Turkish Airlines: Das ist die neue Crystal Business Class Suite

Ne­ben Qa­tar Air­ways mit der „Qsuite Next Gen” hat auch Tur­kish Air­lines auf der Farn­bo­rough In­ter­na­tio­nal Air­show 2024 eine neue Busi­ness Class vor­ge­stellt. Die „Crys­tal Busi­ness Class Suite” wird schritt­weise in den be­stell­ten Air­bus A350 in­stal­liert, soll aber auch in den be­stehen­den Boe­ing 777 der Flotte nach­ge­rüs­tet wer­den.

Mehr Pri­vat­sphäre, mehr Schlaf­kom­fort und hel­lere Far­ben – das sind ei­nige der In­no­va­tio­nen der neuen „Crys­tal Busi­ness Class Suite”, die das Rei­se­er­leb­nis für die Busi­ness-Class-Pas­sa­giere re­vo­lu­tio­nie­ren soll. Das neue De­sign ba­siert da­bei laut Tur­kish Air­lines auf ak­tu­el­len Bran­chen­trends und dem Feed­back der Pas­sa­giere.

Suiten-Tür für mehr Privatsphäre

Crys­tal Busi­ness Class Suite (c) Tur­kish Air­lines

Die neuen Sitze wur­den von der Toch­ter­ge­sell­schaft TCI Air­craft In­te­ri­ors ent­wi­ckelt und sind ein maß­ge­schnei­der­tes Pro­dukt, das ex­klu­siv für die Flug­ge­sell­schaft ent­wor­fen wurde. Be­son­de­rer Wert wurde da­bei auf die lo­kale Ver­füg­bar­keit ge­legt: Alle Ma­te­ria­lien, Stoffe und Le­der stam­men aus der Tür­kei.

Crys­tal Busi­ness Class Suite (c) Tur­kish Air­lines

Neu in der Crys­tal Busi­ness Class Suite sind un­ter an­de­rem eine Tür und ein ver­stell­ba­rer Sicht­schutz für die Mit­tel­sitze, die für noch mehr Pri­vat­sphäre und Ruhe über den Wol­ken sor­gen sol­len. Die 23 Zoll brei­ten Sitze, eine groß­zü­gige Bein­frei­heit und der di­rekte Zu­gang zum Gang für je­den Gast ga­ran­tie­ren höchs­ten Kom­fort, wäh­rend das „Flow”-Design der Ka­bine mit hel­le­ren, wär­me­ren Farb­tö­nen und ro­sé­gol­de­nen Ak­zen­ten ein lu­xu­riö­ses Am­bi­ente schafft.

Cocktailtische in Marmoroptik

Crys­tal Busi­ness Class Suite (c) Tur­kish Air­lines

Die Suite ist zu­dem mit al­len Pre­mium-An­nehm­lich­kei­ten aus­ge­stat­tet, für die Tur­kish Air­lines be­kannt ist, Dazu ge­hö­ren ver­stell­bare Lese- und Am­bi­en­teleuch­ten, Cock­tail­ti­sche in Mar­mor­op­tik mit ka­bel­lo­ser Auf­la­de­funk­tion, Uni­ver­sal- und Typ-C-Steck­do­sen, ge­räusch­un­ter­drü­ckende Au­dio­an­schlüsse, ver­stell­bare Spie­gel, ge­schlos­sene Ab­la­ge­fä­cher, er­go­no­mi­sche Sitz­pols­ter und ein 22 Zoll gro­ßer IFE-Bild­schirm.

Dar­über ar­bei­tet Tur­kish Air­lines laut ei­ge­nen An­ga­ben daran, al­len Pas­sa­gie­ren spä­tes­tens ab Ende 2025 ei­nen kos­ten­lo­sen, un­be­grenz­ten, un­ter­bre­chungs­freien und schnel­len In­ter­net­zu­gang an Bord an­zu­bie­ten. Im Rah­men die­ser In­itia­tive sol­len die be­stehende Flotte und die neuen Flug­zeuge mit den ak­tu­ells­ten und ef­fi­zi­en­tes­ten IFC-Tech­no­lo­gien (In-Flight-Con­nec­ti­vity) aus­ge­stat­tet wer­den.

www.turkishairlines.com