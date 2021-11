Saudi-Arabien: Festivals begeistern die Besucher von AlUla

In AlUla im Nord­wes­ten von Saudi-Ara­bien ha­ben die Be­su­cher dank vier ver­schie­de­ner Fes­ti­vals von 21. De­zem­ber 2021 bis Ende März 2022 die Mög­lich­keit, auf ein­zig­ar­tige Art und Weise ku­ra­tierte Er­leb­nisse in den Be­rei­chen Kunst, Kul­tur, Mu­sik, Na­tur, Well­ness, Rei­ten, Gas­tro­no­mie und As­tro­no­mie zu ge­nie­ßen.

Winter at Tantora – Dezember bis Februar

„Win­ter at Tan­tora” – das al­ler­erste Mu­sik- und Kunst­fes­ti­val Saudi-Ara­bi­ens – kehrt von 21. De­zem­ber 2021 bis 12. Fe­bruar 2022 in ei­nem sechs­wö­chi­gen For­mat zu­rück. Ein Sym­pho­nie­kon­zert bei Ker­zen­schein in der UNESCO-Welt­kul­tur­er­be­stätte He­gra wird als Er­öff­nungs­ver­an­stal­tung im wah­ren Sinn des Wor­tes den Ton für die Fes­ti­val­sai­son an­ge­ben.

Tie­risch mo­disch geht es bei der neuen Haute-Cou­ture-Ver­an­stal­tung für Pfer­de­mode „Ik­mah Fa­shion Cal­vary“ zu. Eben­falls hoch zu Ross fei­ert das „AlUla De­sert Polo” seine Rück­kehr. Auf dem neuen Zi­trus­fes­ti­vals wer­den die re­gio­na­len Pro­dukte ge­büh­rend ge­fei­ert.

Vom Re­stau­rant „Back to Black” auf dem Har­rat Ob­ser­va­tion Deck ha­ben die Be­su­cher ei­nen ma­gi­schen Blick auf den Son­nen­auf­gang und ‑un­ter­gang. Zu­dem wer­den an den Kul­tur­er­be­stät­ten ver­schie­dene Ar­chäo­lo­gie- und Kul­tur­work­shops an­ge­bo­ten. Live-Shows in der Alt­stadt und in der Oase ver­zau­bern kul­tur­lieb­ha­bende Be­su­cher.

AlUla Arts Festival – Februar bis März

Im An­schluss – ab Fe­bruar 2021 – be­ginnt das „AlUla Arts Fes­ti­val”, des­sen Aus­stel­lun­gen und Be­geg­nun­gen ein brei­tes Spek­trum an künst­le­ri­schen Ta­len­ten zu­sam­men­brin­gen und so das Erbe von Saudi-Ara­bien als kul­tu­rell-his­to­ri­scher Kno­ten­punkt ze­le­brie­ren sol­len.

In der kom­plett ver­spie­gel­ten Ma­raya-Kon­zert­halle wird eine Aus­stel­lung zum Thema „Kunst un­se­rer Zeit“ statt­fin­den, in der ei­nige der be­kann­tes­ten Künst­ler des Lan­des die neu­es­ten Ent­wick­lun­gen der zeit­ge­nös­si­schen Kunst prä­sen­tie­ren.

Das Frei­luft­kino „El Housh“ prä­sen­tiert sau­di­sche Arthouse-Fil­me­ma­cher und ku­ra­tierte Kunst­er­leb­nisse fül­len die Oase und an­dere Land­schaf­ten der Re­gion. Das AlUla Arts Fes­ti­val wird am 13. Fe­bruar 2022 er­öff­net, die Haupt­aus­stel­lun­gen lau­fen bis Ende März 2022.

AlUla Skies – Februar bis März

Ob man nun mit ei­nem Heiß­luft­bal­lon über He­gra schwebt, in ei­nem Old­ti­mer-Flug­zeug über die Oase blickt oder mit dem Hub­schrau­ber über die Fels­for­ma­tio­nen von Ma­dak­heel fliegt: Der Him­mel ist wäh­rend des Fes­ti­vals „AlUla Skies” der Haupt­prot­ago­nist.

Die Hö­he­punkte bil­den das neue Seh- und Klang­er­leb­nis „Con­stel­la­ti­ons“ – eine High­tech-Va­ri­ante der be­lieb­ten AlUla-Ster­nen­be­ob­ach­tungs­tour – und die mu­si­ka­li­sche Per­for­mance „Sym­phony un­der the Stars“, die un­ter den un­zäh­li­gen fun­keln­den Ster­nen dar­ge­bo­ten wird. Alle An­ge­bote sind von 27. Fe­bruar bis 12. März 2022 buch­bar.

AlUla Wellness Festival – März

In An­leh­nung an die His­to­rie AlU­las als jahr­tau­sen­de­al­ter Ort der Er­ho­lung und Ent­span­nung wird die Oase ab De­zem­ber 2021 zu ei­nem Mekka für Well­ness und Well­being. Der neue „Gar­den of Mo­ments“ wird da­bei die Ele­mente der Um­ge­bung im Zu­sam­men­spiel mit Raum, Licht und Klang in ei­ner in­spi­rie­ren­den In­stal­la­tion nut­zen.

Zu­dem wird ab März 2022 das „Five Sen­ses Sanc­tuary“ eine breite Pa­lette an Er­leb­nis­sen für Kör­per, Geist und Seele bie­ten, die von er­fah­re­nen Yoga‑, Me­di­ta­ti­ons- und Acht­sam­keits­ex­per­ten ver­mit­telt wer­den. Der Eco-Trail kehrt nach AlUla zu­rück und die „AlUla Oa­sis Fit­ness In­fu­sion” bie­tet täg­lich eine Do­sis En­dor­phine in Form von Grup­pen­kur­sen. Das „AlUla Well­ness Fes­ti­val” fin­det von 17. bis 27. März 2022 statt.

experiencealula.com