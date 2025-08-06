20 neue Familien-Attraktionen in der Yas Waterworld in Abu Dhabi

Die Erweiterung des 2012 eröffneten Wasserparks Yas Waterworld auf Yas Island in Abu Dhabi ist abgeschlossen. Eine neue Fläche von 13.445 Quadratmetern ergänzt das bestehende Angebot um 20 neue Rutschen, Fahrgeschäfte und Wassererlebnisse sowie ein neues Gastronomiekonzept.
Das Thema der Erweiterung ist „Lost City” und stellt eine Fortsetzung der Parkgeschichte „The Legend of the Lost Pearl” dar. Mit dieser Erweiterung wächst Yas Waterworld auf mehr als 60 Attraktionen und Wasserfahrgeschäfte.
Familien erwartet eine Vielzahl neuer Abenteuer. Mit „Al Mafras” hat eine kurvenreiche Wasserrutsche für Kinder eröffnet, die sanfte Drehungen, spannende Abfahrten und eine spritzige Landung kombiniert. „Red Dunes” ist eine geschlossene Röhrenrutsche, die durch ihre verschlungenen Bahnen für maximale Spannung sorgt. Beim „Al Falaj Race” können sich die Besucher wiederum in einem Duell-Rafting-Rennen mit schnellen Abfahrten und scharfen Kurven messen.
Der erweiterte Wasserpark präsentiert mit „Al Sahel Junior” zudem die erste Mini-Version der Zero-Gravity-Boomerang-Rutsche der Region. Diese Attraktion bietet aufregende Abstiege, verschlungene Rutschen und steile Auf- und Abfahrten für ein spritziges Erlebnis. Junge Adrenalinjäger können sich auch an „Dawwama Junior” versuchen – einer verkleinerten Version der bekannten Tornado-Rutsche.
Darüber hinaus können die Besucher die verwinkelten Kurven von „Mataha Madness” erkunden, sich im Strudel von „Sadaf Swirl” bewegen lassen oder die Wildwasserbahn „Bahamut’s Rage” mit mehreren Abfahrten versuchen. Die interaktive Wasserspielzone „Bandit’s Playground” im neuen „Bandit’s Village” bietet schließlich sowohl Kindern als auch Erwachsenen verschiedene Spielmöglichkeiten.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.