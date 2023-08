Kroatien: Vier bezaubernde Inseln, die nur Insider wirklich kennen

Es sind vor al­lem die In­seln, die Kroa­tien sei­nen un­ver­gleich­li­chen me­di­ter­ra­nen Cha­rak­ter ver­lei­hen. Die grö­ße­ren ken­nen wir alle – ob sie nun Krk, Rab, Cres, Lo­sinj, Pag, Brac, Hvar oder Kor­cula hei­ßen. Von der un­be­rühr­ten Schön­heit vie­ler klei­ne­rer Ei­lande wis­sen aber nur In­si­der. Vier Ge­heim­tipps wol­len wir Ih­nen hier kurz vor­stel­len.

Vis: Der schönste Strand Kroatiens

Sti­niva /​ Vis (c) Kroa­ti­sche Zen­trale für Tou­ris­mus /​ Ivo Per­van

Die Bucht von Sti­niva im süd­li­chen Teil der In­sel Vis gilt als das ge­heime Ju­wel Kroa­ti­ens. Weiße, strah­lende Kie­sel­steine be­de­cken den ge­sam­ten Strand, das Was­ser ist klar und kris­tall­blau und die kleine Bucht von ho­hen, stei­len Klip­pen um­ge­ben, so­dass es ein­fa­cher ist, sie schwim­mend als zu Fuß zu er­rei­chen.

Nahe dem Dorf Žužec ge­le­gen, ist der kleine Kie­sel­strand nur durch ei­nen sehr schma­len Spalt von etwa fünf Me­tern mit dem of­fe­nen Meer ver­bun­den. Die teu­ren Yach­ten kom­men das kaum durch. Da es auch keine Straße zur Bucht gibt, ge­lan­gen die Be­su­cher nur über ei­nen schma­len, stei­len Weg oder mit ei­nem der ört­li­chen Ta­xi­boote zu die­sem ver­steck­ten Traum­strand. Im­mer­hin: Eine kleine Strand­bar bie­tet Er­fri­schun­gen.

Pašman: Die Schätze im Meer

Tauch­gang vor der In­sel Pas­man (c) Croa­tian Na­tio­nal Tou­rist Board /​ Goran Sa­fa­rek

Paš­man ist eine kleine In­sel im Ar­chi­pel von Zadar, die vor al­lem Seg­ler und Tau­cher an­lockt. Über­reste ei­ner ver­sun­ke­nen rö­mi­schen Stadt und alte Han­dels­schiffe la­den Ent­de­cker ein, ihre Neu­gier un­ter Was­ser zu stil­len. Die In­sel ist aber auch reich an Flora und Fauna. Der Duft me­di­ter­ra­ner Ge­wächse, der sich im Früh­ling und Som­mer über Paš­man legt, ist al­lein schon ein fast ma­gi­sches Er­leb­nis.

Paš­man ist durch den gleich­na­mi­gen Ka­nal vom Fest­land ge­trennt, in dem auch die herz­för­mige In­sel Ga­lešn­jak liegt – ein be­lieb­tes Ziel für ro­man­ti­sche Boots­fahr­ten, Ver­lo­bun­gen und Hoch­zei­ten. Dar­über hin­aus be­her­bergt der Paš­man-Ka­nal noch zehn wei­tere, klei­nere In­seln, die Be­su­cher per Boot er­rei­chen kön­nen. Fans von ver­steck­ten, un­be­rühr­ten Or­ten und Strand­ab­schnit­ten kom­men hier voll auf ihre Kos­ten.

Dugi Otok: Ein Hauch von Karibik

Sa­ka­run /​ Dugi Otok (c) Croa­tian Na­tio­nal Tou­rist Board /​ Al­ek­sandar Go­s­pić

Der von Pi­nien um­ge­bene Strand von Sa­ka­run auf der In­sel Dugi Otok bie­tet eine wun­der­bare Mi­schung aus wei­ßem Sand und kris­tall­kla­rem Meer. Es ist da­her kein Wun­der, dass er im­mer wie­der mit ka­ri­bi­schem Flair im Her­zen Eu­ro­pas as­so­zi­iert wird. Der Ba­de­be­reich ist groß und flach, was den Strand zu ei­nem per­fek­ten Ort für Fa­mi­lien mit klei­nen Kin­dern macht.

Sa­ka­run liegt im of­fe­nen Meer und ist durch eine lange Bucht ge­schützt, so­dass die Was­ser­tem­pe­ra­tu­ren stets an­ge­nehm sind. Um zum Strand zu ge­lan­gen, neh­men Aus­flüg­ler am bes­ten die Fähre von Zadar nach Dugi Otok, was we­ni­ger als zwei Stun­den dau­ert. Für alle, die nicht mit dem Auto fah­ren, gibt es alle vier Stun­den ei­nen Bus-Ser­vice. Zu­dem wer­den ge­führte Boots­tou­ren ent­lang der Küste der In­sel, Ta­ges­aus­flüge von Zadar und Ka­jak­tou­ren an­ge­bo­ten.

Ugljan

Preko /​ Ugl­jan (c) Croa­tian Na­tio­nal Tou­rist Board /​ Ivan Sardi

Eine wei­tere In­sel mit viel Charme ist Ugl­jan, das nur we­nige Mi­nu­ten mit der Fähre von Zadar ent­fernt ist. Die Fahrt an sich ist be­reits ein Ge­nuss – und der Blick auf Zadar vom Boot aus ein­fach nur hin­rei­ßend. Die In­sel war schon zu Zei­ten der Rö­mer be­wohnt und ist heute für ihre his­to­ri­schen Ge­bäude be­kannt. We­gen ih­rer üp­pi­gen Ve­ge­ta­tion wird sie au­ßer­dem oft als „Gar­ten von Zadar” be­zeich­net.

So wach­sen hier mehr als 200.000 Oli­ven­bäume, die Ugl­jan den Na­men „In­sel der Oli­ven” ein­ge­bracht ha­ben. Ugl­jan bie­tet aber auch eine Viel­zahl an Ak­ti­vi­tä­ten. Sie rei­chen von Ent­span­nung an den ver­steck­ten Strän­den und Buch­ten über das Schlen­dern durch die Fi­scher­dör­fer bis zum Be­such der Fes­tung, die auf der höchs­ten Er­he­bung thront. Für Wan­de­rer gibt es gut aus­ge­schil­derte Wege.

