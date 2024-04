Geheimtipp in Kroatien: Kennen Sie schon das malerische Međimurje?

Der Früh­ling ist da. Nach dem Win­ter stei­gen wie­der die Tem­pe­ra­tu­ren und die Sonne taucht Kroa­tien in ein bun­tes Far­ben­spiel. Die weite, hü­ge­lige Land­schaft der Ge­span­schaft Međi­murje, die auch als „kroa­ti­scher Blu­men­gar­ten” be­zeich­net wird, scheint jetzt schö­ner denn je.

In der tou­ris­tisch auf­stre­ben­den Re­gion an der Grenze zu Slo­we­nien und Un­garn, die ver­gan­ge­nes Jahr so­gar mit dem sil­ber­nen „Green Award” aus­ge­zeich­net wurde, gibt es je­den­falls al­ler­lei zu ent­de­cken – im far­ben­fro­hen Früh­ling ebenso wie im hei­ßen Som­mer und im gol­de­nen Herbst. Wir ha­ben die bes­ten Tipps.

Wandern in der wunderschönen Natur

Aus­sichts­turm am Mađer­kin Berg (c) Do­mi­nik Krzina via Un­s­plash

Wan­dern und Er­leb­nisse in der atem­be­rau­ben­den Na­tur wer­den in Međi­murje groß­ge­schrie­ben. Es gibt ei­nige Wan­der­wege für An­fän­ger und für die­je­ni­gen, die es et­was ent­spann­ter an­ge­hen wol­len. Der „Sveti Mar­tin na Muri Trail” ist bei­spiels­weise ein ge­rade ein­mal vier Ki­lo­me­ter lan­ger Rund­weg in der Nähe der gleich­na­mi­gen Stadt. Hier kann man hei­mi­sche Vö­gel be­ob­ach­ten und dem Plät­schern der Ge­wäs­ser lau­schen.

Eine Wan­de­rung zum Aus­sichts­turm am Mađer­kin Berg lohnt sich eben­falls. Er liegt zwar nur 341 Me­ter über dem Mee­res­spie­gel, er­mög­licht aber eine sen­sa­tio­nelle Aus­sicht über die Re­gion – in­klu­sive der vier Län­der Ös­ter­reich, Slo­we­nien, Un­garn und die Slo­wa­kei. Auch der Turm auf ei­ner zu­sätz­li­chen Höhe von 27 Me­tern bie­tet ei­nen atem­be­rau­ben­den Aus­blick. Er ist täg­lich bis 21 Uhr ge­öff­net und kos­tet vier Euro Ein­tritt für Er­wach­sene.

Wer lie­ber mit dem Fahr­rad un­ter­wegs ist, wird in Međi­murje eben­falls fün­dig. Ne­ben den vie­len in­di­vi­du­el­len Wan­der­we­gen war­tet hier auch eine Viel­zahl an Fahr­rad­we­gen und Moun­tain­bike-Trails, auf de­nen sich die Bi­ker aus­to­ben kön­nen. Auch Klet­ter­be­geis­terte kön­nen die fel­sige Land­schaft nut­zen, um ih­rem Sport nach­zu­ge­hen.

Wellness-Paradies mit Thermalbädern

Therme Sveti Mar­tin (c) Terme Sveti Mar­tin /​ TZZ

Für pure Er­ho­lung sor­gen die Ther­mal­bä­der in Međi­murje. Als das „erste Ge­sund­heits­re­sort in Eu­ropa“ wird die Therme Sveti Mar­tin be­zeich­net. Ihr Ther­mal­was­ser ist nach neu­es­ten Er­kennt­nis­sen äl­ter als 43.000 Jahre und man kann da­her sa­gen, dass es sich um den Rest des Was­sers des Pan­no­ni­schen Mee­res han­delt. Be­kannt ist das Re­sort zu­dem durch seine spe­zi­el­len An­ge­bote und Be­hand­lun­gen für All­er­gi­ker al­ler Art und Men­schen mit Atem­wegs­pro­ble­men.

Auch der Ar­ca­dia Well­ness Park hat ein ein­zig­ar­ti­ges An­ge­bot mit ver­schie­de­nen Well­ness-Dienst­leis­tun­gen, das krea­tive, er­hol­same und päd­ago­gi­sche Ak­ti­vi­tä­ten mit­ein­an­der kom­bi­niert. Alle die­nen dem Zweck, in­ne­ren Frie­den und Gleich­ge­wicht zu er­rei­chen. Ne­ben der gro­ßen Well­ness-An­lage steht ein se­pa­ra­tes Fe­ri­en­haus mit Au­ßen­pool, Sauna und Whirl­pool be­reit.

Rund um den Well­ness-Park, der im hü­ge­li­gen Teil von Međi­murje liegt, la­den grüne Flä­chen ein­mal mehr zur Ent­span­nung ein. Dar­un­ter be­fin­det sich zum Bei­spiel auch das Na­tur­erbe „Be­de­ko­vićeve grabe“ – ein bo­ta­ni­scher Gar­ten mit wun­der­schö­nen grü­nen Wie­sen, Fel­dern und Bäu­men.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook | Instagram | Threads

Die Weingüter in Međimurje

Wein­re­ben im Son­nen­un­ter­gang (c) Bo­jan Ha­ron Mar­kiče­vić /​ Croa­tian Na­tio­nal Tou­rist Board

Međi­murje hat aber noch weit­aus mehr zu bie­ten als Well­ness und Na­tur. Un­zäh­lige Wein­gü­ter la­den zum Ver­kos­ten und ge­müt­li­chen Bei­sam­men­sit­zen ein. Die meis­ten sind Fa­mi­li­en­be­triebe und exis­tie­ren teil­weise schon seit dem 16. Jahr­hun­dert – wie etwa das Wein­gut Lo­v­rec. Hier wer­den zehn ver­schie­dene Weine pro­du­ziert, wäh­rend eine eth­no­gra­phi­sche Samm­lung den Wein­bau aus der Sicht der Ade­li­gen zeigt.

Auch Füh­run­gen wer­den in den Wein­gü­tern an­ge­bo­ten, bei de­nen man al­les von der Lese über die Her­stel­lung bis zum fer­ti­gen Pro­dukt er­fah­ren kann. Ei­nes da­von ist das Wein­gut der Fa­mi­lie Dva­na­jščak-Ko­zols in Dra­go­slavec. Gast­freund­schaft wird hier groß­ge­schrie­ben – und zu den 81 ed­len Trop­fen ge­hö­ren un­ter an­de­rem auch die mit dem „De­can­ter Award” in Sil­ber aus­ge­zeich­ne­ten Puši­pel-Va­ria­tio­nen.

Ein wei­te­res be­kann­tes Wein­gut in Međi­murje ist das Wein­gut Vina Prei­ni­ger. Sein Wein­berg um­fasst 3,5 Hektar mit 18.000 Reb­stö­cken und ist der höchste Gip­fel der Re­gion. Be­su­cher kön­nen hier bei Darko Prei­ni­ger au­ßer­dem viel Wis­sens­wer­tes rund um das Geo­plan­ting ler­nen. Durch die­ses Vor­ge­hen wird eine hö­here Qua­li­tät ge­währ­leis­tet, was man durch­aus schme­cken kann.

Weinstraße mit 30 Weinkellern und ‑stuben

Ei­ner der vie­len Wein­kel­ler auf der Wein­straße in Međi­murje (c) Marko Vr­dol­jak /​ Croa­tian Na­tio­nal Tou­rist Board

Wer köst­li­che und hoch­wer­tige Weine pro­bie­ren will, ist auf der Wein­straße in Međi­murje ge­nau rich­tig. In 30 schön ein­ge­rich­te­ten und ge­müt­li­chen Stu­ben und Wein­kel­lern kann man re­gio­nale Weine pro­bie­ren und er­wer­ben. Ent­lang der Straße fin­den sich aber auch Re­stau­rants mit tra­di­tio­nel­len Spe­zia­li­tä­ten, Aus­sichts­punkte, Rad- und Fuß­wege.

Au­ßer­dem wer­den hier Feste ab­ge­hal­ten, so­dass man im­mer ei­nen Grund fin­det, mit ei­nem Glas vor­züg­li­chen Wein an­zu­sto­ßen. Die Wein­straße wurde 2007 als bes­tes tou­ris­ti­sches Pro­dukt in Kon­ti­nen­tal­kroa­tien aus­ge­zeich­net. Die­ses ein­zig­ar­tige Er­leb­nis sollte man sich da­her auch nicht ent­ge­hen las­sen.

Landleben, Aktivurlaub und Städte

Das Schloss Zrin­ski in Ča­ko­vec (c) Ivo Bio­čina /​ Croa­tian Na­tio­nal Tou­rist Board

Međi­murje ist eine auf­stre­bende Re­gion in Kroa­tien, die Ruhe und Ent­span­nung, Ak­tiv­ur­laub und ku­li­na­ri­sche An­ge­bote mit­ein­an­der ver­bin­det. Auch das Stadt­le­ben kommt da­bei nicht zu kurz, denn Ča­ko­vec – die größte Stadt Međi­mur­jes – lädt zum Schlen­dern ein und ver­zau­bert nicht nur mit ih­rem ver­träum­ten Charme, son­dern auch mit mo­der­ner Ar­chi­tek­tur.

Mu­se­ums­be­su­che – wie zum Bei­spiel im Re­gio­nal­mu­seum – oder ein Aus­flug zum Schloss Zrin­ski soll­ten hier ein­ge­plant wer­den. Au­ßer­dem kann man der al­ten Le­gende auf den Grund ge­hen, dass un­ter der Burg mit­ten in der Stadt ein Dra­che na­mens Po­zoj le­ben soll. Međi­murje ist also ein ech­ter Ge­heim­tipp für Wan­dern, Well­ness, Wein und Kul­tur.

croatia.hr