20 neue Familien-Attraktionen in der Yas Waterworld in Abu Dhabi

Die Er­wei­te­rung des 2012 er­öff­ne­ten Was­ser­parks Yas Wa­ter­world auf Yas Is­land in Abu Dhabi ist ab­ge­schlos­sen. Eine neue Flä­che von 13.445 Qua­drat­me­tern er­gänzt das be­stehende An­ge­bot um 20 neue Rut­schen, Fahr­ge­schäfte und Was­ser­er­leb­nisse so­wie ein neues Gas­tro­no­mie­kon­zept.

Das Thema der Er­wei­te­rung ist „Lost City” und stellt eine Fort­set­zung der Park­ge­schichte „The Le­gend of the Lost Pearl” dar. Mit die­ser Er­wei­te­rung wächst Yas Wa­ter­world auf mehr als 60 At­trak­tio­nen und Was­ser­fahr­ge­schäfte.

YAS Wa­ter­world (c) Mi­ral

Fa­mi­lien er­war­tet eine Viel­zahl neuer Aben­teuer. Mit „Al Ma­fras” hat eine kur­ven­rei­che Was­ser­rut­sche für Kin­der er­öff­net, die sanfte Dre­hun­gen, span­nende Ab­fahr­ten und eine sprit­zige Lan­dung kom­bi­niert. „Red Dunes” ist eine ge­schlos­sene Röh­ren­rut­sche, die durch ihre ver­schlun­ge­nen Bah­nen für ma­xi­male Span­nung sorgt. Beim „Al Fa­laj Race” kön­nen sich die Be­su­cher wie­derum in ei­nem Du­ell-Raf­ting-Ren­nen mit schnel­len Ab­fahr­ten und schar­fen Kur­ven mes­sen.

„Die Er­wei­te­rung der Yas Wa­ter­world mar­kiert ei­nen be­deu­ten­den Mei­len­stein in un­se­rer Vi­sion, au­ßer­ge­wöhn­li­che und erst­klas­sige Er­leb­nis­des­ti­na­tio­nen zu schaf­fen. Mit den neuen At­trak­tio­nen set­zen wir nicht nur neue Maß­stäbe für Was­ser­parks in der Re­gion, son­dern un­ter­strei­chen auch un­ser tie­fes En­ga­ge­ment, in­no­va­tive Er­leb­nis­wel­ten zu ent­wi­ckeln, die Be­su­cher al­ler Ge­ne­ra­tio­nen be­geis­tern.“ Dr. Mo­ha­med Ab­dall Al Za­abi, Group CEO von Mi­ral

Der er­wei­terte Was­ser­park prä­sen­tiert mit „Al Sa­hel Ju­nior” zu­dem die erste Mini-Ver­sion der Zero-Gra­vity-Boo­me­rang-Rut­sche der Re­gion. Diese At­trak­tion bie­tet auf­re­gende Ab­stiege, ver­schlun­gene Rut­schen und steile Auf- und Ab­fahr­ten für ein sprit­zi­ges Er­leb­nis. Junge Ad­re­na­lin­jä­ger kön­nen sich auch an „Daw­wama Ju­nior” ver­su­chen – ei­ner ver­klei­ner­ten Ver­sion der be­kann­ten Tor­nado-Rut­sche.

Yas Wa­ter­world (c) DCT Abu Dhabi

Dar­über hin­aus kön­nen die Be­su­cher die ver­win­kel­ten Kur­ven von „Ma­taha Mad­ness” er­kun­den, sich im Stru­del von „Sa­daf Swirl” be­we­gen las­sen oder die Wild­was­ser­bahn „Bahamut’s Rage” mit meh­re­ren Ab­fahr­ten ver­su­chen. Die in­ter­ak­tive Was­ser­spiel­zone „Bandit’s Play­ground” im neuen „Bandit’s Vil­lage” bie­tet schließ­lich so­wohl Kin­dern als auch Er­wach­se­nen ver­schie­dene Spiel­mög­lich­kei­ten.

