nem herr­schaft­li­chen Früh­stück im na­he­ge­le­ge­nen Park­ho­tel Schön­brunn zu ei­nem re­du­zier­ten Preis ab 890 Euro. Das Ar­ran­ge­ment ver­eint da­bei im­pe­riale Ge­schichte und mo­der­nen Lu­xus auf 167 Qua­drat­me­tern und bie­tet al­les, was das Herz von Royal-Fans hö­her­schla­gen lässt.

Grand Suite Schloss Schön­brunn (c) Ver­kehrs­büro Hos­pi­ta­lity

Die Grand Suite im Ost­trakt der eins­ti­gen Som­mer­re­si­denz des Kai­ser­hau­ses um­fasst zwei Schlaf­zim­mer, ein ro­man­ti­sches Him­mel­bett, zwei groß­zü­gige Bä­der, ei­nen ele­gan­ten Wohn­raum, ein Ess­zim­mer und eine mo­derne Kü­che. Eine hoch­wer­tige Aus­stat­tung und viele his­to­ri­sche De­tails schaf­fen da­bei eine ein­zig­ar­tige At­mo­sphäre.

Nachts, wenn die Tore für Be­su­cher und Tou­ris­ten ge­schlos­sen sind, ent­fal­tet sich die be­son­dere Ma­gie des Schlos­ses. Von der Grand Suite bli­cken die Gäste auf den präch­ti­gen, men­schen­lee­ren Park und wer­den Teil ei­ner Ge­schichte, die seit Jahr­hun­der­ten die Welt fas­zi­niert.

Imperial Deal

Grand Suite Schloss Schön­brunn /​ Wohn­zim­mer (c) Ver­kehrs­büro Hos­pi­ta­lity

Über­nach­tung in der Grand Suite

Rei­se­zeit­raum: ab so­fort bis 31. Jän­ner 2026

Bu­chungs­zeit­raum: ab so­fort bis 19. Ok­to­ber 2025

Preis für zwei Per­so­nen: ab 890 Euro

Check-in und Früh­stück im na­he­ge­le­ge­nen Park­ho­tel Schön­brunn

Ab­ruf­ba­res Shut­tle Ser­vice zwi­schen Schloss und Park­ho­tel

An­ge­bot gül­tig nach Ver­füg­bar­keit

thesuite.at

