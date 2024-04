Constance Hotels: Drei neue Resorts und eine neue Destination

Die Lu­xus­ho­tel­gruppe Con­s­tance Ho­tels & Re­sorts er­gänzt ihr An­ge­bot um drei neue Ho­tels und eine neue De­sti­na­tion – die In­sel Ro­dri­gues. Die Neu­eröff­nun­gen stär­ken die Prä­senz der Gruppe im In­di­schen Ozean wei­ter.

Als neue De­sti­na­tion hat Con­s­tance Ho­tels & Re­sorts die bis­her kaum er­kun­dete In­sel Ro­dri­gues ge­wählt. Der Ge­heim­tipp im In­di­schen Ozean, der etwa 560 Ki­lo­me­ter öst­lich von Mau­ri­tius liegt, ist be­kannt für un­be­rührte Strände, ein viel­fäl­ti­ges Mee­res­le­ben und ein rei­ches kul­tu­rel­les Erbe. Die bei­den neuen Ho­tels auf Ro­dri­gues sol­len Er­leb­nisse bie­ten, die tief in der na­tür­li­chen Schön­heit und den Tra­di­tio­nen der In­sel ver­wur­zelt sind.

Constance Tekoma Lodge /​ Rodrigues

Die ex­klu­sive Con­s­tance Te­koma Lodge ver­kör­pert die Ele­ganz der kreo­li­schen Ar­chi­tek­tur und liegt an ei­nem atem­be­rau­ben­den Sand­strand in bes­ter Lage auf der In­sel Ro­dri­gues. Die An­lage wurde kürz­lich kom­plett re­no­viert und be­steht nun aus 32 Zim­mern mit Meer­blick, die alle über pri­vate Ter­ras­sen und Ba­de­wan­nen un­ter dem freien Him­mel ver­fü­gen.

Eine Hom­mage an die Ent­de­ckung von Ro­dri­gues im Jahr 1528 ist das Re­stau­rant „1528“, das Tra­di­tion mit Zu­ta­ten aus der Re­gion ver­bin­det. Ne­ben ei­ner Gin-Bar und ei­nem Pool bie­tet die Lodge auch ei­nen Spa- und Well­ness-Ser­vice. Be­kannt als das Flagg­schiff von Ro­dri­gues, stellt diese ex­klu­sive Adresse das per­fekte Ge­ta­way am Rande der Welt dar.

C Rodrigues – Mourouk

Das iko­ni­sche und leb­hafte C Ro­dri­gues – Mou­rouk ist ein ver­steck­tes Küs­ten­ju­wel im Süd­os­ten der In­sel. Kürz­lich durch eine um­fas­sende Re­no­vie­rung wie­der­be­lebt, ver­mit­telt der neue Stil das Kon­zept der C Re­sorts. Di­rekt am Meer ge­le­gen, ist die­ser Zu­fluchts­ort die ideale Wahl für Ki­tesur­fing-En­thu­si­as­ten, aben­teu­er­lus­tige Fa­mi­lien und um­welt­be­wusste Rei­sende.

Das Ho­tel ver­fügt über 65 Zim­mer und zwei Vil­len mit atem­be­rau­ben­dem Pan­ora­ma­blick so­wie erst­klas­si­ger Aus­stat­tung. Er­gänzt durch ei­nen Kite-Club und ei­nen ex­klu­si­ven Beach-Club, lädt die­ser Ort dazu ein, sich zu ent­span­nen und die Schön­heit die­ses bis­her kaum be­rühr­ten Rei­se­ziels zu ent­de­cken.

Constance Sakoa Boutik /​ Mauritius

Der dritte Neu­zu­gang der Con­s­tance Ho­tels & Re­sorts ist das Con­s­tance Sa­koa Bou­tik. Das char­mante kleine Bou­ti­que­ho­tel be­fin­det sich al­ler­dings nicht auf Ro­dri­gues, son­dern in der erst­klas­si­gen Lage von Trou aux Bi­ches an der Nord­küste von Mau­ri­tius – ein­ge­bet­tet in ei­nen der schöns­ten Sand­strände der In­sel.

Das ver­steckte Ju­wel in­mit­ten ei­nes üp­pi­gen tro­pi­schen Gar­tens lädt mit 16 Zim­mern, von de­nen je­des ei­nen ei­ge­nen Cha­rak­ter hat, zu ei­nem be­son­de­ren Er­leb­nis ein. Bei ei­nem atem­be­rau­ben­den Blick auf das Meer bie­tet das ex­qui­site Re­stau­rant eine Reise ins Herz der mau­ri­ti­schen Aro­men. Diese Oase der Ruhe ist der op­ti­male Rück­zugs­ort für alle, die ei­nen ru­hi­gen Ur­laub auf Mau­ri­tius ver­brin­gen möch­ten.

Neue Hotelkategorien

Auch das Mar­ken­port­fo­lio der Con­s­tance Ho­tels, Re­sorts & Golf wurde um­struk­tu­riert und um­fasst nun fünf ver­schie­dene Ka­te­go­rien mit ins­ge­samt elf ein­zig­ar­ti­gen Ho­tels auf fünf In­seln im In­di­schen Ozean. Diese Klar­stel­lung soll das An­ge­bot für die Kun­den ver­ein­fa­chen und die In­te­gra­tion neuer Be­triebs­ty­pen in künf­tige Ent­wick­lungs­pro­jekte er­leich­tert.

Zu den „Lea­ding Ho­tels” ge­hö­ren da­bei das Con­s­tance Prince Mau­rice auf Mau­ri­tius, das Con­s­tance Le­mu­ria auf den Sey­chel­len und das Con­s­tance Hala­veli auf den Ma­le­di­ven. Zur Ka­te­go­rie „Lu­xus-Re­sorts” zäh­len das Con­s­tance Belle Mare Plage auf Mau­ri­tius, das Con­s­tance Eph­e­lia auf den Sey­chel­len und das Con­s­tance Moo­fu­shi auf den Ma­le­di­ven.

Das Con­s­tance Tsa­ra­ban­jina auf Ma­da­gas­kar und das Con­s­tance Te­koma auf Ro­dri­gues ge­hö­ren zur Ka­te­go­rie „Lodges” und un­ter die Ka­te­go­rie „Bou­tique Ho­tels” fällt das Con­s­tance Sa­koa Bou­tik auf Mau­ri­tius. Die Life­style-Ho­tel­marke „C Re­sorts” ver­fügt nun über zwei Häu­ser – das C Mau­ri­tius Pal­mar und das C Ro­dri­gues Mou­rouk.

www.constancehotels.com