ME Lisbon: Lifestyle-Hotel mit Ausblick im Zentrum von Lissabon

Das neue ME Lisbon hat kürzlich im Zentrum von Lissabon zwischen der Avenida da Liberdade und dem Marquês de Pombal eröffnet. Mit seiner Kombination aus Architektur, Design, Lifestyle und zeitgenössischer portugiesischer Kunst soll das erste Hotel der Marke ME by Meliá in Portugal eine neue Ära des modernen Luxus in der Stadt markieren.
Die 213 Zimmer und Suiten bieten schöne Ausblicke, die von den Baumwipfeln des Eduardo-VII-Parks bis zum Castelo de São Jorge und dem Tejo reichen. Das Highlight bildet die 107 Quadratmeter große „Ultimate ME+ Suite” mit exklusiven ME+ Services und freiem Blick über die Dächer Lissabons. Wer Ruhe sucht, findet sie im KORPO Spa, das mit einem Indoor-Pool, einem türkischen Bad, einer Sauna, einem Technogym-Studio und Treatments der Marken Thalion und Scens aufwartet.
Dachterrasse mit Pool, Bar und Restaurant
Das Restaurant „Fismuler“ der spanischen Familia La Ancha serviert im Erdgeschoss eine gehobene, saisonale Küche in einem entspannten, nordisch inspirierten Ambiente, während das „Attiko by Sunset Hospitality“ die Dachterrasse in einen pan-asiatischen Gourmet-Spielplatz mit Menüs des berühmten Chefkochs Moon verwandelt. Hier oben befindet sich auch die „Attiko Rooftop Pool Bar“, die Cocktails mit Blick auf die Burg offeriert.
An Einheimische und Gäste gleichermaßen richtet sich der Veranstaltungskalender des ME Lisbon, der Kunst, Musik, Mode und Innovation vereint und dabei auf Kooperationen mit Formaten wie ARCO Lisboa und der Lisbon Design Week setzt. Die Zimmerpreise mit Frühstück für zwei Personen beginnen je nach Saison bei 275 bis 389 Euro pro Nacht. Die niedrigsten Raten haben wir von November bis März gefunden.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.