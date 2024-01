LUX* Belle Mare: Neustart eines ikonischen Resorts auf Mauritius

Im Juli 2022 zer­störte ein Groß­brand weite Teile des LUX* Belle Mare an der wil­den Ost­küste von Mau­ri­tius. Knapp ein­ein­halb Jahre spä­ter hat das iko­ni­sche Lu­xus­re­sort nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung seine Rück­kehr ge­fei­ert und ver­kör­pert nun wie­der die Es­senz des ent­spann­ten In­sel­le­bens, in dem Mi­ni­ma­lis­mus auf tro­pi­sches De­sign und ei­nen wah­ren Bil­der­buch­strand trifft.

Der mau­ri­ti­sche Ar­chi­tekt Jean-Fran­cois Adam hat die zeit­lose Ar­chi­tek­tur des Re­sorts völ­lig neu ge­stal­tet. In­spi­riert durch die üp­pige Um­ge­bung, prä­sen­tie­ren sich die 174 Sui­ten und zwölf Vil­len mo­dern und ele­gant. Auf­fäl­lig sind vor al­lem die er­höh­ten Dach­struk­tu­ren, die Groß­zü­gig­keit schaf­fen, das na­tür­li­che Licht ma­xi­mie­ren und die Über­gänge zwi­schen Drin­nen und Drau­ßen in­ein­an­der flie­ßen las­sen.

Dazu kom­men raf­fi­nierte De­tails, für die der mau­ri­ti­sche De­si­gner Jean-Marc Tang ver­ant­wort­lich ist. Je­des De­sign­ele­ment er­zählt da­bei seine ei­gene Ge­schichte – von der Lobby im Riad-Stil mit hand­gla­sier­ten Ka­cheln über die ro­sa­far­bene Ape­ri­tivo-Bar bis zum De­cken­schmuck aus ro­ten Bän­dern und La­ter­nen in der „Duck Laun­dry” und den Fres­ken im „Amari by Vi­neet”, die von der tra­di­tio­nel­len in­di­schen Volks­kunst in­spi­riert sind.

Fünf ex­klu­sive Re­stau­rants bie­ten eine breite Pa­lette an in­di­scher, chi­ne­si­scher, me­di­ter­ra­ner und in­ter­na­tio­na­ler Kü­che an. Das Beach Rouge – das cha­rak­te­ris­ti­sche Beach-Club-Kon­zept des LUX* – lädt seine Gäste ein, mit­tags und abends fri­sche me­di­ter­rane Spei­sen mit Blick auf den Ozean zu ge­nie­ßen, wäh­rend das ganz­tä­gig ge­öff­net Re­stau­rant „Mondo” mit ei­ner Aus­wahl an in­ter­na­tio­na­len Ge­rich­ten, Live-Coo­king-Sta­tio­nen, ei­nem Kin­der­buf­fet und ei­nem pro­fes­sio­nel­len Piz­zaiolo auf­war­tet.

Indische Speisen vom Sterne-Koch

LUX* Belle Mare /​ Mau­ri­tius (c) The Lux Coll­ec­tive /​ Tom Fallon

Ein Muss ist das Si­gna­ture-Re­stau­rant „Amari” des ers­ten in­di­schen Ster­ne­kochs Vi­neet Bha­tia. Hier wird eine mo­derne In­ter­pre­ta­tion der rei­chen in­di­schen Kü­che in ei­nem er­di­gen, ro­sa­far­be­nen Am­bi­ente ser­viert. Die „Duck Laun­dry” bie­tet wie­derum chi­ne­si­sche Ge­richte und De­gus­ta­ti­ons­me­nüs mit Spe­zia­li­tä­ten des Hau­ses wie Pe­king-Ente, Dim Sum und Si­chuan-Fa­vo­ri­ten. Für ein Mit­tag­essen oder ei­nen Nach­mit­tags­snack kön­nen sich die Gäste in die „Royce Street” be­ge­ben, wo rund um ei­nen Rolls Royce aus dem Jahr 1933 süd­ost­asia­ti­sche Spe­zia­li­tä­ten war­ten.

Das ele­gante „Mai­son LUX*” gibt sein De­büt für die­je­ni­gen, die erst­klas­si­gen Kaf­fee­ge­nuss und köst­li­che De­li­ka­tes­sen be­vor­zu­gen. Als Sun­dow­ner la­den Cock­tails mit lo­ka­len Zu­ta­ten in der „The Mixolo­gist Lounge Bar” mit Blick auf den 2.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Pool ein. Die Gäste kön­nen zu­dem das „Keen on Green“-Konzept ent­de­cken, das eine be­ein­dru­ckende Aus­wahl an pflanz­li­chen, ve­ga­nen und lo­ka­len Ge­rich­ten auf je­der Spei­se­karte be­inhal­tet.

Individuelle Wellness-Reisen im Spa

LUX* Belle Mare /​ Mau­ri­tius (c) The Lux Coll­ec­tive /​ Tom Fallon

Ein ganz­heit­li­cher Well­ness-An­satz ist die Schlüs­sel­kom­po­nente des „LUX* ME Well­be­ing” und des „LUX* ME Spa”. Die fünf Ele­mente Erde, Was­ser, Feuer, Luft und Raum bil­den die Grund­lage der ent­span­nen­den, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nisse zu­ge­schnit­te­nen Well­ness-Rei­sen, die Acht­sam­keits­übun­gen, Spa-Be­hand­lun­gen und Be­we­gungs­übun­gen wie Sus­pen­si­ons­trai­ning, Luft­mas­sage und Aqua­the­ra­pien mit­ein­an­der kom­bi­nie­ren.

Die Gäste kön­nen aber auch ihr ei­ge­nes Well­ness-Im­mersi­ons­pro­gramm für drei, fünf oder sie­ben Tage zu­sam­men­stel­len. Ne­ben mo­derns­ten Car­dio- und Ki­ne­sis-Kraft­trai­nings­ge­rä­ten ver­fügt das Fit­ness­cen­ter über das neu­este mo­du­lare Kraft­sys­tem von Tech­no­gym-Uni­verse – eine Pre­miere im In­di­schen Ozean. Das „Ni­yama Stu­dio” des Re­sorts bie­tet Pi­la­tes-Trai­ning , wäh­rend im „Ni­yama Gar­den” Yoga‑, Fit­ness- und Well­ness­kurse bei Son­nen­auf­gang auf dem Pro­gramm ste­hen.

Insel-Erkundung im Oldtimer oder im Boot

LUX* Belle Mare /​ Mau­ri­tius (c) The Lux Coll­ec­tive /​ Tom Fallon

Ein Port­fo­lio au­ßer­ge­wöhn­li­cher Reise-Er­leb­nisse er­mög­licht es den Gäs­ten, die De­sti­na­tion noch bes­ser ken­nen­zu­ler­nen. So bie­tet „Slow Life On The East Co­ast“ die ein­zig­ar­tige Ge­le­gen­heit, die Re­gion in ei­nem lu­xu­riö­sen Old­ti­mer mit pri­va­tem Chauf­feur und lo­ka­len Ex­per­ten zu ent­de­cken. Wer Mau­ri­tius auf dem See­weg er­kun­den möchte, bucht ei­nen „Ca­ta­ma­ran Day – The LUX* Way”, bei dem die Gäste von ei­nem Koch und Mixolo­gen be­glei­tet wer­den.

Die Ent­de­cker se­geln da­bei über die Ost­küste zur Ile aux Ai­gret­tes – ei­ner dem Fest­land vor­ge­la­ger­ten In­sel in der Bucht von Ma­he­bourg. Dort be­ob­ach­ten sie die wich­tige Ar­beit zur Er­hal­tung der re­gio­na­len Tier­welt und schwim­men oder schnor­cheln an­schlie­ßend im kris­tall­kla­ren Was­ser. Für ku­li­na­ri­sche En­thu­si­as­ten ste­hen pri­vate Koch­kurse in der Kü­che von Vi­neet Bha­tia be­reit, wo die Gäste die Tech­ni­ken hin­ter den Ku­lis­sen sei­ner mo­der­nen In­ter­pre­ta­tion der in­di­schen Kü­che ken­nen­ler­nen.

Breites Angebot für Kinder und Jugendliche

LUX* Belle Mare /​ Mau­ri­tius (c) The Lux Coll­ec­tive /​ Tom Fallon

Nicht zu­letzt bie­tet das LUX* Belle Mare auch krea­tive Wo­chen­pro­gramme für Kin­der je­den Al­ters – egal bei wel­chem Wet­ter. Im in­no­va­ti­ven Kids Club PLAY dreht sich da­bei al­les um Acht­sam­keit und mo­derne Er­fah­run­gen für Kin­der zwi­schen drei und elf Jah­ren. So er­hal­ten die klei­nen Aben­teu­rer bei Korb­flech­ten und Koch­kur­sen ei­nen Ein­blick in die lo­kale Kul­tur, kön­nen sie sich im Gar­ten­pro­jekt „Little Green Fin­gers“ aus­pro­bie­ren, im „Ice Cream Lab“ Ge­lato her­stel­len und bei ei­ner Ju­nior-Yoga-Stunde zur Ruhe kom­men.

Zu Ein­rich­tun­gen des Re­sorts ge­hö­ren ein Was­ser­spiel­platz mit Null­tiefe, ein mo­bi­ler in­ter­ak­ti­ver Bo­den mit mehr als 100 Spie­len, ein Sand­box-Stu­dio für Aug­men­ted-Rea­lity-Er­leb­nisse für El­tern und Kin­der, eine „PLAY Bou­tique“ für In­sta­gram-Mär­chen und eine über­dachte Spiel­zone für Klein­kin­der mit vi­su­ell in­spi­rie­ren­dem Spiel­zeug. Teen­ager kön­nen sich im „Stu­dio 17” mit den neu­es­ten Spiel­kon­so­len ver­gnü­gen oder das Meer mit Skim­board, Kite-Wett­be­wer­ben, Vol­ley­ball und Fuß­ball am Strand er­kun­den.

www.luxresorts.com/en/mauritius/hotel/luxbellemare