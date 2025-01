Natur pur: Das sind die besten Ausflüge vor den Toren von Seattle

Dank der Lage zwi­schen Pu­get Sound, Lake Wa­shing­ton und Kas­ka­den­ge­birge ver­bin­det Se­at­tle ur­ba­nes Flair per­fekt mit dem Er­leb­nis un­be­rühr­ter Na­tur und gilt da­her auch als eine der le­bens­wer­tes­ten Städte der USA. Wir ver­ra­ten Ih­nen hier die bes­ten Aus­flüge vor den To­ren von Se­at­tle.

An ei­nem Tag fährt man hoch auf die „Space Needle” und taucht an­schlie­ßend in das Ge­tüm­mel auf dem „Pike Place Mar­ket” ein – und am nächs­ten Tag lässt man die Stadt für eine Weile hin­ter sich und ent­deckt eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Na­tur: In Se­at­tle und Um­ge­bung ist das dank der ge­rin­gen Ent­fer­nun­gen und gu­ten Fähr­ver­bin­dun­gen pro­blem­los mög­lich. Wir ha­ben hier die bes­ten Ta­ges­aus­flüge zu­sam­men­ge­stellt.

Die Wasserfälle im Kaskadengebirge

Sno­qual­mie Falls (c) Vi­sit Se­at­tle

Für Na­tur­be­geis­terte bie­tet die Ge­gend rund um Se­at­tle eine Reihe be­ein­dru­cken­der Was­ser­fälle, de­ren Be­such sich sehr gut für ei­nen Ta­ges­aus­flug eig­net. Die „Sno­qual­mie Falls” sind bei­spiels­weise mit ei­ner Fall­höhe von 82 Me­tern hö­her als die Nia­gara-Fälle. Nach ge­rade ein­mal 35 Mi­nu­ten Fahrt­zeit von Down­town Se­at­tle er­reicht man die­ses Na­tur­schau­spiel.

Nicht we­ni­ger spek­ta­ku­lär sind die 286 Me­ter ho­hen „Twin Falls” im gleich­na­mi­gen State Park. Zu den Zwil­lings­was­ser­fäl­len öst­lich von North Bend, die nur 45 Mi­nu­ten mit dem Auto von Se­at­tle ent­fernt sind, führt eine ins­ge­samt rund vier Ki­lo­me­ter lange Wan­de­rung. Ei­nige Trep­pen­stu­fen und 150 Hö­hen­me­ter müs­sen da­bei be­wäl­tigt wer­den. Da­für winkt dann eine ma­le­ri­sche Aus­sicht.

Ein Tag im Mount Rainier National Park

Mount Rai­nier Na­tio­nal Park (c) Vi­sit Se­at­tle

Zwei Stun­den von Se­at­tle ent­fernt liegt das Pa­ra­dies. „Pa­ra­dise Vi­si­tor Cen­ter” heißt zu­min­dest je­ner Teil des „Mount Rai­nier Na­tio­nal Parks”, der sich auf der Süd­seite des höchs­ten Ber­ges – des Vul­kans Mount Rai­nier – be­fin­det. Hier star­ten er­fah­rene Berg­stei­ger ihre Tou­ren auf den 4.392 Me­ter ho­hen Gip­fel.

Zahl­rei­che Wan­de­run­gen – von leicht bis an­spruchs­voll – füh­ren von dort bei­spiels­weise ent­lang von Berg­wie­sen mit Blick auf den Nis­qually-Glet­scher. In den Win­ter­mo­na­ten ge­nie­ßen Schnee­schuh­tou­ren große Be­liebt­heit. Der 1899 ge­grün­dete „Mount Rai­nier Na­tio­nal Park” ist ei­ner der äl­tes­ten Na­tio­nal­parks der USA. Für Über­nach­tun­gen bie­tet sich ein Zim­mer im „Pa­ra­dise Inn” an.

Mit der Fähre nach Bainbridge Island

Fähre nach Bain­bridge Is­land (c) Vi­sit Se­at­tle

Wer bei sei­nem Auf­ent­halt in Se­at­tle der Groß­stadt auf dem Was­ser­weg ent­flie­hen möchte, geht an Bord der Fähre nach Bain­bridge Is­land. Los geht es am Fähr­ter­mi­nal di­rekt an der Se­at­tle Wa­ter­front, die von zahl­rei­chen Ho­tels in Down­town Se­at­tle zu Fuß er­reich­bar ist. Rund 35 Mi­nu­ten spä­ter legt die Fähre an ei­ner In­sel an, die mit viel künst­le­ri­schem Flair, Ruhe und Na­tur punk­tet.

Die Bou­ti­quen, Ca­fés und Re­stau­rants von Win­slow la­den zum Bum­meln ein, das „Bain­bridge Is­land Mu­seum of Art” prä­sen­tiert Werke lo­ka­ler zeit­ge­nös­si­scher Künst­ler und in der „Bloe­del Re­serve” kön­nen Na­tur­freunde in den ver­schie­de­nen the­ma­ti­schen Gär­ten des 35 Hektar gro­ßen Ge­län­des zur Ruhe kom­men. Ein Auto braucht es vor Ort nicht, denn Win­slow und das In­sel­mu­seum sind zu Fuß vom Fähr­ter­mi­nal er­reich­bar. Zur „Bloe­del Re­serve” im Nor­den der In­sel gibt es eine Bus­ver­bin­dung.

Genuss im Woodinville Wine Country

Das nord­öst­lich von Se­at­tle ge­le­gene Wood­in­ville Wine Coun­try – rund 30 Mi­nu­ten mit dem Auto ent­fernt – ist eine der wich­tigs­ten Wein­re­gio­nen des US-Bun­des­staats Wa­shing­ton. Wood­in­ville selbst zählt mehr als 100 Wein­gü­ter und bie­tet Ver­kos­tungs­räume, in de­nen die Be­su­cher ver­schie­dene Weine pro­bie­ren kön­nen – von preis­ge­krön­ten Weiß- und Rot­wei­nen bis zu sel­te­nen Jahr­gän­gen.

Zu den be­kann­tes­ten Wein­gü­tern ge­hö­ren das „Cha­teau Ste. Mi­chelle” – das äl­teste und ei­nes der größ­ten in Wa­shing­ton – so­wie die „DeL­ille Cel­lars Wi­nery” di­rekt ge­gen­über. Das „The Re­stau­rant at DeL­ille Cel­lars” gibt es erst seit ei­ni­gen Jah­ren, wurde aber be­reits mehr­fach aus­ge­zeich­net – un­ter an­de­rem als viert­bes­tes Wein­re­stau­rant Ame­ri­kas. Von April bis Ok­to­ber la­den die „Third Thurs­day Wine Walks” je­den drit­ten Don­ners­tag im Mo­nat zu Ver­kos­tun­gen in die Wein­gü­ter.

Wildnis pur im North Cascades National Park

North Cas­ca­des Na­tio­nal Park (c) Vi­sit Se­at­tle

Der „North Cas­ca­des Na­tio­nal Park” ist wil­der, grö­ßer und auch ab­ge­le­ge­ner als seine zwei Ge­schwis­ter im Bun­des­staat Wa­shing­ton. Trotz­dem be­nö­ti­gen Be­su­cher, die aus Se­at­tle mit dem Auto hier­her fah­ren, nur rund zwei­ein­halb Stun­den. Der Park be­her­bergt mehr als ein Drit­tel al­ler Glet­scher der Lower 48-Staa­ten – also al­ler US-Bun­des­staa­ten mit Aus­nahme von Ha­waii und Alaska.

Im Som­mer lo­cken Wan­de­run­gen zu to­sen­den Was­ser­fäl­len und tür­kis­blauen Seen mit ei­nem herr­li­chen Berg­pan­orama wie dem Ross Lake und dem Dia­blo Lake, aber auch die ar­ten­rei­che Tier- und Pflan­zen­welt ist se­hens­wert. Im öst­li­chen Teil – dem „Oka­no­gan Na­tio­nal Fo­rest” – schlän­geln sich der ma­le­ri­sche „Pa­ci­fic Crest Trail” und der „Cas­cade Pass Trail” durch den Park.

