Australien: Neuer Baumwipfel-Park im Norden von Queensland

Tree­tops Ad­ven­ture hat am Cape Tri­bu­la­tion im Da­in­tree Ra­in­fo­rest sei­nen neu­es­ten und nörd­lichs­ten Baum­wip­fel- und Zi­pline-Park in Aus­tra­lien er­öff­net. Tro­pi­cal North Queens­land ist da­mit um eine ad­re­na­lin­ge­la­dene At­trak­tion rei­cher.

Mit dem neuen Park kön­nen die Be­su­cher den zum UNESCO-Welt­na­tur­erbe zäh­len­den Da­in­tree Na­tio­nal­park bei ei­ner zwei­stün­di­gen Zi­pline- und Hän­ge­brü­cken-Tour aus der Vo­gel­per­spek­tive er­le­ben. Von er­fah­re­nen Gui­des be­glei­tet, geht es da­bei bis auf 15 Me­ter Höhe in die Baum­kro­nen ei­nes der äl­tes­ten Re­gen­wäl­der der Erde.

Seilrutschen und Hängebrücken

Zi­pline /​ Cape Tri­bu­la­tion (c) Tree­tops Ad­ven­ture

Nach dem An­le­gen der Aus­rüs­tung und ei­ner Si­cher­heits­ein­wei­sung be­ginnt das Aben­teuer. Zu­nächst sau­sen die Gäste auf drei Seil­rut­schen mit un­ter­schied­li­chen Län­gen durch die Baum­wip­fel des tro­pi­schen Re­gen­wal­des von Aus­tra­lien. Um­ge­ben von satt­grü­nen Far­nen und mäch­ti­gen Bäu­men, kön­nen sie da­bei ihre Schwin­del­frei­heit un­ter Be­weis stel­len.

Nach der drit­ten Seil­rut­sche geht es auf ei­nen acht Me­ter ho­hen Aus­sichts­turm. Hier bie­tet sich ein herr­li­cher 360-Grad-Blick über den Dschun­gel. Die Teil­neh­mer wer­den an­schlie­ßend durch ei­nen Baum­wip­fel­pfad mit meh­re­ren Hän­ge­brü­cken, Sei­len und Net­zen ge­führt, wo­bei jede Sta­tion im­mer wie­der neue Aus­sich­ten bie­tet. Eine 130 Me­ter lange Dop­pel-Seil­rut­sche run­det die Tour ab.

„Wir fol­gen beim Bau al­ler Parks den aus­tra­li­schen Stan­dards und wen­den gleich­zei­tig um­welt­freund­li­che Bau­tech­ni­ken für den lang­fris­ti­gen Er­halt des Wal­des an. Da­bei mon­tie­ren wir die Platt­for­men, ohne in die Bäume zu boh­ren, und ver­wen­den statt­des­sen Me­tho­den, um ihr kon­ti­nu­ier­li­ches Wachs­tum zu er­mög­li­chen.“ Ni­co­las Dan­sin, Ge­ne­ral Ma­na­ger der Tree­tops Ad­ven­ture Group

Je­der Be­su­cher kann den Zi­pline- und Hän­ge­brü­cken-Par­cours am Cape Tri­bu­la­tion ganz un­ab­hän­gig vom Fit­ness-Le­vel in sei­nem ei­ge­nen Tempo er­kun­den. Das Min­dest­al­ter liegt bei drei Jah­ren. Die Baum­wip­fel-Tour wird von ei­nem er­fah­re­nen Guide be­glei­tet und dau­ert etwa zwei Stun­den. Er­wach­sene zah­len um­ge­rech­net rund 88 Euro, Kin­der 63 Euro. Der Park ist täg­lich von 8 bis 16 Uhr ge­öff­net.

Regenwald und Great Barrier Reef

Hän­ge­brü­cke /​ Cape Tri­bu­la­tion (c) Tree­tops Ad­ven­ture

Der Da­in­tree Ra­in­fo­rest ist mit rund 180 Mil­lio­nen Jah­ren ei­ner der äl­tes­ten tro­pi­schen Re­gen­wäl­der auf die­sem Pla­ne­ten. Kris­tall­klare Flüsse und ur­alte Bäume sind Le­bens­raum vie­ler sel­te­ner Pflan­zen und Tiere. Mit et­was Glück be­geg­net man dem Ka­suar – ei­nem au­ßer­ge­wöhn­li­chen rie­si­gen Lauf­vo­gel.

Der Da­in­tree Na­tio­nal­park ist ein be­lieb­tes Ziel für Wan­de­rer. An vie­len Stel­len gibt es Pfade, die durch den Ur­wald füh­ren. So ge­lan­gen die Be­su­cher zum Bei­spiel auf dem „Kulki Board­walk” zum Cape Tri­bu­la­tion Loo­kout – je­nem Ort, an dem mit dem tro­pi­schen Re­gen­wald und dem Great Bar­rier Reef zwei Welt­na­tur­erbe-Stät­ten auf­ein­an­der­tref­fen.

Baum­wip­fel Par­cours /​ Cape Tri­bu­la­tion (c) Tree­tops Ad­ven­ture

Der Da­in­tree Na­tio­nal­park be­ginnt bei Port Dou­glas und setzt sich bis hin­ter Cape Tri­bu­la­tion fort. Der Re­gen­wald kann ge­führt oder in­di­vi­du­ell ent­deckt wer­den. Ur­lau­ber, die nur bis Cape Tri­bu­la­tion fah­ren, be­nö­ti­gen kei­nen All­rad­wa­gen, denn die Straße ist asphal­tiert. Sie er­le­ben aber den­noch den Dschun­gel aus nächs­ter Nähe.

Die Fähre über den Da­in­tree Ri­ver pen­delt im 15-Mi­nu­ten-Rhyth­mus. Von Port Dou­glas sind es gut 50 Ki­lo­me­ter bis zur Fähre, von dort noch ein­mal 35 Ki­lo­me­ter bis nach Cape Tri­bu­la­tion. Die Re­gion ist nach dem aus­tra­li­schen Geo­lo­gen und Fo­to­gra­fen Ri­chard Da­in­tree be­nannt.

www.tropicalnorthqueensland.org.au /​ treetopsadventure.com.au