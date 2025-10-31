ME Lisbon: Lifestyle-Hotel mit Ausblick im Zentrum von Lissabon

Das neue ME Lis­bon hat kürz­lich im Zen­trum von Lis­sa­bon zwi­schen der Ave­nida da Li­berdade und dem Mar­quês de Pom­bal er­öff­net. Mit sei­ner Kom­bi­na­tion aus Ar­chi­tek­tur, De­sign, Life­style und zeit­ge­nös­si­scher por­tu­gie­si­scher Kunst soll das erste Ho­tel der Marke ME by Me­liá in Por­tu­gal eine neue Ära des mo­der­nen Lu­xus in der Stadt mar­kie­ren.

Die 213 Zim­mer und Sui­ten bie­ten schöne Aus­bli­cke, die von den Baum­wip­feln des Edu­ardo-VII-Parks bis zum Cas­telo de São Jorge und dem Tejo rei­chen. Das High­light bil­det die 107 Qua­drat­me­ter große „Ul­ti­mate ME+ Suite” mit ex­klu­si­ven ME+ Ser­vices und freiem Blick über die Dä­cher Lis­sa­bons. Wer Ruhe sucht, fin­det sie im KORPO Spa, das mit ei­nem In­door-Pool, ei­nem tür­ki­schen Bad, ei­ner Sauna, ei­nem Tech­no­gym-Stu­dio und Tre­at­ments der Mar­ken Tha­lion und Scens auf­war­tet.

Dachterrasse mit Pool, Bar und Restaurant

Das Re­stau­rant „Fis­mu­ler“ der spa­ni­schen Fa­mi­lia La An­cha ser­viert im Erd­ge­schoss eine ge­ho­bene, sai­so­nale Kü­che in ei­nem ent­spann­ten, nor­disch in­spi­rier­ten Am­bi­ente, wäh­rend das „At­tiko by Sun­set Hos­pi­ta­lity“ die Dach­ter­rasse in ei­nen pan-asia­ti­schen Gour­met-Spiel­platz mit Me­nüs des be­rühm­ten Chef­kochs Moon ver­wan­delt. Hier oben be­fin­det sich auch die „At­tiko Ro­of­top Pool Bar“, die Cock­tails mit Blick auf die Burg of­fe­riert.

An Ein­hei­mi­sche und Gäste glei­cher­ma­ßen rich­tet sich der Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des ME Lis­bon, der Kunst, Mu­sik, Mode und In­no­va­tion ver­eint und da­bei auf Ko­ope­ra­tio­nen mit For­ma­ten wie ARCO Lis­boa und der Lis­bon De­sign Week setzt. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen je nach Sai­son bei 275 bis 389 Euro pro Nacht. Die nied­rigs­ten Ra­ten ha­ben wir von No­vem­ber bis März ge­fun­den.

