48 Stunden in Warschau: Tipps für die spannende Hauptstadt von Polen

Wer nach einem nicht alltäglichen Ziel für einen Citytrip sucht, ist in Warschau garantiert richtig: Die Hauptstadt von Polen bietet historische Bauten und moderne Architektur, eine traditionelle Küche mit modernen Interpretationen, ausgiebiges Shopping und ein pulsierendes Nachtleben – und das alles zu erschwinglichen Preisen. 48 Stunden in Warschau sind da eigentlich viel zu wenig.
Leonardo Hotels ist in Warschau mit gleich zwei sehr unterschiedlichen Hotels vertreten. Wer es elegant mag, wohnt im Leonardo Royal Warsaw im zentralen Geschäftsviertel Wola. 180 der insgesamt 362 Zimmer und Suiten sind frisch renoviert – und alle bieten eine atemberaubende Aussicht auf die Skyline der Stadt. Das brandneue À‑la-Carte-Restaurant lohnt ebenfalls einen Besuch, denn dort genießt man eine exquisite internationale Küche.
Das insta-taugliche NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotels versprüht wiederum urbane, avantgardistische Vibes. Street Art prägt den Charakter des stylischen Hotels – und am Wochenende herrscht Clubatmosphäre. Auch dieses Hotel ist in einem Wolkenkratzer untergebracht. Das Highlight hier ist die Rooftop-Bar mit Panoramablick auf Warschau. Die Mitarbeiter des Hotels – „Citylovers” genannt – kennen die besten Spots und teilen gerne ihre Geheimtipps für die facettenreiche Stadt.
Tag 1: Kulturelle Schätze und pulsierendes Nachtleben
Nach einem reichhaltigen Frühstück im Hotel beginnt die Erkundungstour in der Altstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit größtem Aufwand detailgetreu rekonstruiert wurde und seit 1980 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ein Highlight ist der Blick vom Glockenturm der St. Anna-Kirche auf den Schlossplatz. Auch der Marktplatz, die Jesuitenkirche, die Johannes-Kathedrale und das Königsschloss mit den königlichen Gärten gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.
Zur Mittagszeit empfiehlt sich ein Abstecher in den Stadtteil Praga auf der anderen Seite der Weichsel. Einst vernachlässigter, hat er sich zu einem Szeneviertel entwickelt, das mit seinem künstlerischen Charme begeistert. Abends lockt Praga vor allem mit zahlreichen Bars und Clubs, aber auch tagsüber ist das Viertel einen Besuch wert, denn dann kann man besonders gut die zahlreichen Graffiti bewundern.
Hier befindet sich unter anderem das Wodka-Museum, das Touren und Verkostungen anbietet. Alternativ können die Besucher das Marie Curie-Museum oder das Frédéric Chopin-Museum besichtigen, die den in Warschau geborenen Persönlichkeiten gewidmet sind. Mit zahlreichen anderen Museen wie dem POLIN, dem Palastmuseum Wilanów und dem Nationalmuseum ist Warschau ein wahres Paradies für Kunstliebhaber.
Shopping-Fans können sich in zahlreichen Geschäften und Boutiquen austoben. Drei besondere Empfehlungen sind „Laurella”, „Le Collet” und „Cloudmine”: Hier wird jeder Mode-Begeisterte fündig. Am Abend lädt die Rooftop-Bar „Ether” des NYX Hotel Warsaw zu einem Sundowner ein. Die höchste Bar in Warschau bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt und ihre Wolkenkratzer.
Tag 2: Entspannte Radtouren und grüne Oasen
Der Morgen beginnt mit einer entspannten Radtour entlang der Weichsel. Fahrräder können direkt im Leonardo Royal Warsaw ausgeliehen werden. Besonders lohnenswert ist eine Tour entlang des Westufers, wo zahlreiche Foodspots locken. Im südlichen Teil des Westufers liegt Warschaus beliebter Sommer-Hotspot – ein kleiner Sandstrand, an dem sowohl Touristen als auch Einheimische gerne entspannen.
Mittags steht ein weiteres Highlight auf dem Programm – der Łazienki-Park am südlichen Teil des „Warschauer Königsweges”. Hier finden bis Ende September jeden Sonntag Chopin-Konzerte statt. Auch sonst ist der größte Park in Warschau einen Besuch wert, denn er besticht durch seine beeindruckend angelegten Gärten und zahlreichen historischen Gebäude.
Nachmittags bietet sich ein Abstecher in die Innenstadt an, wo Sehenswürdigkeiten wie der Kulturpalast mit seiner beeindruckenden Freiluftterrasse in der 30. Etage warten. Der „Warschauer Königsweg” gilt als absolutes Must-see und hat mit Abstand die höchste Dichte an Sehenswürdigkeiten in der polnischen Hauptstadt. Dazu gehören die drei Straßen Nowy Swiat, Aleje Ujazdowskie und Krakowskie Przedmiescie. Vor allem letztere beeindruckt mit wunderschönen Gebäuden.
Abends bleibt noch Zeit für ein kulinarisches Highlight – die Markthalle „Hala Koszyki” mit ihren vielfältigen Restaurants. Die Bar „Koszyki” in der Mitte der Halle eignet sich wunderbar, um den Tag ausklingen zu lassen. Alternativ gibt es in der Foodhall „Browary Warszawskie“ direkt gegenüber des Leonardo Royal Warsaw unzählige Köstlichkeiten und hausgemachtes Bier.
www.warschau.info / www.leonardo-hotels.de
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.