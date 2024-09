Italien: In Kalabrien dauert der Sommer noch bis Ende Oktober

Wer den Som­mer ver­län­gern möchte, sollte ein Auge auf Ka­la­brien wer­fen. 800 Küs­ten­ki­lo­me­ter ent­lang des Io­ni­schen und Tyr­rhe­ni­schen Mee­res, herr­li­che Strände, ro­man­ti­sche Buch­ten und mehr als 300 Son­nen­tage im Jahr ma­chen die ita­lie­ni­sche Re­gion zu ei­nem idea­len Ziel im Herbst.

Bis Ende Ok­to­ber, wenn die Haupt­rei­se­zeit in Eu­ropa längst vor­bei ist und es bei uns be­reits et­was fri­scher wird, zeigt sich die süd­lichste Re­gion Ita­li­ens noch von ih­rer som­mer­li­chen Seite – aber ohne Tou­ris­ten­mas­sen.

Pizzo Ca­la­bro (c) Re­gione Ca­la­b­ria

An der Costa degli Dei – der „Küste der Göt­ter” zwi­schen Zam­brone und Capo Va­ti­cano am Tyr­rhe­ni­schen Meer – scheint die Sonne im Ok­to­ber bis zu zehn Stun­den am Tag. Das Ther­mo­me­ter kann gleich­zei­tig bis auf 28 Grad klet­tern und auch die Was­ser­tem­pe­ra­tur ist mit 23 Grad noch recht an­ge­nehm. Re­gen­tage gibt es im Ok­to­ber hin­ge­gen kaum.

Die Be­su­cher kön­nen an men­schen­lee­ren Strän­den die Seele bau­meln las­sen und in al­ler Ruhe durch die schma­len Gas­sen von his­to­ri­schen Städ­ten wie Pizzo und Tro­pea schlen­dern, oder eine der sie­ben Äo­li­schen In­seln er­kun­den, die mit Boo­ten und Fäh­ren vom Fest­land aus er­reich­bar sind. Die Re­gen­ja­cke kann da­bei ge­trost zu Hause blei­ben. Ein dün­ner Pulli oder eine Strick­ja­cke im Ge­päck rei­chen völ­lig, wenn man abends noch drau­ßen sit­zen möchte.

Die land­schaft­li­che und his­to­ri­sche Viel­falt von Ka­la­brien steht bei Ur­lau­bern, die an Kul­tur und Na­tur in­ter­es­siert sind, hoch im Kurs. Ku­li­na­risch wird die Re­gion als Land der Aro­men und des Ge­schmacks ein­ge­ord­net. Von süß bis wür­zig, hat die ka­la­bri­sche Kü­che ei­ni­ges drauf. Selbst­ver­ständ­lich spielt Fisch eine tra­gende Rolle.

Aber auch die „Nduja Ca­la­brese“ – eine durch die Bei­gabe von Pe­pe­ron­cini sehr wür­zige und scharfe Wurst – ist nicht zu ver­ach­ten. Aus Tro­pea kom­men die süße rote Zwie­bel und zwei Kä­se­sor­ten – der Ca­cio­ca­vallo aus Kuh- oder Schafs­milch und der Schafs­käse Peco­rino. Ber­ga­motte – die Prin­zes­sin der Zi­trus­früchte – ist in der Re­gion Reg­gio Ca­la­b­ria zu Hause und im Ort Pizzo wurde das Tartufo-Eis er­fun­den.

Cirò Vi­gneti (c) Re­gione Ca­la­b­ria

Noch vor den Rö­mern bau­ten be­reits die Grie­chen in Ka­la­brien ers­ten Wein an. Von ih­nen stam­men ver­mut­lich die Reb­sor­ten „Gagli­oppo”, „Greco Bi­anco” und „Treb­biano”, die bis heute die Weine aus Ka­la­brien prä­gen. Der Herbst ist die per­fekte Jah­res­zeit, um bei ei­ner Wein­tour re­gio­nale Trop­fen zu pro­bie­ren oder ei­nes der sai­so­na­len ku­li­na­ri­schen Feste zu be­su­chen und sich von der ita­lie­ni­schen Gast­freund­schaft zu über­zeu­gen.

Als Un­ter­künfte bie­ten sich un­ter an­de­rem die drei Häu­ser der Me­di­ter­ra­nean Hos­pi­ta­lity an ‑das Bou­ti­que­ho­tel Villa Paola, das Strand­re­sort Baia del Sole und das Strand­re­sort Ca­po­va­ti­cano mit Thalasso-Spa. Alle drei ver­fü­gen über eine her­vor­ra­gende Lage und sind ideale Orte , um sich zu ent­span­nen und Ka­la­brien von sei­ner bes­ten Seite ken­nen zu ler­nen.

Hotels am Meer

Villa Paola /​ Beach (c) LC Villa Paola /​ Cer­nau

Das ehe­ma­lige Fran­zis­ka­ner­klos­ter liegt ober­halb des Tyr­rhe­ni­schen Mee­res in der Nähe des his­to­ri­schen Zen­trums von Tro­pea – ei­ner char­man­ten Küs­ten­stadt mit schma­len Gas­sen. Das ho­tel­ei­gene Re­stau­rant „De’ Mi­nimi” setzt auf re­gio­nale Spei­sen der me­di­ter­ra­nen Kü­che und ver­wen­det da­für Pro­dukte aus den Gär­ten der Villa. Zim­mer­preis in der Ne­ben­sai­son: ab 321 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen. Ca­po­va­ti­cano Re­sort Thalasso Spa: Die­ses Vier-Sterne-Ho­tel liegt 20 Mi­nu­ten von Tro­pea ent­fernt in süd­li­cher Rich­tung an ei­nem Pri­vat­strand mit fei­nem, wei­ßem Sand, kris­tall­kla­rem Was­ser und ei­ner ein­drucks­vol­len Aus­sicht auf die Li­pa­ri­schen In­seln und den Vul­kan Strom­boli. Wer auf die hei­lende Wir­kung des Was­sers setzt, kann sich hier im Thalasso Spa ver­wöh­nen las­sen. Zim­mer­preis in der Ne­ben­sai­son ab 133 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen.

Die Villa Paola und das Ca­po­va­ti­cano Re­sort Thalasso Spa ha­ben ihre Tü­ren in die­sem Jahr bis zum 3. No­vem­ber 2024 ge­öff­net und das Baia del Sole Re­sort bis zum 20. Ok­to­ber 2024.

www.mediterranean-hospitality.com