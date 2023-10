Malediven: Fünf Adults-only-Resorts für den geruhsamen Rückzug

Ob Sie nun schöne Mo­mente mit viel Pri­vat­sphäre oder ein­fach nur Ruhe ge­nie­ßen wol­len: Die Adults-only-Re­sorts auf den Ma­le­di­ven eig­nen sich per­fekt, um den hek­ti­schen All­tag hin­ter sich zu las­sen. Wir ha­ben Vi­sit Mal­di­ves ge­be­ten, fünf Hidea­ways nur für Er­wach­sene aus­zu­wäh­len.

Conrad Maldives Rangali Island

Con­rad Mal­di­ves Rangali Is­land /​ Two Be­d­room Rangali Ocean Pa­vi­lion (c) Con­rad Mal­di­ves

Con­rad Mal­di­ves Rangali Is­land ist ei­nes der iko­ni­schen Re­sorts der Ma­le­di­ven und be­steht aus zwei Gäste-In­seln, die durch eine 500 Me­ter lange Brü­cke mit­ein­an­der ver­bun­den sind. Wäh­rend Rangali-Fi­nolhu für Fa­mi­lien, Paare und Freunde zur Ver­fü­gung steht, bie­tet Rangali Is­land ein Re­fu­gium nur für Er­wach­sene.

So kön­nen Gäste, die ei­nen ru­hi­gen Ur­laub pla­nen, ein au­then­ti­sches ma­le­di­vi­sches Re­fu­gium auf der In­sel Rangali ge­nie­ßen, wäh­rend sie gleich­zei­tig Zu­gang zu den Ein­rich­tun­gen der grö­ße­ren und leb­haf­te­ren In­sel Rangali-Fi­nolhu ha­ben.

Zu den High­lights des Lu­xus­re­sorts zäh­len das Un­ter­was­ser-Re­stau­rant „Ithaa” und die Un­ter­was­ser-Villa „The Mu­raka“ mit ei­nem gro­ßen Schlaf­zim­mer und ei­nem Ba­de­zim­mer, von de­nen der Gast ei­nen un­schlag­ba­ren Blick auf die le­ben­dige Un­ter­was­ser­welt aus Ko­ral­len, Ro­chen und bun­ten Fi­schen ge­nießt.

Robinson Maldives

Ro­bin­son House Reef (c) Ro­bin­son Club Mal­di­ves

Wer et­was mehr Ac­tion sucht, ist mit dem Ro­bin­son Mal­di­ves gut be­ra­ten. Hier wird den Gäs­ten ein ab­wechs­lungs­rei­cher Er­wach­se­nen-Club­ur­laub mit ei­ner gro­ßen Aus­wahl an Ak­ti­vi­tä­ten ge­bo­ten. So­wohl für Sport­erleb­nisse als auch für Mo­mente der Ruhe und Ent­span­nung ist hier ge­sorgt.

Be­son­ders zu emp­feh­len ist das ex­klu­sive En­ter­tain­ment-Pro­gramm. Je­den Abend gibt es ei­nen Sun­dow­ner bei Live-Mu­sik. Dazu wech­selt das Rah­men­pro­gramm täg­lich – sei es ein „tas­te­JAM” mit Bur­gern, Beats und Fin­ger­food oder ein so­ge­nann­ter „Luhana-Abend”, bei dem die Be­su­cher das ha­wai­ia­ni­sche Le­bens­ge­fühl ge­nie­ßen kön­nen.

Komandoo Island Resort & Spa

Im Lha­vi­yani Atoll fin­det sich das mehr­fach preis­ge­krönte Ko­man­doo Is­land Re­sort & Spa, das zu den 25 ro­man­tischs­ten Ho­tels in ganz Asien ge­hört. Ein Auf­ent­halt in ei­ner der „Ocean Ja­cuzzi Wa­ter Vil­len” ver­spricht ei­nen per­fek­ten Rah­men zum Ent­span­nen. Nur we­nige Stu­fen tren­nen die pri­vate Ter­rasse und das traum­hafte, tür­kis schim­mernde Was­ser des In­di­schen Oze­ans von­ein­an­der.

Ein be­son­de­res High­light ist ein ro­man­ti­sches Cand­le­light Din­ner am Strand. Der Kü­chen­chef per­sön­lich stellt für die Be­su­cher ein in­di­vi­du­el­les Menü zu­sam­men. Dazu gibt es eine Fla­sche Cham­pa­gner oder auch den Lieb­lings­wein, der in lu­xu­riö­ser At­mo­sphäre un­ter dem Ster­nen­him­mel ser­viert wird. Da­mit sind un­ver­gess­li­che Mo­mente zum Ver­lie­ben ga­ran­tiert.

You & Me by Cocoon

You & Me /​ Pool View (c) You & Me by Co­coon Re­sort

Weit weg vom All­tags­stress in ei­nem wun­der­schö­nen und na­hezu un­be­rühr­ten Teil der Ma­le­di­ven liegt die kleine Welt des You & Me by Co­coon. Be­reits der Name des Adults-only-Re­sorts, das sich vor al­lem an Paare rich­tet, ver­spricht ma­le­ri­sche Mo­mente zu zweit: Es ist ein ru­hi­ger, ent­spann­ter Rück­zugs­ort – weit weg von an­de­ren Ho­tels.

Dem­entspre­chend ist das You & Me auch prä­de­sti­niert als Ku­lisse für eine un­ver­gess­li­che Hoch­zeit auf den Ma­le­di­ven – ein Ja-Wort im Pa­ra­dies, wäh­rend die Sonne un­ter­geht und das Mee­res­rau­schen al­lein die Ge­räusch­ku­lisse bil­det. Zu­dem ver­fügt das Re­sort eben­falls über ein Un­ter­was­ser-Re­sort, das so­gar von ei­nem Mi­che­lin-Ster­ne­koch ge­lei­tet wird.

Hurawalhi Island Resort

Hura­wa­lhi /​ Ro­man­tic Villa (c) Hura­wa­lhi Mal­di­ves

Das Hura­wa­lhi Is­land Re­sort im Lha­vi­yani Atoll ver­eint Kom­fort, Lu­xus und Aben­teuer mit idyl­li­scher Ab­ge­schie­den­heit. Trotz sei­ner ru­hi­gen Lage bie­tet es sei­nen Gäs­ten ei­nige High­lights. Tags­über wer­den viele sport­li­che Ak­ti­vi­tä­ten, wie zum Bei­spiel Jet Ski oder Pa­ra­sai­ling an­ge­bo­ten.

Abends hält dann das „5.8 Un­der­sea Re­stau­rant” für die Be­su­cher ei­nen Aus­blick der et­was an­de­ren Art be­reit. Im welt­weit größ­ten Un­ter­was­ser-Re­stau­rant kann man wäh­rend des ge­mein­sa­men Es­sens mit ei­nem Glas Wein ei­nen 360-Grad-Blick auf die atem­be­rau­bende Un­ter­was­ser­welt der Ma­le­di­ven ge­nie­ßen. Die­ses Er­leb­nis bleibt ga­ran­tiert noch lange in Er­in­ne­rung.

www.visitmaldives.com