Hoteltipp der Woche: Wohlbefinden im Naturhotel Molzbachhof

In Kirch­berg am Wech­sel – nur eine Au­to­stunde süd­lich von Wien – liegt das Na­tur­ho­tel Molz­bach­hof, in dem die Gast­ge­ber Nina und Pe­ter Pich­ler fa­mi­liäre Gast­freund­schaft in drit­ter Ge­ne­ra­tion le­ben – kom­bi­niert mit ei­ner hau­ben­ge­krön­ten, re­gio­na­len Kü­che.

Mit der Ver­grö­ße­rung des Sau­na­be­rei­ches samt Schwimm­teich und zu­sätz­li­chen Ru­he­be­rei­chen so­wie ei­nem Zu­bau mit ganz be­son­de­ren Zim­mern in­mit­ten ei­nes be­zau­bern­den Gar­tens wur­den Well­ness und Wohl­füh­len im Molz­bach­hof zum Be­ginn die­ses Jah­res noch ein­mal neu de­fi­niert.

Der mo­derne Zu­bau mit dem viel­ver­spre­chen­den Na­men „Holz­ho­tel Holz­bach“ wurde zur Gänze aus mond­pha­sen-ge­schlä­ger­tem, hei­mi­schem Na­del­holz in der in­no­va­ti­ven Hol­z100-Bau­weise nach Er­win Thoma er­rich­tet und be­her­bergt sechs Wohn­ein­hei­ten. Vom Ein­zel­zim­mer bis zur groß­zü­gi­gen Fa­mi­li­en­suite kön­nen hier nach­hal­ti­ger Kom­fort und höchste Wohn­qua­li­tät mit ei­nem wun­der­ba­ren Raum­klima und ei­nem groß­zü­gi­gen Bal­kon ge­nos­sen wer­den.

Molz­bach­hof /​ Sauna (c) Molz­bach­hof

Be­reits Ende des ver­gan­ge­nen Jah­res wurde das neue Gar­ten-Spa er­öff­net, das nicht nur die Her­zen von Sau­na­f­ans hö­her­schla­gen lässt. Hier la­den eine fin­ni­sche Sauna, ein Dampf­bad und eine Kräu­ter-Bio­sauna ein, ei­nen Schritt zu­rück­zu­tre­ten und in­ne­zu­hal­ten. Der Wohl­fühl­ef­fekt stellt sich dann ganz von selbst ein.

Dank dem neuen, 15 Me­ter lan­gen Schwimm­teich wird das Sau­na­er­leb­nis mit dem nö­ti­gen Fri­sche­kick ideal ab­ge­run­det. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch ein woh­lig war­mes, groß­zü­gi­ges Spru­del­be­cken mit Lie­ge­bank so­wie zwei groß­zü­gige Ru­he­räume mit ge­müt­li­chen Sitz­so­fas, Ko­jen und Hän­ge­lie­gen, die ei­nen be­ru­hi­gen­den Aus­blick in den lie­be­voll an­ge­leg­ten Sau­na­gar­ten bie­ten.

Pe­ter Pich­ler im Gar­ten (c) Molz­bach­hof /​ Hel­den­thea­ter

Die ei­gene Öko­strom­an­lage heizt das ge­samte Ho­tel, den Pool und so­gar eine na­he­ge­le­gene Schule. Au­ßer­dem gibt es eine Pho­to­vol­taik- und eine So­lar­an­lage. Es darf als ge­trost von En­er­gie­aut­ar­kie ge­spro­chen wer­den. Wie es sich für ein Na­tur­ho­tel ge­hört, wurde das Dach des neuen Sau­na­be­rei­ches nicht nur be­grünt, son­dern be­her­bergt auch den neuen Kräu­ter­gar­ten für die Hau­ben­kü­che des Gast­ge­bers.

www.molzbachhof.at

