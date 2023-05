Malediven: Four Seasons Resort eröffnet die Saison der Mantas

Die meis­ten Gäste zieht es im Win­ter auf die Ma­le­di­ven. Da­bei war­tet ge­rade im Som­mer ein un­ver­gess­li­ches Er­leb­nis, wenn die Man­tas den be­son­ders plank­ton­rei­chen Strö­mun­gen in die Ge­wäs­ser des UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vats im Baa Atoll der Ma­le­di­ven fol­gen.

Be­reits in we­ni­gen Wo­chen er­war­tet das Team des Four Sea­sons Re­sort Mal­di­ves at Landaa Gi­raa­varu die An­kunft der größ­ten be­kann­ten Po­pu­la­tion an Riff­manta-Ro­chen welt­weit. Bis Ende No­vem­ber kön­nen die Gäste dann Hun­derte von fried­li­chen Riff­manta­ro­chen aus nächs­ter Nähe be­ob­ach­ten.

Prognose für den Besuch der Mantas

Manta-Spot­ting (c) Four Sea­sons Re­sort Mal­di­ves at Landaa Gi­raa­varu

Nach den Pro­gno­sen der For­scher vom Manta Ray Pro­ject (MMRP) des Manta Trusts auf Landaa, die die in­tel­li­gen­ten Oze­an­rie­sen be­reits seit 2005 ge­nau­es­tens be­ob­ach­ten und stu­die­ren, sind je­den Mo­nat für ein paar Tage be­son­ders große Grup­pen zu er­war­ten.

„Wenn ein Gast diese in­tel­li­gen­ten und neu­gie­ri­gen Tiere in ih­rem na­tür­li­chen Le­bens­raum trifft, pas­siert et­was wirk­lich Ma­gi­sches. Sie er­ken­nen dann schnell, wie wich­tig es ist, sich um un­sere Ozeane zu küm­mern und ein­zig­ar­tige Le­be­we­sen wie die Man­tas zu schüt­zen. Das ist für uns als For­schende und Leh­rende der Sinn un­se­rer Ar­beit.“ El­lie Strike, MMRP Pro­ject Ma­na­ger im Landaa Gi­raa­varu Re­sort

Diese so­ge­nann­ten „Manta Hot Dates“ wer­den die­ses Jahr für fol­gende Zeit­räume vor­aus­ge­sagt: 17. bis 21. Mai, 2. bis 6. Juni, 16. bis 20. Juni, 1. bis 5. Juli, 15. bis 19. Juli, 30. Juli bis 3. Au­gust, 14. bis 18. Au­gust, 29. Au­gust bis 2. Sep­tem­ber, 13. bis 17. Sep­tem­ber, 27. Sep­tem­ber bis 1. Ok­to­ber, 12. bis 16. Ok­to­ber, 27. bis 31. Ok­to­ber, 11. bis 15. No­vem­ber und 25. bis 29. No­vem­ber.

Beobachtung der Mantas

Manta-Spot­ting (c) Four Sea­sons Re­sort Mal­di­ves at Landaa Gi­raa­varu

Für ein fast haut­na­hes Er­le­ben der an­mu­ti­gen Mee­res­tiere bie­ten sich den Gäs­ten des Four Sea­sons Landaa Gi­raa­varu un­ter­schied­li­che Mög­lich­kei­ten – wie zum Bei­spiel der „Manta on-Call Ser­vice”, durch den die Gäste über ein Manta-Te­le­fon von Sich­tun­gen er­fah­ren und dann mit ei­nem Schnell­boot recht­zei­tig zu den ent­spre­chen­den Spots ge­bracht wer­den.

Da sich Man­tas zur Nah­rungs­auf­nahme an der Was­ser­ober­flä­che auf­hal­ten, ge­nügt be­reits eine nor­male Schnor­chel-Aus­rüs­tung für eine ein­zig­ar­tige Be­geg­nung. So­mit hat je­der, der schwim­men kann, die Mög­lich­keit, zu­min­dest ei­nen Blick auf diese be­ein­dru­cken­den Tiere zu er­ha­schen.

Be­geg­nung mit Wal­haien im Four Sea­sons Re­sort Mal­di­ves at Landaa Gi­raa­varu (c) Four Sea­sons

Ne­ben der Bu­chung ei­ner pri­va­ten Manta-Be­ob­ach­tungs­fahrt kön­nen in­ter­es­sierte 13- bis 18-jäh­rige Gäste den Mee­res­rie­sen auch im Rah­men ei­nes Trai­nee-Pro­gramms des Manta Trusts aus der Sicht ei­nes Mee­res­bio­lo­gen be­geg­nen. Da­bei ler­nen sie nicht nur die Man­tas bes­ser ken­nen, son­dern er­hal­ten auch Ein­bli­cke in die Fo­to­iden­ti­fi­ka­tion, Über­wa­chung und For­schung.

Im letz­ten Jahr hat­ten For­scher und Gäste das Glück, Man­tas so­gar di­rekt vom Re­sort aus se­hen zu kön­nen, als rund 60 Tiere das haus­ei­gene Riff be­such­ten. Da­bei konn­ten die Gäste die Mee­res­rie­sen auch erst­mals bei ei­ner Füt­te­rung be­ob­ach­ten. Ne­ben den Man­tas fol­gen üb­ri­gens all­jähr­lich auch Wal­haie den Plank­ton­strö­mun­gen in das Baa Atoll der Ma­le­di­ven. So wur­den im letz­ten Jahr nicht we­ni­ger als 27 Wal­hai-Sich­tun­gen ver­zeich­net.

Four Seasons at Landaa Giraavaru

Das Four Sea­sons Re­sort Mal­di­ves at Landaa Gi­raa­varu liegt auf ei­ner 18 Hektar gro­ßen In­sel und ver­fügt über 103 Vil­len am Strand und über dem Was­ser, vier Re­stau­rants, vier Loun­ges, vier Pools, ein Spa mit Ayur­veda-An­wen­dun­gen, ein Fit­ness­cen­ter und ei­nen Kids Club.

Die Vil­len an Land bie­ten ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Strand und ei­nen Pool, wäh­rend die Vil­len auf dem Was­ser mit raum­ho­hen Fens­tern, gro­ßen Son­nen­ter­ras­sen und teil­weise eben­falls mit ei­ge­nen Pools auf­war­ten. Vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen in Malé ist das Re­sort mit dem Was­ser­flug­zeug in rund 30 Mi­nu­ten er­reich­bar.

