Cora Cora Maldives Resort: Zeit für die totale Freiheit im Raa Atoll

It’s free­dom time – Zeit für Frei­heit. So lau­tet das Motto des im Ok­to­ber 2021 er­öff­ne­ten Cora Cora Mal­di­ves Re­sort. Ein­fach mal im tro­pi­schen Re­gen tan­zen, mit ei­nem Cock­tail in den Tag star­ten oder ein Mit­ter­nachts­pick­nick am Strand ge­nie­ßen: Hier sol­len die Gäste die Welt um sich herum für ei­nen Au­gen­blick ver­ges­sen und den Mo­ment in to­ta­ler Frei­heit ge­nie­ßen.

Für diese to­tale Frei­heit sorgt auch der „Gour­met Meal Plan” des Fünf-Sterne-Hidea­ways im Raa Atoll. Das Pre­mium All In­clu­sive An­ge­bot um­fasst ne­ben den vier Re­stau­rants und dem ge­müt­li­chen In­sel-Café auch eine große Aus­wahl an Pre­mium-Ge­trän­ken. Zu­dem sind alle nicht-mo­to­ri­sier­ten Was­ser­sport­ak­ti­vi­tä­ten, der Be­such des eth­no­gra­fi­schen Mu­se­ums, Aus­flüge, Sport-An­ge­bote und eine Spa-Be­hand­lung im Rundum-sorg­los-Pa­ket ent­hal­ten.

Das Ethnologische Museum Raa Maamigili

Die 100 Vil­len und Sui­ten sind in neun Ka­te­go­rien un­ter­teilt, die von Beach Vil­len über La­goon Vil­len bis zu ex­klu­si­ven Pool Vil­len rei­chen. Zu­sätz­lich punk­tet das Cora Cora Mal­di­ves mit ei­nem für die Ma­le­di­ven ein­ma­li­gen kul­tu­rel­len An­ge­bot: Das Eth­no­lo­gi­sche Mu­seum Raa Maa­mi­gili er­mög­licht ei­nen fas­zi­nie­ren­den Ein­blick in die ur­sprüng­li­che Kul­tur des In­sel­staa­tes.

Ein 120 Jahre al­tes, tra­di­tio­nell mö­blier­tes Holz­haus, ein erst teil­weise aus­ge­gra­be­nes, 900 Jahre al­tes ver­sun­ke­nes Bad aus der vor-is­la­mi­schen Zeit, Über­reste ei­nes Fried­ho­fes aus dem gol­de­nen Zeit­al­ter des Is­lam und eine ty­pi­sche Me­di­ta­ti­ons­hütte (Vi­haara) las­sen die we­nig be­kannte Ge­schichte der ur­sprüng­li­chen Ma­le­di­ven le­ben­dig wer­den.

Küche aus Japan, Italien und dem Orient

(c) Cora Cora Mal­di­ves Re­sort

Ins­ge­samt be­her­bergt das Mu­seum rund 400 Ar­te­fakte, wo­bei mehr als 50 her­vor­ra­gend er­hal­tene Zeit­zeu­gen der Ko­lo­ni­al­zeit im In­di­schen Ozean auf der In­sel ge­fun­den wur­den. In der Kunst­ga­le­rie – der ein­zi­gen li­zen­sier­ten Ga­le­rie au­ßer­halb von Male – war­ten ne­ben ei­ner Dau­er­aus­stel­lung mit den High­lights des Au­ßen­mu­se­ums zu­dem wech­selnde zeit­ge­nös­si­sche Aus­stel­lun­gen ein­hei­mi­scher New­co­mer und in­ter­na­tio­na­ler Künst­ler.

Das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot um­fasst vier Re­stau­rants, in de­nen die Gäste ganz nach Lust und Laune eine ku­li­na­ri­sche Reise nach Ja­pan, Ita­lien oder in den Ori­ent un­ter­neh­men kön­nen. Eine ge­sunde Kü­che und ak­tu­elle ku­li­na­ri­sche Trends wie Su­per­foods, ve­gane und glu­ten­freie Ge­richte bil­den da­bei die Ba­sis der gas­tro­no­mi­schen Li­nie.

Viel Wassersport und ein Moksha Spa

(c) Cora Cora Mal­di­ves Re­sort

Fa­mi­lien sind im Cora Cora Mal­di­ves be­son­ders will­kom­men. Die kleins­ten Gäste er­war­tet ein brei­tes An­ge­bot an Ak­ti­vi­tä­ten und Un­ter­neh­mun­gen, die dar­auf ab­zie­len, ihre Sinne für die be­son­dere Um­ge­bung zu schär­fen und die Not­wen­dig­keit, diese zu schüt­zen, auf­zu­zei­gen. So kön­nen die Klei­nen auf kind­ge­rechte Art und Weise das Öko­sys­tem des Ko­ral­len­riffs und die en­de­mi­sche Fauna der In­sel ent­de­cken.

Das Was­ser­sport­zen­trum des Re­sorts lässt keine Lan­ge­weile auf­kom­men. Tau­chen, Schnor­cheln, ro­man­ti­sche Boots­tou­ren zum Son­nen­un­ter­gang und Aus­flüge zu be­nach­bar­ten ein­hei­mi­schen In­seln sind nur ei­nige der Ak­ti­vi­tä­ten. Das „Mok­sha Spa & Well­be­ing Cen­ter” mit sei­nem ein­zig­ar­ti­gen Mok­sha-Kon­zept lädt dazu ein, bei ei­nem brei­ten An­ge­bot an Be­hand­lun­gen und Well­ness­an­ge­bo­ten die Seele bau­meln zu las­sen.

Preise ab 990 Euro pro Villa und Nacht

(c) Cora Cora Mal­di­ves Re­sort

Sie­ben Be­hand­lungs­räume, eine Ent­span­nungs­lounge, ein Über­was­ser-Yo­ga­pa­vil­lon, ein Fit­ness­raum und ein weit­läu­fi­ger Er­ho­lungs­be­reich im Freien ste­hen be­reit. Egal ob beim Per­so­nal Trai­ning, ge­führ­ten Me­di­ta­tio­nen, Bam­boo- oder Thai Mas­sage, Klang­the­ra­pien oder wohl­tu­en­den Kräu­ter­be­hand­lun­gen: Hier be­fin­det sich das Zen­trum des Wohl­be­fin­dens.

Nach der Lan­dung in Male brin­gen ein kur­zer Flug mit dem Was­ser­flug­zeug oder ein In­lands­flug so­wie eine 20-mi­nü­tige Fahrt mit dem Speed­boat die Gäste ins Re­sort. Die Über­nach­tungs­preise be­gin­nen je nach Sai­son bei 990 bis 1.280 Euro pro Villa und Nacht mit All-In­clu­sive-Pa­ket für zwei Per­so­nen (plus 29 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren). Ak­tu­ell bie­tet das Re­sort aber Son­der­preise mit ei­ner Er­mä­ßi­gung von bis zu 45 Pro­zent.

www.coracoraresorts.com