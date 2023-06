Anantara Veli Maldives: Neu gestaltetes Luxusresort im Süd-Male-Atoll

Er­gänzt wird das ku­li­na­ri­sche Kon­zept durch das neue Bar­fuß-Lo­kal „Cu­min“. Hier wer­den ma­le­di­vi­sche Cur­rys, wür­zige Mee­res­früchte aus Sri Lanka und ve­ge­ta­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten aus In­dien ser­viert. Die „Dhoni Bar“ am Meer und die „Aqua Bar” am Pool run­den das An­ge­bot mit Ge­trän­ken und klei­nen Ge­rich­ten ab. Spei­sen kön­nen die Gäste aber auch in ih­rer Villa oder mit „Di­ning by De­sign” an ganz be­son­de­ren, ein­sa­men Plät­zen am Strand.

(c) Mi­nor Ho­tels