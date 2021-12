Saudi-Arabien: Drei Michelin-Sterne im neuen Konzerthaus von AlUla

AlUla – die Hei­mat von Saudi-Ara­bi­ens ers­ter UNESCO-Welt­kul­tur­er­be­stätte – ist um eine wei­tere At­trak­tion rei­cher: Der mit drei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­nete Kü­chen­chef Ja­son Ather­ton aus Eng­land hat hier kurz vor dem Jah­res­ende das Fine Di­ning Re­stau­rant „Ma­raya So­cial” er­öff­net.

Das neue Re­stau­rant be­fin­det sich auf der Dach­ter­rasse des ein­zig­ar­ti­gen, kom­plett ver­spie­gel­ten Ma­raya-Kon­zert­hau­ses von AlUla und bie­tet ei­nen fan­tas­ti­schen 360-Grad-Blick auf die von Fel­sen durch­zo­ge­nen Tä­ler und Schluch­ten des As­har-Tals.

Die Spie­gel­fas­sade des Ma­raya um­fasst 9.740 Qua­drat­me­ter und ist laut dem „Guin­ness Buch der Re­korde” das größte spie­gel­ver­klei­dete Ge­bäude der Welt. Das of­fene De­sign, das die Ar­chi­tek­tur im wah­ren Sinn des Wor­tes wi­der­spie­gelt und die Na­tur­wun­der von AlUla er­gänzt, ist mit maß­ge­schnei­der­ten Mö­beln und wei­chen Stof­fen wie Seide, Baum­wolle und Vis­kose aus­ge­stat­tet.

Das Re­stau­rant bie­tet tags­über eine ent­spannte, aber den­noch le­ben­dige At­mo­sphäre. Nachts hin­ge­gen ist es nur leicht be­leuch­tet, um ein un­ver­gess­li­ches Ge­nuss­erleb­nis un­ter dem hel­len Ster­nen­him­mel von AlUla zu er­mög­li­chen.

Die Spei­se­karte ist ge­prägt von lo­kal pro­du­zier­ten Zu­ta­ten mit sai­so­na­lem Obst und Ge­müse und bie­tet eine Aus­wahl an hoch­wer­ti­gen Mock­tails als Be­glei­tung. Das Menü ist zum Tei­len ge­dacht und schafft so­mit ein ge­sel­li­ges Um­feld für die Gäste.

„AlUla ver­fügt über eine er­staun­li­che Viel­falt an Pro­duk­ten, die in der Re­gion ein­zig­ar­tig sind, so­wie über eine un­glaub­li­che Ge­schichte und Kul­tur, die ich so­wohl in der Land­schaft als auch im Menü greif­bar ma­chen möchte“, ver­spricht Ja­son Ather­ton.

marayasocial.com