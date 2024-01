Italien: Romantische Orte zwischen Gardasee und Sizilien

Nicht nur zum Va­len­tins­tag freuen sich der oder die Liebste über ei­nen ro­man­ti­schen Aus­flug zu ei­nem be­son­de­ren Ort. Das schönste Ge­schenk ist schließ­lich im­mer ein ge­mein­sa­mes Er­leb­nis. Wir stel­len ei­nige Orte in Ita­lien für eine ro­man­ti­sche Aus­zeit vor. Die An­reise er­folgt da­bei am bes­ten mit dem Zug – denn dann kön­nen Sie ein­an­der in die Au­gen zu schauen.

Santa Margherita Ligure

Santa Mar­ghe­rita Li­gure (c) Na­than Prost via un­s­plash

Die Ri­viera Li­gure di Le­vante ist reich an Schät­zen, die es zu ent­de­cken gilt – von San Frut­tuoso bis zu den Cin­que Terre und von Ses­tri Le­vante bis Por­to­ve­nere. Die beste Art, die Ge­gend zu er­kun­den, ist ein Auf­ent­halt in Santa Mar­ghe­rita Li­gure zwi­schen Ra­pallo und Por­to­fino – er­reich­bar mit dem Zug in ei­ner Stunde von Ge­nua, in drei­ein­halb Stun­den von Tu­rin und in vier Stun­den von Mai­land.

In ei­nem Spa-Re­sort in ei­nem der schö­nen Ju­gend­stil­ge­bäude kann man eine Paar-Mas­sage vor dem Abend­essen bei Ker­zen­schein ge­nie­ßen. Am nächs­ten Mor­gen bie­tet sich dann ein ro­man­ti­scher Spa­zier­gang in Ra­pallo an, be­vor man den Tag im Licht des Son­nen­un­ter­gangs über der Bucht von Par­aggi be­en­det.

Sirmione /​ Gardasee

Sir­mione /​ Gar­da­see (c) Pa­trick Pahlke via un­s­plash

Die ins Meer ra­gende Fes­tung, die Spa­zier­gänge ent­lang der Mau­ern und das Wun­der der Grotte di Ca­tullo: Sir­mione ist der per­fekte Ort für jede Lie­bes­ge­schichte. Nicht weit ent­fernt liegt De­sen­zano, das vom be­fes­tig­ten Berg­fried aus ei­nen herr­li­chen Blick auf den Gar­da­see bie­tet. Auch Pe­sc­hiera del Garda ver­fügt über eine von Was­ser um­ge­bene Fes­tung.

Wer noch nicht ge­nug von der Ro­man­tik hat, macht ei­nen Aus­flug nach Bor­ghetto sul Min­cio und isst dort die Tor­tel­lini di Va­leg­gio, die mit der Lie­bes­ge­schichte zwi­schen ei­nem Sol­da­ten und ei­ner Nym­phe ver­bun­den sind. Mit dem Zug er­reicht man Sir­mione in we­ni­ger als zwei Stun­den von Mai­land und in et­was mehr als zwei Stun­den von Ve­ne­dig.

Varenna /​ Comer See

Co­mer See (c) Je­s­per Brou­wers via Un­s­plash

Die beste und zu­gleich ro­man­tischste Art, den Co­mer See zu er­kun­den, ist zwei­fel­los eine Boots­fahrt. Ein Zwi­schen­stopp in Bell­agio – dem präch­tigs­ten Ju­wel der Ge­gend mit sei­nen ein­drucks­vol­len Vil­len – sollte nicht ver­passt wer­den. Fah­ren sollte man bis nach Va­renna, um sich auf der „Pas­seg­giata degli In­na­mo­rati” – der Pro­me­nade der Ver­lieb­ten – von den Bli­cken auf den See ver­zau­bern zu las­sen.

Va­renna ist auch der per­fekte Ort, um ein ro­man­ti­sches Wo­chen­ende in ei­nem Ho­tel mit See­blick zu ver­brin­gen und ein Abend­essen am See zu ge­nie­ßen. Bell­agio ist mit dem Zug in ein­ein­halb Stun­den von Como und in et­was mehr als zwei Stun­den von Mai­land zu er­rei­chen.

Gubbio /​ Umbrien

Gub­bio (c) ster­lingla­nier via un­s­plash

Es gibt kaum et­was Ro­man­ti­sche­res als die grü­nen Hü­gel Um­bri­ens als Ku­lisse für eine Ro­manze. In ei­nem Land­ho­tel in­mit­ten der wun­der­ba­ren Land­schaft rund um das mit­tel­al­ter­li­che Städt­chen Gub­bio wird die ro­man­ti­sche Aus­zeit ga­ran­tiert un­ver­gess­lich sein.

Hier kann man durch die en­gen Stein­gas­sen schlen­dern und zu ei­nem köst­li­chen Abend­essen mit Fet­tuc­cine, Cre­scia und Friccò ein­keh­ren. Da­von pro­fi­tie­ren Kör­per und Seele. Mit dem Zug ist man von Pe­ru­gia in ei­ner Stunde, von Bo­lo­gna in vier und von Flo­renz in fünf Stun­den in Gub­bio.

Gradara /​ Marken

Gra­dara (c) Matteo Pan­ara via un­s­plash

Der Ort, an dem die von Dante ver­ewigte Liebe zwi­schen Paolo und Fran­ce­sca er­blühte, ist der ideale Ort, um ei­nen be­son­de­ren Tag mit dem oder der Liebs­ten zu fei­ern. In Gra­dara kann man dem Spa­zier­gang der Ver­lieb­ten rund um die Fes­tung fol­gen – ein Weg, der für alle ge­eig­net ist.

In etwa 50 Mi­nu­ten geht es durch das Dorf und ei­nen klei­nen Wald. Na­tür­lich al­les Hand in Hand. Nach der An­kunft soll­ten Sie sich ei­nen Tel­ler „Taglio­lini con la bomba” tei­len. Gra­dara ist mit dem Zug in we­ni­ger als ei­ner Stunde von Ri­mini, ein­ein­halb Stun­den von An­cona und zwei­ein­halb Stun­den von Bo­lo­gna zu er­rei­chen.

Matera /​ Basilicata

Ma­tera (c) Luca Mi­cheli via un­s­plash

Mit ih­rer tau­send­jäh­ri­gen Ge­schichte sind die „Sassi” ge­nann­ten Höh­len­woh­nun­gen von Ma­tera der per­fekte Ort für ei­nen Lie­bes­schwur, der so lange dau­ert wie der Stein. In ei­nem Zim­mer in ei­nem „al­bergo dif­fuso” kann man viel­leicht so­gar in ei­ner al­ten, um­ge­bau­ten Öl­mühle schla­fen.

Den Son­nen­un­ter­gang be­wun­dert man am bes­ten im Bel­ve­dere Mur­gia Ti­mone mit ei­nem herr­li­chen Blick auf die Sassi – und nach dem Abend­essen emp­fiehlt sich ein Spa­zier­gang durch die Gas­sen, die dank der Be­leuch­tung fast gol­den wir­ken. Mit dem Zug ist Ma­tera von Bari in ei­ner Stunde und von Nea­pel in fünf Stun­den er­reich­bar.

Locorotondo /​ Apulien

Mit sei­nen klei­nen wei­ßen Häu­sern und ver­win­kel­ten Gas­sen ist Lo­co­ro­tondo in Apu­lien vor al­lem wäh­rend des Som­mers ein gern be­such­tes Dorf, kann aber auch im tie­fen Win­ter sehr ro­man­tisch sein.

Je­den­falls ist es ei­nes der schöns­ten Dör­fer Ita­li­ens – vol­ler ma­le­ri­scher Aus­bli­cke und Bou­gain­vil­leen, die das ganze Jahr über blü­hen. Es gibt kaum ei­nen bes­se­ren Ort, um seine Liebe zu ge­ste­hen. Von Bari sind Sie mit dem Zug in nur zwei Stun­den dort.

Marsala /​ Sizilien

Mar­sala /​ Si­zi­lien (c) Jo­shua Kettle via un­s­plash

Um ei­nen ro­man­ti­schen Tag mit Blick auf das Meer zu ver­brin­gen, bucht man am bes­ten eine Suite in ei­nem Ho­tel am Ufer des Sta­gnone in Mar­sala. Zum Son­nen­un­ter­gang leuch­ten die Sa­li­nen in tau­send Far­ben und lie­fern da­mit den per­fek­ten Zeit­punkt für ei­nen Ape­ri­tif zu zweit.

Da­nach kann man die Liebe bei ei­nem Abend­essen mit lo­ka­len Köst­lich­kei­ten wie Mar­sala-Fisch-Cous­cous wei­ter fei­ern. Mit dem Zug ist die auch sonst be­zau­bernde si­zi­lia­ni­sche Stadt eine Stunde von Tra­pani und zwei Stun­den von Pa­lermo ent­fernt.

