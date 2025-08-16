The Shelborne: Ein legendäres Art-déco-Hotel in Miami Beach ist zurück

Das historische Shelborne gilt als eines der berühmtesten Art-déco-Hotels in Miami Beach. Nach einer umfassenden Renovierung hat das architektonische Juwel seine Wiedereröffnung unter dem neuen Namen „The Shelborne By Proper“ gefeiert und verbindet nun nostalgischen Charme mit zeitgenössischem Luxus.
Als das Shelborne Hotel im Jahr 1940 eröffnete, wurde es als luxuriöse Verkörperung der Art-déco-Eleganz von Miami schnell zu einer der besten Adressen der Stadt. In den 1950er-Jahren folgte eine erste Umgestaltung, bei der das ursprüngliche Design durch Einflüsse des Miami Modernism (MiMo) ergänzt wurde. In dieser Zeit entwickelte sich das Haus zum Inbegriff des Glamours von Miami Beach und beherbergte so legendäre Gäste wie Frank Sinatra, Marilyn Monroe und die Beatles.
Das Sprungbrett am ikonischen Pool
Für die aktuelle Verwandlung in das Shelborne by Proper kombinierte das Designstudio ADC Atelier die alten MiMo- und Art-déco-Elemente mit einer modernen Ausstattung. Designerstücke, maßgefertigte Möbel, Perlino-Marmor, Travertin und ausgewählte Werke lateinamerikanischer Künstler prägen das Ambiente. Wichtige historische Merkmale – darunter das Sprungbrett am ikonischen Pool – blieben erhalten.
In den 251 Gästezimmern – darunter 32 Suiten und Villen – fangen Vintage-Glasfenster das Licht ein, während in den Badezimmern edle Mini-Spas mit Pflegeprodukten von Aesop warten. Zu den einzigartigen Unterkünften gehört eine 157 Quadratmeter große Penthouse-Suite mit zwei Schlafzimmern und einer Terrasse. Die Poolvillen mit zwei Schlafzimmern, die sich neben dem Pooldeck befinden, sind mit Loungebereichen und Terrassen mit Blick auf das Meer ausgestattet.
Fünf Restaurants mit Sterne-Küche
Die fünf Restaurants und Bars unter der Leitung des mehrfach mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchenchefs Abram Bissell setzen ganz auf lateinamerikanische und karibische Aromen. Im Signature-Restaurant „Pauline“ werden Meeresfrüchte und Fisch aus der Region serviert, auf der Terrasse lockt ein Frühstück unter freiem Himmel, die Lounge „Little Torch“ lädt zu raffinierten Cocktails und im Café warten kubanische Köstlichkeiten aus den besten Bäckereien der Stadt.
Das absolute Highlight ist aber sicherlich die Poolbar auf dem historischen Pooldeck, das mit Sonnenliegen und privaten Cabanas ausgestattet ist. Hier können die Gäste lateinamerikanisch inspirierte Varianten beliebter Poolgerichte wie Conch Fritters, Grouper Club Sandwiches und Jerk Smash Burger genießen.
Typisches Miami-Erlebnis im Beach Club
Unverändert ist die perfekte Lage in der 18th Street zwischen der Collins Avenue und dem Strand, an dem der Beach Club des Hotels für das typische Miami Beach-Erlebnis sorgt. Die Zimmerpreise im The Shelborne By Proper beginnen bis Oktober bei 572 bis 763 US-Dollar pro Nacht und ab November bei 985 bis 1.453 US-Dollar – jeweils mit Frühstück, Steuern und Gebühren. Wer mindestens 30 Tage im Voraus bucht, erhält bis zu 30 Prozent Rabatt.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.