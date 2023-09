Barceló Hotel Group eröffnet ihr erstes Resort auf den Malediven

Die Bar­celó Ho­tel Group mit Sitz auf Mal­lorca hat ihr De­büt im In­di­schen Ozean ge­fei­ert: Als ers­tes Re­sort der spa­ni­schen Gruppe auf den Ma­le­di­ven emp­fängt ab so­fort das Bar­celó Whale La­goon Mal­di­ves auf der In­sel Bo­dufi­nolhu im Süd-Ari-Atoll seine Gäste – rund 110 Ki­lo­me­ter von der Haupt­stadt Malé ent­fernt.

Das neue Fünf-Sterne-Re­sort be­fin­det sich in di­rek­ter Nähe zum Mee­res­schutz­ge­biet South Ari Ma­rine Pro­tec­ted Area (SAMPA) – ei­nem der wich­tigs­ten Orte der Welt für Wal­haie, die hier ganz­jäh­rig be­ob­ach­tet wer­den kön­nen – und ist da­mit eine ideale Ba­sis für Tau­cher. Es ver­fügt über 63 Vil­len am Strand und 30 Vil­len über dem Was­ser. Dazu kom­men noch sie­ben Strand­sui­ten mit ei­ge­nem Tauch­be­cken.

Viel Holz und eine re­du­zierte Farb­welt aus Weiß- und Bei­getö­nen, die mit bun­ten Ak­zen­ten ver­setzt sind, ver­lei­hen den Räum­lich­kei­ten ein ele­gan­tes und zu­gleich na­tür­lich an­mu­ten­des Am­bi­ente. Zwei große In­fi­nity-Pools – teil­weise mit spek­ta­ku­lä­rem Pan­ora­ma­blick auf das Ari-Atoll – und eine große Son­nen­ter­rasse, auf der auch Yoga- und Pi­la­tes-Kurse statt­fin­den, sor­gen für ent­spannte und ak­tive Ur­laubs­mo­mente un­ter freiem Him­mel.

Ku­li­na­risch ver­wöh­nen drei Re­stau­rants, eine Snack­bar und drei wei­tere Bars die Gäste: Das Haupt­re­stau­rant „Sea Salt“ of­fe­riert da­bei Früh­stücks- und Abend­buf­fets mit Show-Coo­king. Das „Aqua“ ser­viert vor­nehm­lich Fisch und Mee­res­früchte, wäh­rend das „Breeze“ der ideale Ort für Sun­dow­ner und Abend­un­ter­hal­tung ist. An den wei­ßen Sand­strän­den des Atolls ent­span­nen die Gäste im haus­ei­ge­nen Beach Club mit Lounge-Be­reich.

Bar­celó Whale La­goon Mal­di­ves (c) Bar­celó Ho­tel Group

Das „Man­dara Spa” mit ei­nem brei­ten An­ge­bot an Be­hand­lun­gen und ein Fit­ness-Stu­dio run­den das Wohl­fühl-Re­per­toire ab. Er­reich­bar ist das Bar­celó Whale La­goon Mal­di­ves in rund 30 Mi­nu­ten mit dem Was­ser­flug­zeug. Eine Über­nach­tung in ei­ner „Sun­rise Beach Villa” ist ab 420 Euro pro Nacht für zwei Per­so­nen in­klu­sive Früh­stück buch­bar. Mit Halb­pen­sion be­gin­nen die Preise bei 504 Euro und mit All In­clu­sive bei 631 Euro pro Nacht.

Zu­sätz­lich zum Bar­celó Whale La­goon Mal­di­ves plant die Bar­celó Ho­tel Group auch ein Stadt­ho­tel in Malé so­wie ei­nen Ho­tel­kom­plex aus drei Fünf-Sterne-Re­sorts im Nord Malé Atoll. Die Er­öff­nun­gen sol­len al­le­samt be­reits im Jahr 2024 er­fol­gen. Ins­ge­samt be­treibt die vor mehr als 90 Jah­ren ge­grün­dete Gruppe welt­weit mehr als 260 Ho­tels und Re­sorts in 22 Län­dern.

www.barcelo.com