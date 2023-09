Malediven: Einzigartige Erlebnisse in der „World’s Leading Destination“

Zum drit­ten Mal in Folge wur­den die Ma­le­di­ven bei den World Tra­vel Awards zur „World’s Lea­ding De­sti­na­tion“ ge­kürt. Ne­ben der fas­zi­nie­ren­den Un­ter­was­ser­welt und den herr­li­chen Strän­den hat die In­sel­gruppe im In­di­schen Ozean die­sen Er­folg vor al­lem den lu­xu­riö­sen Re­sorts zu ver­dan­ken – und ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis­sen, die es nur hier gibt.

Entspannung unter der Wasseroberfläche

Hu­va­fen Fu­shi /​ Un­der­wa­ter Spa (c) Hu­va­fen Fu­shi

Ent­span­nen in ab­so­lu­ter Ruhe geht am bes­ten un­ter Was­ser, wo man die Rea­li­tät hin­ter sich las­sen kann. Auf den Ma­le­di­ven fin­det sich im lu­xu­riö­sen Re­sort Hu­va­fen Fu­shi tat­säch­lich auch ein Un­ter­was­ser-Spa. Es han­delt sich da­bei um das erste Well­ness-Pa­ra­dies die­ser Art rund um die Welt, in dem die Gäste wohl­tu­ende Mas­sa­gen acht Me­ter un­ter der Was­ser­ober­flä­che ge­nie­ßen.

Große Glas­fron­ten um­ge­ben den Be­hand­lungs­raum und sor­gen für eine Ent­span­nungs­reise für alle Sinne. Wäh­rend die Spa-Ex­per­ten die Mus­keln lo­ckern und Ver­span­nun­gen lö­sen, er­öff­net sich vor den Au­gen der Gäste ein bun­tes Pan­orama aus Fi­schen und an­de­ren Mee­res­be­woh­nern, die sanft im Was­ser da­hin­glei­ten. Das Hu­va­fen Fu­shi wird üb­ri­gens nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung im Ok­to­ber 2023 sei­nen Neu­start fei­ern.

Ultimative Privatsphäre in der Wasservilla

Stella Ma­ris (c) Hil­ton

Vil­len über dem Was­ser gibt es auch an­derswo. Trotz­dem ge­hört ein Auf­ent­halt in ei­ner Over­wa­ter-Villa auf den Ma­le­di­ven für Men­schen rund um den Glo­bus zum ab­so­lu­ten Traum. Nicht we­ni­ger als 160 Re­sorts bie­ten sol­che Un­ter­künfte, die teil­weise im klas­si­schen Ma­le­di­ven-Stil und teil­weise auch ganz mo­dern ge­stal­tet sind – und oft ver­fü­gen sie zu­sätz­lich zum di­rek­ten Zu­gang zum Meer auch noch über ei­nen ei­ge­nen Pool.

Wer den Auf­ent­halt in ei­ner Over­wa­ter-Villa noch ex­klu­si­ver ge­stal­ten möchte, kann dies im Wal­dorf As­to­ria Mal­di­ves Ithaa­fu­shi tun. Denn hier ste­hen mit den „Stella Ma­ris Vil­len” ganz be­son­dere Un­ter­künfte be­reit, die nicht nur über dem Was­ser lie­gen, son­dern auch ein Stück von der In­sel ent­fernt, so­dass sie nur mit ei­nem Boot er­reich­bar sind. Mehr Pri­vat­sphäre ist kaum mehr mög­lich.

Ein Aufenthalt mit Blick auf die Unterwasserwelt

The Mu­raka /​ Un­der­sea Bath­room (c) Jus­tin Ni­cho­las

Die Ma­le­di­ven sind da­für be­kannt, dass der Gast von der Ter­rasse der ei­ge­nen Strand- oder Was­ser­villa ei­nen wun­der­schö­nen Aus­blick auf den In­di­schen Ozean ge­nie­ßen kann. Es geht aber noch bes­ser: In ei­ni­gen Re­sorts ist es auch mög­lich, so­wohl den Aus­blick auf das Meer als auch die viel­fäl­tige Un­ter­was­ser­welt der Ma­le­di­ven zu be­wun­dern. Die ex­klu­sivste und erste Re­si­denz die­ser Art ist „The Mu­raka“ im Con­rad Mal­di­ves Rangali Is­land.

In der Lan­des­spra­che Di­vehi be­deu­tet „Mu­raka“ so viel „Ko­ralle“, was das Kon­zept der lu­xu­riö­sen Villa gut be­schreibt. Sie un­ter­teilt sich näm­lich in zwei Eta­gen, von der eine über und die an­dere un­ter der Was­ser­ober­flä­che liegt. Un­ter der Was­ser­ober­flä­che fin­den sich da­bei ein gro­ßes Schlaf­zim­mer und ein Ba­de­zim­mer, von de­nen der Gast ei­nen un­schlag­ba­ren Blick auf die le­ben­dige Un­ter­was­ser­welt aus Ko­ral­len, Ro­chen und bun­ten Fi­schen ge­nießt.

Kulinarische Erlebnisse zwischen den Fischen

Con­rad Mald­vies /​ Ithaa Re­stau­rant (c) Con­rad Mal­di­ves

Auf den Ma­le­di­ven war­ten aber nicht nur Well­ness­er­leb­nisse und Über­nach­tun­gen un­ter­halb der Was­ser­ober­flä­che: Auch ein be­son­de­res Abend­essen kön­nen die Gäste mit Blick auf Ko­ral­len, Ro­chen und bunte Fi­sche ge­nie­ßen – und auch hier war das Con­rad Mal­di­ves Rangali Is­land der Trend­set­ter, als es mit dem „Ithaa” das erste Un­ter­was­ser-Re­stau­rant der Welt er­öff­nete.

Mitt­ler­weile kön­nen die Be­su­cher auch in an­de­ren Re­sorts auf den Ma­le­di­ven ein solch ku­li­na­ri­sches Er­leb­nis der Ex­tra­klasse ge­nie­ßen – bei­spiels­weise im Un­ter­was­ser-Re­stau­rant „Sub­six” des Ni­yama Pri­vate Is­land Mal­di­ves. Ne­ben Fine-Di­ning or­ga­ni­siert das Re­sort auch ein Cham­pa­gner-Früh­stück oder Party-Nächte mit DJs an die­sem be­son­de­ren Ort.

Das „5.8” im Hura­wa­lhi Mal­di­ves liegt ex­akt 5,8 Me­ter un­ter dem Was­ser­spie­gel und ist laut Re­sort das „welt­weit größte, kom­plett ver­glaste Un­ter­was­ser-Re­stau­rant”. Knapp sie­ben Me­ter un­ter dem Was­ser­spie­gel be­fin­det sich das „Only BLU“ des OBLU SELECT Lo­bi­gili mit Platz für 46 Gäste. Hier ist ein Abend­essen so­gar Teil des All-in­clu­sive-Kon­zepts. Das An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves bie­tet wie­derum ne­ben dem Un­ter­was­ser-Re­stau­rant „Sea” auch den ers­ten Un­ter­was­ser-Wein­kel­ler der Welt.

Anreise mit dem schönsten Ausblick überhaupt

Was­ser­flug­zeug auf den Ma­le­di­ven (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Der Ur­laub auf den Ma­le­di­ven be­ginnt mit ei­ner An­reise, die nicht nur spe­zi­ell ist, son­dern auch wun­der­schöne Aus­bli­cke bie­tet. Denn viele Re­sorts er­rei­chen die Gäste nach der Lan­dung am Vel­ana In­ter­na­tio­nal Air­port in Malé nur oder be­vor­zugt per Was­ser­flug­zeug. Da­bei flie­gen sie mit Trans Mal­di­vian Air­ways, das mit 60 Pro­pel­ler-Ma­schi­nen der größte Be­trei­ber von Was­ser­flug­zeu­gen welt­weit ist.

Die so­ge­nann­ten „Bar­fuß­pi­lo­ten” der Ma­le­di­ven kom­men da­bei nicht nur von den Ma­le­di­ven, son­dern häu­fig aus der gan­zen Welt und tausch­ten das ge­ne­relle Li­ni­en­flug­ge­schäft ge­gen das kleine Cock­pit mit dem schöns­ten Aus­blick über­haupt. Die­sen kön­nen auch die Pas­sa­giere ge­nie­ßen, wäh­rend das Flug­zeug über die ein­zig­ar­ti­gen Atolle der Ma­le­di­ven fliegt. Meist ist das zwar kein bil­li­ges Ver­gnü­gen, aber im­mer den Preis wert.

Der Traum von der eigenen Insel

Ithaa­fu­shi /​ The Pri­vate Is­land (c) Wal­dorf As­to­ria Mal­di­ves

Dank des „eine In­sel, ein Resort“-Konzepts der Ma­le­di­ven kommt der Gast in den hoch­ka­rä­ti­gen Re­sorts dem Traum von ei­ner ei­ge­nen In­sel schon recht nah. Es geht aber noch ex­klu­si­ver, denn ei­nige Lu­xus-Her­ber­gen er­mög­li­chen so­gar ei­nen Auf­ent­halt auf ei­ner Pri­vat­in­sel.

Die größte Pri­vat­in­sel der Ma­le­di­ven ge­hört da­bei zum Wal­dorf As­to­ria Mal­di­ves Ithaa­fu­shi. Ab­so­lut un­ge­stört kön­nen hier bis zu 24 Gäste auf ei­nem 32.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Ei­land ent­schleu­ni­gen, ohne auf Ser­vices der Ex­tra­klasse ver­zich­ten zu müs­sen – von maß­ge­schnei­der­ten Well­ness-Be­hand­lun­gen über in­di­vi­du­ell zu­be­rei­tete Wunsch­me­nüs bis zur Kin­der­be­treu­ung.

Um­ge­ben von tür­kis­blauem Was­ser, woh­nen die Ur­lau­ber in ei­ner Over­wa­ter-Villa, ei­ner Strand­villa oder der be­ein­dru­cken­den Strand-Re­si­denz mit vier Schlaf­zim­mern. Au­ßer­dem ver­fügt der no­ble Rück­zugs­ort über ein ei­ge­nes Spa, ein Fit­ness­stu­dio, fünf Pools, ei­nen Spiel­platz für Kin­der so­wie ei­nen En­ter­tain­ment-Club.

