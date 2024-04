The St. Regis Red Sea: Luxus pur am Roten Meer in Saudi-Arabien

Saudi-Ara­bien ver­folgt große Pläne am Ro­ten Meer: Mit der neuen, ex­klu­si­ven Ur­laubs­de­sti­na­tion „The Red Sea“ will das Kö­nig­reich ei­nen klei­nen Teil der Küste erst­mals für den Tou­ris­mus er­schlie­ßen. Ein Flug­ha­fen wurde be­reits er­rich­tet – und nun hat mit dem St. Re­gis Red Sea auch das erste ei­ner gan­zen Reihe von Lu­xus­re­sorts in­ter­na­tio­na­ler Top-Mar­ken er­öff­net.

Das St. Re­gis Red Sea Re­sort be­fin­det sich in der La­gune Al Wajh auf der zu­vor un­be­rühr­ten In­sel Um­ma­hat – der ers­ten Pri­vat­in­sel im Ro­ten Meer von Saudi-Ara­bien, das als ei­ner der letz­ten un­er­forsch­ten Schätze der Welt gilt. Auf die Gäste war­ten 90 groß­zü­gige Strand- und Over­wa­ter-Vil­len mit ei­nem bis vier Schlaf­zim­mern, die je­weils über ei­nen ei­ge­nen Pool auf der Ter­rasse ver­fü­gen.

Die typische Atmosphäre der Malediven

Ent­wor­fen vom Ar­chi­tek­ten Kengo Kuma mit ei­ner In­nen­aus­stat­tung von Kris­tina Za­nic Con­sul­tants, spie­gelt das De­sign des Re­sorts die Un­ter­was­ser­welt der um­lie­gen­den Ko­ral­len­riffe und die na­hen Sand­dü­nen wi­der. Die In­nen­be­rei­che sind mit maß­ge­fer­tig­ten Mö­beln, viel Mar­mor und Holz­ar­bei­ten aus­ge­stat­tet, wäh­rend die Stoffe in ei­ner von der Wüste in­spi­rier­ten Farb­pa­lette mit blauen und grü­nen Nu­an­cen ge­prägt sind.

Die „Dune Vil­las” lie­gen di­rekt am wei­ßen Sand­strand und spie­geln die weit­läu­fi­gen Dü­nen der Wüste wi­der, wäh­rend die auf Stel­zen über dem Was­ser er­rich­te­ten und durch er­höhte Geh­wege mit­ein­an­der ver­bun­de­nen die „Co­ral Vil­las” die Form von Mu­scheln ha­ben. Raum­hohe Fens­ter durch­flu­ten die Zim­mer mit na­tür­li­chem Licht – und der le­gen­däre St. Re­gis But­ler Ser­vice be­rück­sich­tigt auch hier die in­di­vi­du­el­len Vor­lie­ben je­des Gas­tes.

Japanische und levantinische Küche

The St. Re­gis Red Sea Re­sort /​ Saudi-Ara­bien (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Au­ßer­ge­wöhn­li­che Ku­li­na­rik am Strand und un­ter freiem Him­mel fin­den Gäste in den fünf Re­stau­rants des Lu­xus­re­sorts, in de­nen lo­kale Pro­dukte von Bau­ern und Fi­schern zu­be­rei­tet wer­den. Im „Gi­shiki 45” wird eine ja­pa­nisch in­spi­rierte Spei­se­karte in ei­nem hel­len und mo­der­nen Am­bi­ente prä­sen­tiert, wäh­rend das „Ti­lina” ein raf­fi­nier­ter „Reeftop“-Grill über dem Was­ser ist, das erst­klas­sige Fleisch­ge­richte mit lo­ka­len Ge­wür­zen und Zu­ta­ten ver­fei­nert.

Im „Nesma” mit Blick auf den glit­zern­den Pool und den Strand steht den gan­zen Tag über eine le­van­ti­nisch-in­spi­rierte Kü­che auf der Spei­se­karte. Im „The Beach Club” an den bei­den Pools des St. Re­gis Red Sea Re­sort und am von Ca­ba­nas ge­säum­ten Strand ge­nie­ßen die Gäste wie­derum leichte Ge­richte und Er­fri­schun­gen.

Gold- und Kaviar-Rituale im Spa

The St. Re­gis Red Sea Re­sort /​ Saudi-Ara­bien (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

In der „St. Re­gis Bar”, die von der „King Cole Bar” im St. Re­gis New York in­spi­riert wurde, wird der Mock­tail „Co­ral Mary“ ge­reicht – eine lo­kale In­ter­pre­ta­tion des tra­di­tio­nel­len „Bloody Mary” mit Su­mach, Kur­kuma und Spi­ru­lina-Al­gen, der in ei­gens vom sau­di­schen Mo­de­de­si­gner Qor­muz ent­wor­fe­nen Glä­sern ser­viert wird. Die Bar be­sticht durch ein groß­flä­chi­ges Wand­ge­mälde, das das na­he­ge­le­gene Blue Hole dar­stellt – eine große na­tür­li­che Mee­res­höhle ne­ben dem Re­sort.

Das Spa des St. Re­gis Red Sea Re­sort ist eine Oase der Ruhe mit Pa­vil­lons und Bä­dern im Freien, acht Be­hand­lungs­räu­men so­wie Sa­lons für Män­ner und Frauen. Zu den cha­rak­te­ris­ti­schen Be­hand­lun­gen mit AMRA-Pro­duk­ten ge­hö­ren eine Ge­sichts­be­hand­lung mit 24-ka­rä­ti­gem Gold, ein Gold- und Ka­viar-Ri­tual, das den Kör­per re­ge­ne­riert und ver­jüngt, so­wie eine Reihe in­ten­si­ver Well­ness-An­wen­dun­gen mit Yoga und Me­di­ta­tion.

Intakte Korallenriffe und Schiffswracks

The St. Re­gis Red Sea Re­sort /​ Saudi-Ara­bien (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Im Ro­ten Meer be­fin­det sich das viert­größte Bar­rie­re­riff der Welt, das sich über eine Flä­che von mehr als 28.000 Qua­drat­ki­lo­me­tern mit ei­nem Ar­chi­pel aus rund 90 un­be­rühr­ten In­seln er­streckt. Die In­sel Um­ma­hat ist ein­ge­bet­tet in die­ses ma­ri­time Öko­sys­tem. In­mit­ten in­tak­ter Ko­ral­len­riffe schnor­cheln die Gäste und bre­chen zu Tauch­ex­pe­di­tio­nen zu nah­ge­le­ge­nen Wracks auf.

Das kris­tall­klare, tief­blaue Was­ser rund um die In­sel eig­net sich zu­dem per­fekt für zahl­rei­che Was­ser­sport­ar­ten wie Stand-up-Paddle-Boar­ding, Se­geln, Wind­sur­fen und Ka­jak­fah­ren. Bei ei­nem Aus­flug mit ei­nem ge­char­ter­ten Boot zum Fest­land las­sen sich in­ak­tive Vul­kane, his­to­ri­sche Stät­ten und weit­läu­fige Dü­nen er­kun­den. Ein Fit­ness­stu­dio und Ten­nis­plätze run­den das An­ge­bot ab – und auf die klei­nen Gäste war­tet mit dem „Little Tre­asu­res Children’s Club” ein gro­ßer Aben­teu­er­be­reich im Freien.

Schutz der kostbaren natürlichen Umgebung

The St. Re­gis Red Sea Re­sort /​ Saudi-Ara­bien (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Be­reits in den frü­hen Ent­wick­lungs­pha­sen des Re­sorts wur­den in­no­va­tive Tech­no­lo­gien zur Ge­stal­tung ei­nes nach­hal­ti­gen Rei­se­ziels ein­ge­setzt. So wird das St. Re­gis Red Sea zu ein­hun­dert Pro­zent mit er­neu­er­ba­rer En­er­gie be­trie­ben, die durch So­lar­ener­gie und ei­nen der welt­weit größ­ten Ak­ku­spei­cher auf dem Fest­land er­zeugt wird.

Ein be­son­de­rer Fo­kus des täg­li­chen Be­triebs liegt auf der Ab­fall­re­du­zie­rung und dem Re­cy­cling, um eine mo­derne Was­ser­auf­be­rei­tung, um­fas­sende Lö­sun­gen für das Ab­fall­ma­nage­ment und eine plas­tik­freie Um­welt zu schaf­fen. Die In­nen­räume des Re­sorts wur­den nach den Richt­li­nien der LEED-Pla­tin-Zer­ti­fi­zie­rung ent­wi­ckelt. Zen­tra­les An­lie­gen ist der Er­halt der kost­ba­ren na­tür­li­chen Um­ge­bung und der Le­bens­räume, die das Ge­dei­hen der Ar­ten­viel­falt er­mög­li­chen.

Strandvilla mit Pool ab 2.150 Euro pro Nacht

The St. Re­gis Red Sea Re­sort /​ Saudi-Ara­bien (c) Mar­riott In­ter­na­tio­nal

Das St. Re­gis Red Sea Re­sort ist vom neu er­öff­ne­ten Flug­ha­fen am Ro­ten Meer per Boot oder Was­ser­flug­zeug zu er­rei­chen. Die fle­xi­blen Ra­ten für eine Strand­villa be­gin­nen bei rund 1.790 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen – plus 20 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren so­wie ein­ma­lig rund 1.340 Euro pro Villa für die Trans­fers. Eine Over­wa­ter-Villa ist ab 2.140 Euro buch­bar. Ein­zig im Juli und Au­gust lie­gen die Preise „nur” bei 1.500 bzw. 1.860 Euro pro Nacht.

