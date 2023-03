Convento di Amalfi: Anantara übernimmt spektakuläres Grand Hotel

Mit dem An­ant­ara Grand Ho­tel Con­vento di Amalfi set­zen die An­ant­ara Ho­tels, Re­sorts & Spas ih­ren Ex­pan­si­ons­kurs in Eu­ropa fort. Nach um­fang­rei­cher Re­no­vie­rung und Re­stau­rie­rung er­war­tet Gäste ab dem Früh­jahr ein Ar­chi­tek­tur-Ju­wel mit his­to­ri­schem Flair an der Amal­fi­küste im Sü­den von Ita­lien.

Das denk­mal­ge­schützte Fünf-Sterne-Haus, das bis­her zur NH Coll­ec­tion ge­hörte, be­fin­det sich in ei­nem ehe­ma­li­gen Ka­pu­zi­ner­klos­ter aus dem 13. Jahr­hun­dert und lässt die­ses mit zeit­ge­mä­ßem Lu­xus ver­schmel­zen. Alle 52 Zim­mer und Sui­ten er­strah­len da­bei in fri­schem Glanz. Zu­dem wur­den das gas­tro­no­mi­sche Kon­zept und das Spa neu­ge­stal­tet.

Ein Spa und eine Kapelle aus dem Spätbarock

In al­len Be­rei­chen legte die thai­län­di­sche Ho­tel­gruppe ein be­son­de­res Au­gen­merk auf den Er­halt des ge­schichts­träch­ti­gen Kerns, setzte aber gleich­zei­tig mo­derne Ak­zente im De­sign. Edle Stoffe, skulp­tu­rale Mö­bel und zeit­ge­nös­si­sche Kunst­werke prä­gen das In­te­ri­eur. Ei­nige Sui­ten war­ten so­gar mit ei­ge­nem Pool auf.

Für das ku­li­na­ri­sche Wohl sor­gen das haus­ei­gene Re­stau­rant mit me­di­ter­ra­ner Kü­che und ei­nem Bar- und Loun­ge­be­reich, der durch Me­tall-Or­na­mente und klös­ter­li­che Bo­i­se­rie-Pa­neele ab­ge­trennt ist. Er­hal­ten wurde auch eine Ka­pelle aus dem Spät­ba­rock. Das An­ant­ara Spa run­det das An­ge­bot mit ei­nem Pool, meh­re­ren Be­hand­lungs­räu­men und ei­nem Fit­ness­stu­dio ab.

3.000 Euro pro Zimmer und Nacht

An­ant­ara Grand Ho­tel Con­vento di Amalfi (c) An­ant­ara Ho­tels, Re­sorts & Spas

Ein be­son­de­res High­light ist der Pan­orama-Ru­he­be­reich auf ei­ner Steil­klippe – gut 80 Me­ter über dem Mit­tel­meer. Die Preise be­gin­nen im April bei 1.040 Euro pro Zim­mer und Nacht und im Mai bei 1.655 Euro – je­weils mit Früh­stück. Ab Juni muss man dann aber schon bis zu 3.000 Euro pro Nacht für das güns­tigste Zim­mer auf den Tisch le­gen.

Für An­ant­ara ist das Grand Ho­tel Con­vento di Amalfi nach dem An­ant­ara Pa­lazzo Nai­adi in Rom be­reits das zweite Haus in Ita­lien. Auch in an­de­ren Län­dern wächst die Gruppe. So er­gänzt seit 2022 das An­ant­ara Grand Ho­tel Kras­na­pol­sky Ams­ter­dam in den Nie­der­lan­den das Port­fo­lio. Neus­ter Zu­wachs ist seit Fe­bruar 2023 das An­ant­ara Plaza Nice Ho­tel in Frank­reich.

www.anantara.com/en/convento-di-amalfi