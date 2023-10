Kroatien: So süß ist Opatija beim Schokoladen-Festival

Von 10. bis 12. No­vem­ber 2023 prä­sen­tiert die 17. Aus­gabe des Scho­ko­la­den-Fes­ti­vals im kroa­ti­schen Opa­tija feinste Scho­ko­la­den-Spe­zia­li­tä­ten von erst­klas­si­gen in- und aus­län­di­schen Cho­co­la­tiers und Kon­di­to­ren so­wie eine Viel­zahl von Musik‑, Kulinarik‑, Un­ter­hal­tungs- und Kul­tur­pro­gram­men für alle Ge­ne­ra­tio­nen.

Wäh­rend der drei sü­ßes­ten Tage in Opa­tija steht die Scho­ko­zau­ber-Messe im Ger­vais-Zen­trum im Mit­tel­punkt. Sie prä­sen­tiert ein ex­klu­si­ves An­ge­bot an fan­ta­sie­vol­len Scho­ko­la­den-Spe­zia­li­tä­ten. In die­sem Jahr hat das Fes­ti­val zu­dem ei­nen neuen Stand­ort: Der Kunst­pa­vil­lon Ju­raj Špo­rer, der heute vor al­lem als Ver­an­stal­tungs­ort für Aus­stel­lun­gen, Kon­zerte und Thea­ter­auf­füh­run­gen ge­nutzt wird, reist in die Zeit zu­rück, als dort noch eine Kon­di­to­rei war.

Zotter-Schokolade und Kultur

Zot­ter Scho­ko­lade – der welt­be­rühmte Scho­ko­la­den-Her­stel­ler aus Ös­ter­reich – wird hier sein Sor­ti­ment an Spe­zia­li­tä­ten prä­sen­tie­ren. Dar­über hin­aus wer­den die Be­su­cher die ein­ma­lige Ge­le­gen­heit ha­ben, eine spe­zi­elle Zot­ter-Scho­ko­lade im „Opa­tija-Stil“ zu er­wer­ben.

Zot­ter-Scho­ko­lade wird auch im Rah­men des Kon­zerts „Pure Cho­co­late“ des En­sem­bles „I Ze­fi­relli” im Ger­vais-Zen­trum an­ge­bo­ten. Der Event soll ein Ge­samt­kunst­werk wer­den, das auf ei­ner Kom­bi­na­tion aus Mu­sik und Scho­ko­lade ba­siert und von ei­nem Farb­spiel be­glei­tet wird, das den Cha­rak­ter des Mu­sik­stücks wi­der­spie­gelt. Da­bei wird je­der Satz von aus­ge­wähl­ten Schoko-Köst­lich­kei­ten be­glei­tet.

Schokoladen-Produktion in Opatija

Opa­tija ist auch stolz auf seine ei­gene Scho­ko­la­den-Pro­duk­tion. Den idea­len Ein­stieg in das dies­jäh­rige Fes­ti­val bie­ten die Am­a­dria Park Ho­tels mit ei­ner be­son­de­ren At­trak­tion für Schoko- und Des­sert­lieb­ha­ber – der „Mi­le­nij Choco Welt”. Hier wer­den die ver­lo­ckends­ten Köst­lich­kei­ten wie Tor­ten, Ku­chen, Kekse und Pra­li­nen mit 30 ver­schie­de­nen Fül­lun­gen so­wie Scho­ko­la­den in ver­schie­de­nen Ge­schmacks­rich­tun­gen von Hand ge­fer­tigt und von 10. No­vem­ber bis 31. De­zem­ber zur Ver­kos­tung an­ge­bo­ten.

Dar­über hin­aus kön­nen sich Kin­der und Er­wach­sene in der „Mi­le­nij Choco Welt” auch krea­tiv aus­zu­drü­cken, in­dem sie mit Scho­ko­lade zeich­nen oder sie zu ei­ner Skulp­tur for­men. Und als ein ein­zig­ar­ti­ges Anti-Stress-Er­leb­nis wird auch die Mög­lich­keit ge­bo­ten, große, frisch zu­be­rei­tete Scho­ko­la­den­ta­feln zu zer­bre­chen und an­schlie­ßend zu ver­kos­ten.

Begleitende Angebote

Cho­co­late Fes­ti­val Opa­tija /​ Work­shop für Kin­der (c) Pe­tar Kur­sch­ner

Scho­ko­lade fin­det sich zu­dem auf den Spei­se­kar­ten der Re­stau­rants in Opa­tija so­wie im An­ge­bot der hie­si­gen Ca­fés und spielt auch als Zu­tat des Well­ness- und Spa-An­ge­bots eine wich­tige Rolle. Ne­ben ku­li­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten war­ten auf die Be­su­cher ein reich­hal­ti­ges Mu­sik­pro­gramm so­wie zahl­rei­che Work­shops, Vor­träge und Aus­stel­lun­gen, die für je­den Ge­schmack et­was bie­ten.

Das Scho­ko­la­den-Fes­ti­val ist ei­nes der am hei­ßes­ten er­sehn­ten Er­eig­nisse in Opa­tija, da die Stadt und die Scho­ko­lade seit 17 Jah­ren durch das Fes­ti­val un­trenn­bar mit­ein­an­der ver­bun­den sind. Das süße Event ist auch ein at­trak­ti­ver Auf­takt zum reich­hal­ti­gen Ad­vent­pro­gramm, das im De­zem­ber in der Stadt an der Kvar­ner Bucht ge­bo­ten wird.

